Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Общая площадь парковки составит более 10 тысяч кв. м. Проектировщик — «Азимут-Гео». Паркинг выполнят в современном стиле, открытые части фасадов оформят «ритмичным чередованием темных, светлых и цветных панелей».

В состав паркинга также вошел надземный переход через железнодорожные пути, здесь же строят новую станцию Ховрино-2 на Октябрьской железной дороге, которая войдет в состав МЦД-3 «Зеленоград -Раменское».