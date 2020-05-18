Группа инициативных жителей села Алабушево написали письмо президенту России, требуя запретить сплошные санитарные вырубки возле Зеленограда и по всему Подмосковью. Они добились приезда съемочной группы федерального телеканала, чтобы остановить начавшуюся вырубку в микрорайоне Дедёшино. Лесники побеседовали с активистами и пообещали не вырубать жизнеспособную молодую поросль. Обвинения в промышленной вырубке категорически отвергаются.
Сплошные санитарные рубки лесов возле Зеленограда — у Алабушево, Елино, Малино, Менделеево, Ржавок — уже начались. Работы ведутся по государственным контрактам, их заказчик — областной Комитет лесного хозяйства. Сплошная рубка — это очищение леса от старых, засохших, упавших от ветра, сгоревших на пожарах, поврежденных жуком-короедом и другими вредителями деревьев. Общая площадь вырубки — более 178 гектаров.
На место вырубки леса между Алабушево и микрорайоном Дедёшино приехала съемочная группа телеканала «Россия-1». В сюжете говорится, что рабочие прячутся при появлении местных жителей в свои вагончики, не захотели они общаться и с телевизионщиками. Директор Клинского лесничества Сергей Штрахов объяснил, что необходимость вырубки подтверждена актами лесопатологического обследования, рубят только больные деревья. Вместо вырубленных должны сажать новые молодые деревья. В ответ на претензии активистов — шесть лет назад возле Алабушево уже вырубили участок леса, но новых деревьев не посадили, — Штрахов сказал: «Мне стыдно за моих лесников» [эта фраза звучит в сюжете].
Главное обвинение экологических активистов — чиновники под видом оздоровления и восстановления леса занимаются промышленной вырубкой. То есть рубят хорошие деревья и продают древесину. Об этом говорится в их обращении к Владимиру Путину: «Под видом сплошных санитарных вырубок, по сути, происходят коммерческие рубки. В результате таких рубок уничтожается вся экосистема леса, уничтожаются многолетние дубы и сосны, живые ели и другие виды деревьев» (полный текст обращении смотрите ниже).
Промышленное использование лесов законодательно запрещено, говорят в «Мособллесе» и называют разговоры о продаже вырубленной древесины «для постройки дачи» абсурдом. Кроме того, утверждают специалисты лесного хозяйства, в данном случае древесина плохая, её не используешь как строительный материал.
Тем не менее после визита телевизионщиков и активных жителей «людям всё объяснили и было совместно принято решение не вырубать жизнеспособный подрост», пояснили «Зеленоград.ру» в Клинском лесничестве. Подрост — это молодое поколение деревьев, выросшее под пологом леса или на свободном от леса месте, способное стать главным ярусом древостоя. Сама же вырубка возле Алабушево не остановлена, поскольку для этого нет законных оснований — власти заключили контракт, подрядчики его выполняют.
Помимо письма Путину, активисты обращаются к губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Открытое письмо написали местные жители, запрос Воробьеву отправил депутат Мосгордумы от Зеленограда Андрей Титов, обращение отправил руководитель общественной организации «Совет отцов» Евгений Елагин. Все они так или иначе просят разобраться с вырубкой леса.
Инициативная группа жителей требует остановить и проверить законность и обоснованность не только этих вырубок, но и пересмотреть систему лесопользования в принципе. В частности, вернуть плановое хозяйство и запретить сплошные санитарные рубки в Московской области. А некоторые активисты обвиняют в сговоре и кумовстве бывшего руководителя государственного учреждения «Мособллес» и подрядчика, выигравшего конкурсы на вырубку леса.
Мы, жители микрорайона Дедёшино, села Алабушево, а также жители города Зеленограда (ЗелАО г. Москвы), просим защитить наше право, как Граждан Российской Федерации, на защиту законных прав и интересов в части сохранения экологической безопасности, сохранения природных богатств и экоресурсов нашей Родины!
Из официальных источников стало известно, что на участках к западу и северо-западу от села Алабушево планируется вырубить в общей сложности 88 га леса, а в целом около Зеленограда планируют вырубить 179 га.
