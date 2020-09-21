«Ласточки-экспрессы» не будут останавливаться на новой станции Ховрино-2 21.09.2020 ZELENOGRAD.RU

На станции Ховрино-2 будут останавливаться только обычные электрички и класса «Комфорт» 6000-й нумерации. Делать там остановки они начнут сразу после официального открытия новой станции, которую обещают до конца года.

Об этом «Зеленоград.ру» сообщили в Московско-Тверской пассажирской пригородной компании. «Ласточки-экспрессы» на Ховрино-2 останавливаться не будут, потому что там нет подходящей платформы. «Экспрессы идут по 3 и 4 пути, которые расположены по центру между 1 и 2 путями. Они останавливаются там, где есть островная платформа по центру, чтобы было куда высаживать людей. Поскольку на Ховрино-2 островной платформы нет, экспрессам негде останавливаться. А на 1 и 2 путь им съезжать нельзя, иначе все расписание собьется», — пояснили в компании.

Отмена остановок поездов на станции Ховрино и увеличение времени в пути в связи с открытием новой станции не планируется, добавили в МТППК. Из этого следует, что для тех, кто едет дальше Ховрино, появится дополнительная остановка и немного увеличится время в пути.

Станции Ховрино-2 будущего МЦД-3 вместе со станцией метро «Ховрино» и автовокзалом «Северные ворота» образует крупный транспортно-пересадочный узел, где пассажиры из Зеленограда могут пересаживаться между метро, электричкой и автобусом. По планам департамента транспорта, Ховрино-2 откроется до конца 2020 года.

Надземного или подземного перехода между станцией Ховрино-2 и станцией метро «Ховрино» не предусмотрено. Для пересадки пассажирам надо будет пройтись по улице. По подсчетам дептранса, это займет около пяти минут. В реальности путь может занять больше времени, поскольку придется два раза переходить дорогу по светофору. Как именно будет организована пересадка, сейчас решает департамент транспорта. Если связь станции с метро будет удобной, то для пассажиров из Зеленограда эта пересадка с электрички на метро станет первой на участке Крюково — Москва.

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Метки:
ховрино, мцд, платформа ховрино-2, мтппк
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