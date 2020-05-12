Сплошные вырубки возле Алабушево, Елино, Малино, Менделеево, Ржавок пройдут этим летом, а некоторые уже начались.
В документах областных чиновников говорится, что основная причина — в повреждении деревьев жуком-короедом, а также другими вредителями и сильным ветром.
Заказчик санитарной вырубки деревьев — подмосковный Комитет лесного хозяйства. Её цель — «улучшение санитарного состояния лесов, лесных насаждений, повреждённых вредителями и болезнями в результате природных и антропогенных воздействий, рубка поврежденных лесных насаждений».
«В 2009 году площадь лесных насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью была минимальной, с 2010 года она постоянно росла, — говорится в Лесном плане Московской области до 2028 года. — Причинами выявленной тенденции явились засушливые условия в вегетационные периоды 2010, 2011 и 2014 годов, следствием которых стали значительные по площади пожары, вспышки массового размножения короеда-типографа в 2011—2013 годах, хвое- и листогрызущих насекомых в 2012—2015 годах».
Места рубки определены после актов обследований состояния лесных участков, которые специалисты комитета провели в прошлом году. Например, в одном из таких актов по Сходненскому участковому лесничеству (это, в числе прочих, леса возле Малино и Фирсановки) говорится о примерно одинаковом количестве деревьев, поврежденных стволовыми вредителями и погнутых или сломанных в результате штормового ветра и ураганов прошлых лет. Еще одной причиной повреждения или гибели деревьев стали лесные пожары.
Суммарно в Крюковском и Сходненском участковых лесничествах (относятся к Клинскому лесничеству) планируется вырубить более 178 Га лесных насаждений. Больше всего возле Алабушево — 88 Га. Заключено четыре контракта на сплошную санитарную вырубку до конца этого года. Порубочные остатки после вырубок можно сжигать.
Сложно оценить однозначно. Для сравнения, площадь всего зеленоградского лесопарка около тысячи гектаров, то есть это как если бы вырубили пятую часть зеленоградского леса. С другой стороны, общая площадь Клинского лесничества более 163 тысяч гектаров, то есть площадь вырубки в рамках лесничества — около одной тысячной (0,1%).
Правда, этой вырубкой дело не ограничится. Согласно «Лесному плану», в Клинском лесничестве ежегодно будут вырубать 298 гектаров лесных насаждений.
В лес рядом с Алабушево уже заехала техника для рубки деревьев, сообщает сайт «Экооборона Московской области» и приводит слова из обращения в органы власти жителей села: «У нас уже есть печальный опыт проведения таких санитарных вырубок с обещаниями посадить новые деревья. По прошествии более чем пяти лет мы имеем пустыри с обгорелыми пеньками на участках 34 и 35, на которых периодически возникают умышленные пожары. Ни одно дерево не прижилось, никакие так называемые оздоровительные мероприятия — не проводились».
Активисты также отмечают, что из-за карантина не могут «отстаивать свои права на экологическую безопасность и сохранение экосистемы».