Учителям и врачам пригрозили отстранением от работы за отказ от плановой вакцинации. Это вообще законно? 21.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Департамент образования заявил о необходимости прививаться от инфекций преподавателям вузов и учителям школ. Роспотребнадзор предупредил, что не желающих делать прививки учителей и врачей могут отстранить от работы. Речь идет не о ковиде, а о плановых вакцинациях. Разобрались, насколько это законно.

Что случилось

Для преподавателей обязательно наличие прививок от гриппа, коклюша, дифтерии, кори, краснухи, столбняка, туберкулеза и других болезней, заявили в департамента образования. Все данные заносятся в карту учителя. В Госдуме в свою очередь осудили идею отстранения от работы непривитых преподавателей и врачей, заявив, что Роспотребнадзор «перегибает палку».

Дискуссия возникла на фоне опасений о сочетании сезонного гриппа с ковидом. Ряд экспертов высказали мнение, что заражение двумя инфекциями сразу увеличит число тяжелых больных и смертность. ВОЗ также призвала граждан прививаться от гриппа с целью избежать «наслаивания» инфекций.

Ряд вузов уже объявил о намерении контролировать ситуацию с иммунопрофилактикой преподавательского состава, на которую ранее закрывали глаза. Высшая школа экономики объявила о блокировке с 1 ноября пропусков сотрудников, не сделавших прививки.

Скандал возник и в РУДН, где вакцинацию от гриппа объявили обязательной для студентов. Правда, после негодования в комментариях учащихся в «Вконтакте» и угроз подать заявление в прокуратуру, руководство вуза разместило пост с заявлением о необязательности прививок, но в приказ ректора изменений не внесли.

Добровольно и обязательно

Российский закон действительно признает вакцинацию исключительно добровольной. Никто не вправе заставить человека сделать прививку, сообщает пункт 1 статьи 5 закона № 157-ФЗ. Правда, уже во втором пункте этой же статьи говорится о возможности отстранения такого работника.

Это может произойти в двух случаях — при угрозе эпидемии, и если речь идет о работах, связанных с высоким риском заражения инфекционным заболеванием. Эти две ситуации как раз подразумевают обязательное наличие профилактических прививок.

Список видов работ, связанных с высоким инфекционным риском, содержится в постановлении правительства России от 15.07.1999 № 825. В перечне есть работы в образовательных организациях (учителя) и работы с больными инфекционными заболеваниями (врачи, медсестры). Так что при желании отстранить преподавателя или врача от работы руководство может совершенно законно.

Важно, что во всех случаях идет речь именно об отстранении сотрудника, а не его увольнении. В статье 76 Трудового кодекса говорится, что в нерабочий период зарплата не начисляется.

Другие профессии

Есть у контролирующих органов и возможность обязать вакцинироваться сотрудников предприятий, не входящих в список «опасных» видов деятельности. При необходимости Роспотребнадзор всегда может сослаться на статью 11 ФЗ-52 от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В нем говорится, что работодатель обязан выполнять не только требования санитарного законодательства, но и предписания должностных лиц, осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор. То есть в случае обязательного распоряжения Роспотребнадзора компания обязана подчиниться и обеспечить иммунопрофилактику, даже если требуется сделать это в отношении всех сотрудников.

В ряде регионов надзорные органы уже выпустили постановления об обязательной вакцинации не менее 60% сотрудников предприятий, например, в Пермском крае или Марий Эл. В случае отказал компаниям может грозить штраф за невыполнение санитарных требований. Московские органы подобных распоряжений пока не выпускали.

Возникает вопрос, все ли требования Роспотребнадзора оправданы, если какие-то их положения противоречат федеральному законодательству? Практика показывает, что при попытках работодателей судиться с контролирующими органами суд занимал сторону представителей власти. Так было еще до ковида, когда McDonalds попытался оспорить в суде решение Роспотребнадзора о штрафах за нарушения, в числе которых было и отсутствие прививок у персонала.

Должны ли учителя и врачи обязательно прививаться от гриппа?
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Метки:
эпидемия, грипп, вакцина
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Учителям и врачам пригрозили отстранением от работы за отказ от плановой вакцинации. Это вообще законно? Ответы
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