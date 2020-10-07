В опросе также есть варианты «это должны решать специалисты» и «затрудняюсь ответить».

Судя по сообщению Дептранса, вопрос с наименованием станции Ховрино-2 решён — ей передадут название Ховрино. Это нужно для того, чтобы пассажиры не путались при пересадке с новой станции на метро и автовокзал «Северные ворота». Новая платформа Ленинградского направления, станция метро и автовокзал будут крупным транспортно-пересадочным узлом, который «станет главным для жителей Зеленограда и Химок, которые ежедневно приезжают в Москву», отмечается в сообщении. А как правило, станции метро, МЦК и МЦД, входящие в один ТПУ, называются одинаково.

Станция Ховрино-2 находится между Ховрино и Левобережной. Её планируют открыть в конце этого года. Надземного или подземного перехода между платформой и метро «Ховрино» не предусмотрено. Для пересадки пассажирам надо будет пройтись по улице.