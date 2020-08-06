Комитет лесного хозяйства Московской области пообещал не начинать вырубку деревьев на очередном участке леса между Алабушево и микрорайоном Дедешино рядом с Зеленоградом. А уже срубленный рядом лес не сжигать, а измельчить мульчером. С оговоркой, что сначала надо посоветоваться с юристами.
Обещания были даны на встрече с местными жителями, куда приехали, в частности председатель Комлесхоза Елена Казимир и руководитель Клинского лесничества Сергей Штрахов. Накануне активисты, протестующие против вырубки, остановили работы в своем лесу, лесорубы уехали.
До этого вырубили деревья в 20-м квартале, где сейчас устроена большая делянка.
Активисты настояли на встрече с руководством Комитета, чтобы показать вырубку здоровых деревьев, после которой, к тому же, ничего не сажают — на этом месте появляются пустыри и болота. Такая ситуация, например, с вырубленным лесом по пути из Зеленограда к Алабушево.
Возле Алабушево и Дедешино идут сплошные санитарные рубки — контракт на эти работы Комитет заключил с компанией «ПлитИнвест». Это также называют лесовосстановительными мероприятиями. Специалисты лесного хозяйства говорят, что без сплошной рубки не обойтись, поскольку лес сухой и старый. А главное, искусственно посаженный — деревья одного возраста, и они критически состарились. Если не рубить деревья, они будут падать.
Позиция активистов: одни категоричны: не трогайте лес — он сам восстановится. Другие говорят, что раз уж вырубка неизбежна, то рубить деревья надо выборочно, обходя здоровые и молодые деревья, плодородный растительный слой. Выборочная рубка не предусмотрена, отвечают чиновники, поскольку состояние этого леса критическое, он все равно усохнет.
Лучше все работы прекратить, говорят местные жители, и расторгнуть контракт с подрядчиком. Доводы о старых аварийных деревьях их не убеждают, они считают, что это искусственно прилепленный ярлык для оправдания рубок «под ноль». Лесники не отрицают, что при сплошной вырубке попадаются здоровые деревья, но это допускается законом.
Елена Казимир согласилась с требованиями жителей, отметив, что расторжение контракта с подрядчиком требует консультации с юристами. Но работы на конкретном участке надо закончить — делянку надо разобрать, порубочные остатки если не сжигать, то измельчить с помощью мульчера. После чего надо восстановить и подготовить почву к посадкам в следующем сезоне.
Представитель «ПлитИнвеста», в свою очередь, отметил, что понес большие затраты в этой ситуации и называл её форс-мажорной.