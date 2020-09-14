Надземного или подземного перехода между станцией Ховрино-2 и станцией метро «Ховрино» не предусмотрено. Для пересадки пассажирам надо будет пройтись по улице. По подсчетам дептранса около пяти минут. В реальности путь может занять больше времени, поскольку придется два раза переходить дорогу по светофору. Как именно будет организована пересадка, сейчас решает департамент транспорта. Если связь станции с метро будет удобной, то для пассажиров из Зеленограда эта пересадка с электрички на метро станет первой на участке Крюково — Москва.

Ранее в пресс-службе Октябрьской железной дороги «Зеленоград.ру» сообщали, что открытие станции планируется в первом квартале 2021 года. Но в мэрии назвали октябрь-декабрь этого года, дептранс сейчас также говорит, что Ховрино-2 откроется до конца 2020 года.

Надземный переход через железнодорожные пути, где строят новую станцию Ховрино-2, войдет в состав четырехэтажной перехватывающей стоянки. Ее планируют построить на пересечении улицы Дыбенко и Прибрежного проезда в районе станции Ховрино, где располагается конечная остановка 400-го автобуса. Там можно будет оставить машину и пересесть на метро, электричку или наземный общественный транспорт. Подъехать сюда на машине удобно с МКАД, Ленинградского шоссе или платной дороги М-11. Сроки строительства не называются.