К сожалению, по действующему законодательству при проведении лесопатологической экспертизы не оценивается общее состояние насаждений (так называемый естественный «подрост», биоразнообразие флоры и фауны), что влияет на достоверность и реальную оценку естественного восстановления лесов. Законодательно одобренная возможность проводить лесопатологическую экспертизу круглый год, а не только в период активной вегетации растений, плюс субъективность визуальной оценки эксперта, позволяют целенаправленно подстраивать лесопатологическую экспертизу под сплошную санитарную рубку с целью выбрать здоровую древесину для последующей реализации. В настоящее время под видом сплошных санитарных вырубок, по сути, происходят коммерческие рубки. В результате таких рубок уничтожается вся экосистема леса, уничтожаются многолетние дубы и сосны, живые ели и другие виды деревьев. Обращаем Ваше внимание, что в нашем случае вырубаемый лес практически здоров, на данный момент хорошо восстанавливается, встречаются экземпляры дуба черешчатого, занесенного в Красную книгу. Лес нуждается в профилактических мерах, но не кардинальных. Анализируя сложившуюся ситуацию в Подмосковье, можно сделать вывод, что ситуация с лесами в Московской области критическая, плановое лесное хозяйство не ведется, зачастую, пользуясь пробелами Лесного Кодекса РФ, леса Подмосковья вырубаются в коммерческих целях под прикрытием понятия «сплошной санитарной вырубки».
Мы понимаем, что такое варварское «оздоровление» леса ведет к нарушению экосистемы и биоценоза, посредством уничтожения растений, деревьев, гнезд редких птиц и животных, десятилетиями проживающих в наших лесах и даже занесенных в Красную книгу.
Особое возмущение общественности вызывает тот факт, что данные мероприятия проводятся в момент, когда введен режим самоизоляции и жители не могут полноценно отстаивать свои права на экологическую безопасность и сохранение экосистемы. В лесу рядом с Дедёшино работы по вырубке начали 9 мая! В год 75-летия Великой Победы такие губительные диверсионные действия и решения попирают Память наших героических предков, которые защищали и отстаивали наши земли, леса от захвата и разрушения для нас, своих потомков. Неужели мы сейчас оскорбим их память уничтожением того, что создавалось веками и защищалось кровью?
К сожалению, мы уже имеем печальный опыт проведения таких санитарных вырубок с обещаниями посадить новые деревья. По прошествии более 6 лет мы видим пустыри с обгорелыми пеньками на участках 34 и 35 (по дороге между Зеленоградом и Алабушево), на которых периодически возникают пожары. Ни одно посаженное лесничеством дерево не прижилось, никакие так называемые «оздоровительные мероприятия» не проводились. Данный печальный опыт позволяет нам говорить о намеренном злоумышленном уничтожении лесов и экосистемы и приводят жителей не только к возмущению, но и к негативному отношению к действующей власти.
Аффилированность компаний, выигрывающих тендеры по рубке наших лесов, приводит к вседозволенности и попустительству со стороны чиновников. Неоднократные обращения к Председателю Комитета лесного хозяйства Московской области Советникову И. В., а также его заместителю Прокопченко А.В. результатов не принесли. Мы видим равнодушие и нежелание разбираться в сложившейся ситуации и уж тем более принимать какие-либо меры. Комитетом лесного хозяйства Московской области создается искусственный ажиотаж вокруг лесов Московской области с бравыми лозунгами о восстановлении и защите от вредителей, но по факту заключенных госконтрактов ведется коммерческая деятельность по реализации здоровой древесины. Мы хотели вести диалог с лесничими, как с профессионалами и хозяевами земли, но приходится разговаривать с юристами и экономистами, рассматривающими лес не как жизненно важную экосистему нашей планеты, а как ресурс, который можно продать в своих интересах.
Проводимые действия противоречат Национальному проекту «Экология», рассчитанному на период с 2019 по 2024 годы и направленному на кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20 процентов совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения; сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий.
Мы просим остановить работы по заключенному государственному контракту (электронный аукцион № 0148200004920000011), провести проверку законности его заключения и содержания. Также мы просим обратить внимание на катастрофическое положение дел в лесах Подмосковья, фиктивные оздоровительные меры, которые не приносят положительного результата, а только приводят к уничтожению нашей экологии и росту возмущения среди населения, и часто используются как прикрытие для коммерческих рубок.
Мы просим вернуть плановое хозяйство, упраздненное с введением нового Лесного Кодекса в 2007 году, которое будет нацелено на защиту, сохранение, восстановление и бережное отношение к лесу.
Мы просим запретить сплошные санитарные рубки в Московской области и рассмотреть возможность проведения и формирования ландшафтных рубок с одновременным формированием рекреационных зон, прогулочных и велосипедных дорожек, по аналогии с парковым городским хозяйством.
Мы не против рубок и мероприятий, направленных на восстановление и защиту леса, но мы хотим, чтобы этим занимались профессионалы.
С уважением и надеждой на справедливость,
жители микрорайона Дедёшино, села Алабушево, г. Зеленограда
И самое главное, чтобы так называемые "санитарные вырубки" в итоге не превращались в застройки или свалки мусора.