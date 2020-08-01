Сплошная санитарная рубка в микрорайоне Дедёшино рядом с Зеленоградом возобновилась 31 июля. Узнав об этом, местные жители приехали на место работ и не дали заправить топливом технику. В Клинском лесничестве заявили, что на самом деле они помешали запустить мульчер — технику для измельчения порубочных остатков вместо сжигания привез на площадку подрядчик.
Активистка Оксана Кныш рассказала «Зеленоград.ру», что жители были на месте рубки с утра до девяти часов вечера, не давая запустить технику. На место приехала полиция, но никого из активистов не забрали. «Сейчас возобновили сплошную рубку на другом участке, на 21. Он наиболее коммерчески выгодный. [Замдиректора лесничества Александр] Капер приехал вечером, пытался как-то договориться, но жители были настроены очень категорично. В итоге рубщики уехали», — сказала она.
Сейчас стороны договорились, что на следующей неделе пройдет встреча с лесничеством, с депутатами и Комитетом лесного хозяйства: «Мы хотим им показать, что вырубается много здоровых деревьев и что по факту после рубок они ничего нового не сажают. Из-за этого у нас уже появляются участки с пустырями и болотами там, где были рубки 5-6 лет назад. До этой встречи рубить не должны».
Капер в разговоре с «Зеленоград.ру» сказал, что активисты были против любой лесохозяйственной деятельности на территории этого участка. Он договорился с подрядчиком, что тот привезет на площадку мульчер, чтобы очистить делянку от порубочных остатков, не сжигая, а измельчая их. По его словам, активисты не пустили мульчер на делянку вчера, спрашивая, что им с этого будет. «Подрядчик может сжигать порубочные остатки, но они согласились предоставить мульчер, но активисты его не пустили. Так что это все популизм на экологии», — заявил Капер.
Сейчас он опасается, что подрядчик расторгнет контракт из-за этих протестов, тогда на участке останется «такой же бардак, как и на соседнем»:. «Останется куча пожароопасного мусора, порубочных остатков, которые могут вспыхнуть в любой момент. Это опасно и для самих жителей».
Оксана Кныш в ответ заявила, что мульчера в тот день не было. Хотя жители действительно ему не рады: «Начнут завозить мульчер — а по пути начнут рубить. К тому же мы не хотим, чтобы до приезда депутатов они уничтожили доказательства рубки здоровых деревьев и ценных пород».
В мае 2020 года на место вырубки леса между Алабушево и микрорайоном Дедёшино приехала съемочная группа телеканала «Россия-1». После визита телевизионщиков и активных жителей «людям всё объяснили и было совместно принято решение не вырубать жизнеспособный подрост», пояснили тогда «Зеленоград.ру» в Клинском лесничестве. Подрост — это молодое поколение деревьев, выросшее под пологом леса или на свободном от леса месте, способное стать главным ярусом древостоя.
Сейчас на 21 участке идет сплошная рубка. Александр Капер заявил, что никаких договоренностей не рубить молодые деревья не было: «Это спекуляции. «Мы договорились» - это звучит абсурдно, потому что это ничего не решает. Если густота леса падает, смысла в выборочной рубке нет, это решают специалисты-лесопатологи. А еще прокуратура может спросить, почему в контракте сплошная рубка, а мы провели выборочную. Да, при сплошной рубке попадаются здоровые деревья. Но если процент больных деревьев больше определенной величины, то должна производиться сплошная рубка. Это наука».
Он подчеркнул, что после протестов их работу проверили разные ведомства, включая прокуратуру и Россельхознадзор. Они подтвердили, что «рубка законна и необходима», уточнил Капер. «С эмоциональной точки зрения я понимаю людей, лес - это легкие планеты и т.д.. Но с точки зрения науки, здравого смысла, там уже нет леса. Мелкие деревья, которые сейчас там растут, никогда не станут основным массивом леса».
Еще одно обвинение экологических активистов — чиновники под видом оздоровления и восстановления леса занимаются промышленной вырубкой. То есть подрядчик рубит хорошие деревья и потом продает древесину. «Лес после рубки уходит подрядчику, а он уже может его продавать. По самым скромным нашим подсчетам, он [текущий подрядчик ООО «ПлитИнвест»] мог заработать на продаже 84 миллиона рублей с 88 га. А государству они заплатили 600 тысяч рублей за то, что забрал себе вырубленный лес», - пояснила Кныш.