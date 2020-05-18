Обращение к президенту Путину

Мы, жители микрорайона Дедёшино, села Алабушево, а также жители города Зеленограда (ЗелАО г. Москвы), просим защитить наше право, как Граждан Российской Федерации, на защиту законных прав и интересов в части сохранения экологической безопасности, сохранения природных богатств и экоресурсов нашей Родины!

Из официальных источников стало известно, что на участках к западу и северо-западу от села Алабушево планируется вырубить в общей сложности 88 га леса, а в целом около Зеленограда планируют вырубить 179 га.

К сожалению, по действующему законодательству при проведении лесопатологической экспертизы не оценивается общее состояние насаждений (так называемый естественный «подрост», биоразнообразие флоры и фауны), что влияет на достоверность и реальную оценку естественного восстановления лесов. Законодательно одобренная возможность проводить лесопатологическую экспертизу круглый год, а не только в период активной вегетации растений, плюс субъективность визуальной оценки эксперта, позволяют целенаправленно подстраивать лесопатологическую экспертизу под сплошную санитарную рубку с целью выбрать здоровую древесину для последующей реализации. В настоящее время под видом сплошных санитарных вырубок, по сути, происходят коммерческие рубки. В результате таких рубок уничтожается вся экосистема леса, уничтожаются многолетние дубы и сосны, живые ели и другие виды деревьев. Обращаем Ваше внимание, что в нашем случае вырубаемый лес практически здоров, на данный момент хорошо восстанавливается, встречаются экземпляры дуба черешчатого, занесенного в Красную книгу. Лес нуждается в профилактических мерах, но не кардинальных. Анализируя сложившуюся ситуацию в Подмосковье, можно сделать вывод, что ситуация с лесами в Московской области критическая, плановое лесное хозяйство не ведется, зачастую, пользуясь пробелами Лесного Кодекса РФ, леса Подмосковья вырубаются в коммерческих целях под прикрытием понятия «сплошной санитарной вырубки».

Мы понимаем, что такое варварское «оздоровление» леса ведет к нарушению экосистемы и биоценоза, посредством уничтожения растений, деревьев, гнезд редких птиц и животных, десятилетиями проживающих в наших лесах и даже занесенных в Красную книгу.

Особое возмущение общественности вызывает тот факт, что данные мероприятия проводятся в момент, когда введен режим самоизоляции и жители не могут полноценно отстаивать свои права на экологическую безопасность и сохранение экосистемы. В лесу рядом с Дедёшино работы по вырубке начали 9 мая! В год 75-летия Великой Победы такие губительные диверсионные действия и решения попирают Память наших героических предков, которые защищали и отстаивали наши земли, леса от захвата и разрушения для нас, своих потомков. Неужели мы сейчас оскорбим их память уничтожением того, что создавалось веками и защищалось кровью?

К сожалению, мы уже имеем печальный опыт проведения таких санитарных вырубок с обещаниями посадить новые деревья. По прошествии более 6 лет мы видим пустыри с обгорелыми пеньками на участках 34 и 35 (по дороге между Зеленоградом и Алабушево), на которых периодически возникают пожары. Ни одно посаженное лесничеством дерево не прижилось, никакие так называемые «оздоровительные мероприятия» не проводились. Данный печальный опыт позволяет нам говорить о намеренном злоумышленном уничтожении лесов и экосистемы и приводят жителей не только к возмущению, но и к негативному отношению к действующей власти.

Аффилированность компаний, выигрывающих тендеры по рубке наших лесов, приводит к вседозволенности и попустительству со стороны чиновников. Неоднократные обращения к Председателю Комитета лесного хозяйства Московской области Советникову И. В., а также его заместителю Прокопченко А.В. результатов не принесли. Мы видим равнодушие и нежелание разбираться в сложившейся ситуации и уж тем более принимать какие-либо меры. Комитетом лесного хозяйства Московской области создается искусственный ажиотаж вокруг лесов Московской области с бравыми лозунгами о восстановлении и защите от вредителей, но по факту заключенных госконтрактов ведется коммерческая деятельность по реализации здоровой древесины. Мы хотели вести диалог с лесничими, как с профессионалами и хозяевами земли, но приходится разговаривать с юристами и экономистами, рассматривающими лес не как жизненно важную экосистему нашей планеты, а как ресурс, который можно продать в своих интересах.

Проводимые действия противоречат Национальному проекту «Экология», рассчитанному на период с 2019 по 2024 годы и направленному на кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20 процентов совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения; сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий.

Мы просим остановить работы по заключенному государственному контракту (электронный аукцион № 0148200004920000011), провести проверку законности его заключения и содержания. Также мы просим обратить внимание на катастрофическое положение дел в лесах Подмосковья, фиктивные оздоровительные меры, которые не приносят положительного результата, а только приводят к уничтожению нашей экологии и росту возмущения среди населения, и часто используются как прикрытие для коммерческих рубок.

Мы просим вернуть плановое хозяйство, упраздненное с введением нового Лесного Кодекса в 2007 году, которое будет нацелено на защиту, сохранение, восстановление и бережное отношение к лесу.

Мы просим запретить сплошные санитарные рубки в Московской области и рассмотреть возможность проведения и формирования ландшафтных рубок с одновременным формированием рекреационных зон, прогулочных и велосипедных дорожек, по аналогии с парковым городским хозяйством.

Мы не против рубок и мероприятий, направленных на восстановление и защиту леса, но мы хотим, чтобы этим занимались профессионалы.

С уважением и надеждой на справедливость,

жители микрорайона Дедёшино, села Алабушево, г. Зеленограда