Капер в разговоре с «Зеленоград.ру» сказал, что активисты были против любой лесохозяйственной деятельности на территории этого участка. Он договорился с подрядчиком, что тот привезет на площадку мульчер, чтобы очистить делянку от порубочных остатков, не сжигая, а измельчая их. По его словам, активисты не пустили мульчер на делянку вчера, спрашивая, что им с этого будет. «Подрядчик может сжигать порубочные остатки, но они согласились предоставить мульчер, но активисты его не пустили. Так что это все популизм на экологии», — заявил Капер.

Сейчас он опасается, что подрядчик расторгнет контракт из-за этих протестов, тогда на участке останется «такой же бардак, как и на соседнем»:. «Останется куча пожароопасного мусора, порубочных остатков, которые могут вспыхнуть в любой момент. Это опасно и для самих жителей».

Оксана Кныш в ответ заявила, что мульчера в тот день не было. Хотя жители действительно ему не рады: «Начнут завозить мульчер — а по пути начнут рубить. К тому же мы не хотим, чтобы до приезда депутатов они уничтожили доказательства рубки здоровых деревьев и ценных пород».