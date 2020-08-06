Позиция активистов: одни категоричны: не трогайте лес — он сам восстановится. Другие говорят, что раз уж вырубка неизбежна, то рубить деревья надо выборочно, обходя здоровые и молодые деревья, плодородный растительный слой. Выборочная рубка не предусмотрена, отвечают чиновники, поскольку состояние этого леса критическое, он все равно усохнет.

Лучше все работы прекратить, говорят местные жители, и расторгнуть контракт с подрядчиком. Доводы о старых аварийных деревьях их не убеждают, они считают, что это искусственно прилепленный ярлык для оправдания рубок «под ноль». Лесники не отрицают, что при сплошной вырубке попадаются здоровые деревья, но это допускается законом.

Елена Казимир согласилась с требованиями жителей, отметив, что расторжение контракта с подрядчиком требует консультации с юристами. Но работы на конкретном участке надо закончить — делянку надо разобрать, порубочные остатки если не сжигать, то измельчить с помощью мульчера. После чего надо восстановить и подготовить почву к посадкам в следующем сезоне.

Представитель «ПлитИнвеста», в свою очередь, отметил, что понес большие затраты в этой ситуации и называл её форс-мажорной.