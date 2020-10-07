Новую станцию Ховрино-2 переименуют в Ховрино, а старую — в Староховрино или Грачёвскую. Как именно, решит опрос 07.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Близится открытие пригородной станции Ленинградского направления Ховрино-2, где будет пересадка на одноименное метро. В связи с этим московские власти переименуют существующую станцию Ховрино, чтобы не было путаницы. А название «Ховрино» отдадут новой станции.

Об этих планах стало известно почти год назад, когда мэрия попросила РЖД переименовать ряд пригородных станций в связи с будущими МЦД. Ховрино тогда предлагали назвать Староховрино. Теперь департамент транспорта устроил опрос, где предлагает два названия. Название Староховрино объясняют просто «преемственностью», в смысле «старое Ховрино». Платформа Ховрино была открыта в 1870 году. Название Грачёвская связано с одноименным парком и усадьбой Грачёвская, расположенных рядом со станцией.

В опросе также есть варианты «это должны решать специалисты» и «затрудняюсь ответить».

Судя по сообщению Дептранса, вопрос с наименованием станции Ховрино-2 решён — ей передадут название Ховрино. Это нужно для того, чтобы пассажиры не путались при пересадке с новой станции на метро и автовокзал «Северные ворота». Новая платформа Ленинградского направления, станция метро и автовокзал будут крупным транспортно-пересадочным узлом, который «станет главным для жителей Зеленограда и Химок, которые ежедневно приезжают в Москву», отмечается в сообщении. А как правило, станции метро, МЦК и МЦД, входящие в один ТПУ, называются одинаково.

Станция Ховрино-2 находится между Ховрино и Левобережной. Её планируют открыть в конце этого года. Надземного или подземного перехода между платформой и метро «Ховрино» не предусмотрено. Для пересадки пассажирам надо будет пройтись по улице.

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В этом году переименовали станции НАТИ, Планерная и Петровско-Разумовское — по просьбе правительства Москвы и приказу РЖД для интеграции пригородного сообщения с будущим МЦД-3. А Крюково хоть официально и не переименовывали, но теперь у станции двойное название «Крюково (Зеленоград»). Так объявляют станцию в электричках, так она обозначается на пригородных схемах. На схеме будущего МЦД-3 Крюкова нет, станция называется Зеленоград.

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Как надо переименовать Ховрино
В Староховрино
В Грачёвскую
Оставить старое название
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Метки:
ховрино, мцд, платформа ховрино-2
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