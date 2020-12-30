Почему это такой спорный вопрос

В 2017 году в аппарате Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка объясняли, что проблема в дыре в законодательстве: «По мнению экспертов, существует правовая коллизия: с одной стороны государство должно обеспечить конституционное право каждого ребенка на образование, а с другой — на благоприятную и безопасную окружающую среду». На встрече с представителями Генпрокуратуры детский омбудсмен говорил о необходимости соблюсти баланс интересов.

Но дело, судя по всему, не сдвинулось: в 2019 году те же тезисы привел уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов: он заявил, что право родителей не делать прививки своим детям не должно противоречить праву других детей на комфортную и здоровую среду.

«Если родитель претендует на то, чтобы его ребенок имел возможность ходить в детский сад, то должен выполнить условия, которые это регламентируют. А если этого не сделать, то и возможности не будет. Интересы одного ребенка не должны ставить под угрозу интересы других. Если в группе будут ребята с более слабым иммунитетом, то они могут подцепить инфекцию и заболеть», — сказал он «Известиям», также объяснив проблему «несовершенством законодательных актов» и «отсутствием четкой позиции государства по вопросу прививок».

В качестве альтернативы пробы Манту и рентгену он предлагал другие методы диагностики туберкулеза — например, T-SPOT (иммунологический тест на определение туберкулезной инфекции в плазме крови), однако сейчас он не включен в ОМС, в Москве он обойдется примерно в восемь тысяч рублей.

Председатель коллегии адвокатов, специалист по семейному праву Виктория Данильченко заявила «Известиям», что отказать в поступлении в школу или детский сад детей можно, только если власти субъекта или главный санитарный врач приняли решение о карантине на территории образовательного учреждения. «Отказ по любым другим причинам — повод обратиться с жалобой в прокуратуру либо в страховую организацию, выдавшую ребенку полис обязательного медицинского страхования, в Росздравнадзор», — советует она.

Отдельный вопрос — почему родители так активно борются именно против пробы Манту, которая, по сути, является не прививкой, а аллергопробой, которая выявляет реакцию организма на вещество туберкулин. Чтобы попасть в детский сад, нужно сделать еще ряд прививок, без которых могут не пустить: например, от полиомиелита, гепатита В, коклюша, кори — но вокруг них такого ажиотажа нет. Все эти прививки также добровольны, от них можно отказаться, но возникает тот же спорный момент: нежелание родителей делать прививки, проводить медицинские анализы вступает в противоречие с риском для коллектива подхватить инфекцию у одного ребенка.

Напишите нам, если вы сталкивались с запретом посещать детский сад или школу из-за отсутствия каких-либо прививок.