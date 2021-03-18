Начиналось всё с необходимости реконструировать мост на 24-м километре Ленинградского шоссе, проходящий над путями Ленинградского направления. Он был признан аварийным еще в 2002 году. 11 лет назад РЖД предупреждали, что мост может обрушиться прямо на железную дорогу. В 2007-м его ремонтировали, но разрушения полностью не устранили. Летом 2010 года на мосту начались ремонтные противоаварийные работы, что привело к транспортному коллапсу — движение по шоссе и дорога к аэропорту оказались фактически заблокированными. На ситуацию обратил внимание президент Путин, а к спорам вокруг конкретного виновника аварийного состояния моста и блокировки движения на Ленинградском шоссе подключились РЖД, правительство Московской области и Ространснадзор. Мост тогда подремонтировали, но он снова в плохом состоянии.

В конце прошлого года в департаменте строительства «Зеленоград.ру» сообщили, что в адресной инвестиционной программе до 2023 года не заложен бюджет на реконструкцию моста (а вот что там есть). Деньги всё-таки нашлись — пока на проект целого транспортного узла. Масштабные работы не могут не затронуть движение транспорта. Сроки строительства развязки пока неизвестны.

Онлайн-обсуждение проходит до 30 марта для живущих и работающих в Молжаниновском районе, поскольку будущий транспортный узел частично находится на его территории. Хотя проект затрагивает и Химки — на территории подмосковного города планируется изъятие земельных участков для строительства. Разработчик проекта, «Институт генплана Москвы», предупреждает, что проектные изображения предварительные — для ознакомления, — а окончательные требования к характеристикам развязки будут сформированы по результатам общественного обсуждения.