Запрет принимать ребенка в детсад и школу без пробы Манту утратит силу с 2021 года. Что это значит и какие правила придут на замену? 30.12.2020 ZELENOGRAD.RU

С 1 января 2021 года теряют силу правила Роспотребнадзора, по которым ребенок без теста на туребкулез — пробы Манту — не допускается в детский сад и школу. Пока неизвестно, что придет им на замену, когда это случится и как на это будут реагировать образовательные учреждения. Рассказываем подробно, как обстоит дело сейчас, что изменится и почему это такой спорный вопрос.

Что происходит сейчас

Некоторые родители не соглашаются ставить детям пробу Манту из-за опасений аллергических реакций или ложноположительных результатов, наличия в составе токсичных веществ (например, фенола, который используется в качестве консерванта). Но часто позиция детских садов и школы по этому вопросу простая: нет прививки — посещать учреждение запрещено.

Опираются они при этом на пункт 5.7 санитарно-эпидемиологических правил «Профилактика туберкулеза» Роспотребнадзора: дети, туберкулинодиагностика (проба Манту) которым не проводилась, допускаются в детскую организацию только при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания. А те дети, которых направили на консультацию в противотуберкулезный диспансер и которые не представили в течение месяца после прививки заключение фтизиатра об отсутствии туберкулеза, не допускаются вообще.

Диагностика туберкулеза в России добровольна, однако по факту законные письменные отказы родителей от вакцинации и противотуберкулезной помощи зачастую не имеют силы, семьям ставят условие: либо Манту, либо фтизиатр. «Но фтизиатр требует либо Манту, либо рентген, проведение которого допускается только с 14 лет», — указывал автор петиции за снятие запрета принимать детей без Манту. От рентгена тоже можно отказаться, но в этом случае фтизиатр не сможет исключить заболевание, даже если ребёнок хорошо себя чувствует и выглядит здоровым, писал журнал «Мел».

Решения по искам родителей, которые судились из-за отказа посещать садик или школу, разнятся от региона к региону, единой практики нет. Например, в 2015 году один из судов Москвы встал на сторону родителей и отменил приказ директора школы о запрете ребенку посещать учебу. В 2017 году жительница Челябинска проиграла аналогичный процесс, а в 2019 году Верховный суд РФ признал законным перевод ребенка без Манту на отдельное от остальных детей обучение (это одна из рекомендаций Минздрава школам, что делать с непривитыми детьми).

Что изменится с 2021 года

Главный санитарный врач РФ подписал постановление, по которому действующие санитарно-эпидемиологические правила «Профилактика туберкулеза» утрачивают силу с 2021 года. «Это означает, что с 1 января в нашей стране восстанавливается фактическая законность: детей перестают отстранять от доступа в образовательные организации (в случае отказа от Манту и Диаскинтеста здоровым детям), а их родителям не грозят опекой, КДН и полицией», — написал активист Тимур Рябоконь, который несколько лет занимается этой темой.

Вместо отдельных правил «Профилактики туберкулеза» готовится свод норм «Профилактика и управление рисками инфекционных и паразитарных заболеваний», в котором один раз разделов посвящен туберкулезу. В новом документе, который пока еще не опубликован официально и не вступил в силу, есть пункт 4.7, который дублирует нынешнюю норму: детей без Манту или справки от фтизиатра в детсады и школы не пускать. Также возникнут сложности с доступом в организации отдыха и плановой госпитализацией. Минэкономразвития России оставило отрицательный отзыв о новом проекте. Общественное обсуждение проекта закончилось весной 2020 года, сейчас внести свои предложения и замечания нельзя — только поставить лайк (проголосовать за принятие документа) или дизлайк (проголосовать против). На момент публикации у проекта было 5 голосов за и 83 против.

Когда новый документ будет доработан и вступит в силу, неизвестно. «Зеленоград.ру» ожидает разъяснений Роспотребнадзора РФ о новых правилах и департамента образования Москвы о том, как с 2021 года будет организован допуск детей без Манту в сады и школы.

Почему это такой спорный вопрос

В 2017 году в аппарате Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка объясняли, что проблема в дыре в законодательстве: «По мнению экспертов, существует правовая коллизия: с одной стороны государство должно обеспечить конституционное право каждого ребенка на образование, а с другой — на благоприятную и безопасную окружающую среду». На встрече с представителями Генпрокуратуры детский омбудсмен говорил о необходимости соблюсти баланс интересов.

Но дело, судя по всему, не сдвинулось: в 2019 году те же тезисы привел уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов: он заявил, что право родителей не делать прививки своим детям не должно противоречить праву других детей на комфортную и здоровую среду.

«Если родитель претендует на то, чтобы его ребенок имел возможность ходить в детский сад, то должен выполнить условия, которые это регламентируют. А если этого не сделать, то и возможности не будет. Интересы одного ребенка не должны ставить под угрозу интересы других. Если в группе будут ребята с более слабым иммунитетом, то они могут подцепить инфекцию и заболеть», — сказал он «Известиям», также объяснив проблему «несовершенством законодательных актов» и «отсутствием четкой позиции государства по вопросу прививок».

В качестве альтернативы пробы Манту и рентгену он предлагал другие методы диагностики туберкулеза — например, T-SPOT (иммунологический тест на определение туберкулезной инфекции в плазме крови), однако сейчас он не включен в ОМС, в Москве он обойдется примерно в восемь тысяч рублей.

Председатель коллегии адвокатов, специалист по семейному праву Виктория Данильченко заявила «Известиям», что отказать в поступлении в школу или детский сад детей можно, только если власти субъекта или главный санитарный врач приняли решение о карантине на территории образовательного учреждения. «Отказ по любым другим причинам — повод обратиться с жалобой в прокуратуру либо в страховую организацию, выдавшую ребенку полис обязательного медицинского страхования, в Росздравнадзор», — советует она.

Отдельный вопрос — почему родители так активно борются именно против пробы Манту, которая, по сути, является не прививкой, а аллергопробой, которая выявляет реакцию организма на вещество туберкулин. Чтобы попасть в детский сад, нужно сделать еще ряд прививок, без которых могут не пустить: например, от полиомиелита, гепатита В, коклюша, кори — но вокруг них такого ажиотажа нет. Все эти прививки также добровольны, от них можно отказаться, но возникает тот же спорный момент: нежелание родителей делать прививки, проводить медицинские анализы вступает в противоречие с риском для коллектива подхватить инфекцию у одного ребенка.

Напишите нам, если вы сталкивались с запретом посещать детский сад или школу из-за отсутствия каких-либо прививок.

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Метки:
дети, детский сад, школа, прививки, туберкулез
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