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Четыре лесных участка вырубят возле Зеленограда. Официально это продолжение борьбы с вредителями 12.05.2020 ZELENOGRAD.RU

Сплошные вырубки возле Алабушево, Елино, Малино, Менделеево, Ржавок пройдут этим летом, а некоторые уже начались.

Причина вырубки

В документах областных чиновников говорится, что основная причина — в повреждении деревьев жуком-короедом, а также другими вредителями и сильным ветром.

Заказчик санитарной вырубки деревьев — подмосковный Комитет лесного хозяйства. Её цель — «улучшение санитарного состояния лесов, лесных насаждений, повреждённых вредителями и болезнями в результате природных и антропогенных воздействий, рубка поврежденных лесных насаждений».

«В 2009 году площадь лесных насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью была минимальной, с 2010 года она постоянно росла, — говорится в Лесном плане Московской области до 2028 года. — Причинами выявленной тенденции явились засушливые условия в вегетационные периоды 2010, 2011 и 2014 годов, следствием которых стали значительные по площади пожары, вспышки массового размножения короеда-типографа в 2011—2013 годах, хвое- и листогрызущих насекомых в 2012—2015 годах».

Места рубки определены после актов обследований состояния лесных участков, которые специалисты комитета провели в прошлом году. Например, в одном из таких актов по Сходненскому участковому лесничеству (это, в числе прочих, леса возле Малино и Фирсановки) говорится о примерно одинаковом количестве деревьев, поврежденных стволовыми вредителями и погнутых или сломанных в результате штормового ветра и ураганов прошлых лет. Еще одной причиной повреждения или гибели деревьев стали лесные пожары.

Суммарно в Крюковском и Сходненском участковых лесничествах (относятся к Клинскому лесничеству) планируется вырубить более 178 Га лесных насаждений. Больше всего возле Алабушево — 88 Га. Заключено четыре контракта на сплошную санитарную вырубку до конца этого года. Порубочные остатки после вырубок можно сжигать.

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178 гектаров это много или мало?

Сложно оценить однозначно. Для сравнения, площадь всего зеленоградского лесопарка около тысячи гектаров, то есть это как если бы вырубили пятую часть зеленоградского леса. С другой стороны, общая площадь Клинского лесничества более 163 тысяч гектаров, то есть площадь вырубки в рамках лесничества — около одной тысячной (0,1%).

Правда, этой вырубкой дело не ограничится. Согласно «Лесному плану», в Клинском лесничестве ежегодно будут вырубать 298 гектаров лесных насаждений.

Вырубка уже началась

В лес рядом с Алабушево уже заехала техника для рубки деревьев, сообщает сайт «Экооборона Московской области» и приводит слова из обращения в органы власти жителей села: «У нас уже есть печальный опыт проведения таких санитарных вырубок с обещаниями посадить новые деревья. По прошествии более чем пяти лет мы имеем пустыри с обгорелыми пеньками на участках 34 и 35, на которых периодически возникают умышленные пожары. Ни одно дерево не прижилось, никакие так называемые оздоровительные мероприятия — не проводились».

Активисты также отмечают, что из-за карантина не могут «отстаивать свои права на экологическую безопасность и сохранение экосистемы».

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Посадят новый лес
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Метки:
экология, лес
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Обсуждение
Оксана Пучинина
4 часа назад
А как хочется прочитать в новостях: 4 участка в Зеленограде и еще 4 вокруг засадят лесом...
Степанова Ольга
3 часа назад
Вредители!
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