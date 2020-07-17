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Возле станции «Ховрино» построят парковку на 200 мест. Оттуда можно будет пересесть на метро, автобус и электричку 17.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Четырехэтажная перехватывающая стоянка появится на пересечении улицы Дыбенко и Прибрежного проезда в районе станции Ховрино, где располагается конечная остановка 400-го автобуса. Там можно будет оставить машину и пересесть на метро, электричку или наземный общественный транспорт. Подъехать сюда на машине удобно с МКАД, Ленинградского шоссе или платной дороги М-11. Сроки строительства не называются.

Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Общая площадь парковки составит более 10 тысяч кв. м. Проектировщик — «Азимут-Гео». Паркинг выполнят в современном стиле, открытые части фасадов оформят «ритмичным чередованием темных, светлых и цветных панелей».

В состав паркинга также вошел надземный переход через железнодорожные пути, здесь же строят новую станцию Ховрино-2 на Октябрьской железной дороге, которая войдет в состав МЦД-3 «Зеленоград -Раменское».

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, ховрино, мцд, платформа ховрино-2
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Обсуждение
Igor K____
59 минут назад
Вот только от станции Ховрино до ближайшего метро ещё несколько остановок на автобусе)))))
Александр Эрлих
9 минут назад
Речь идет о Ховрино-2 - это новая станция довольно близко от метро.
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