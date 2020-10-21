Что случилось

Для преподавателей обязательно наличие прививок от гриппа, коклюша, дифтерии, кори, краснухи, столбняка, туберкулеза и других болезней, заявили в департамента образования. Все данные заносятся в карту учителя. В Госдуме в свою очередь осудили идею отстранения от работы непривитых преподавателей и врачей, заявив, что Роспотребнадзор «перегибает палку».

Дискуссия возникла на фоне опасений о сочетании сезонного гриппа с ковидом. Ряд экспертов высказали мнение, что заражение двумя инфекциями сразу увеличит число тяжелых больных и смертность. ВОЗ также призвала граждан прививаться от гриппа с целью избежать «наслаивания» инфекций.

Ряд вузов уже объявил о намерении контролировать ситуацию с иммунопрофилактикой преподавательского состава, на которую ранее закрывали глаза. Высшая школа экономики объявила о блокировке с 1 ноября пропусков сотрудников, не сделавших прививки.

Скандал возник и в РУДН, где вакцинацию от гриппа объявили обязательной для студентов. Правда, после негодования в комментариях учащихся в «Вконтакте» и угроз подать заявление в прокуратуру, руководство вуза разместило пост с заявлением о необязательности прививок, но в приказ ректора изменений не внесли.