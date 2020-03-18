Новая станция проектируется уже в составе МЦД-3 «Зеленоград—Раменское» (Ленинградско-Казанского диаметра). О строительстве Ховрино-2 заговорили в 2016 году, но такие планы были уже давно. Сначала называли сроком открытия 2019 год, затем 2021-й. Задержку объясняли сначала сложными грунтами, затем нужными для строительства перерывами в движении поездов. Связь новой станции с метро — через пешеходный мост. Сейчас на месте разрабатывают грунт и забивают сваи.

Московские власти расценивают новую станцию как «основу транспортного каркаса для развития района Ховрино» и улучшение транспортной доступности для жителей двух районов — Ховрино и Западное Дегунино. Для жителей Зеленограда — это дополнительная остановка в пути и возможность пересадки на метро. Если упомянутая руководителем дептранса интеграция состоится, то Ховрино-2 станет ближайшей к Зеленограду станцией с пересадкой на метро.



Транспортно-пересадочный узел «Ховрино» также подразумевает строительство жилья и офисных зданий. Высотки уже возводятся возле одноименной станции метро.