Причина вырубки

В документах областных чиновников говорится, что основная причина — в повреждении деревьев жуком-короедом, а также другими вредителями и сильным ветром.

Заказчик санитарной вырубки деревьев — подмосковный Комитет лесного хозяйства. Её цель — «улучшение санитарного состояния лесов, лесных насаждений, повреждённых вредителями и болезнями в результате природных и антропогенных воздействий, рубка поврежденных лесных насаждений».

«В 2009 году площадь лесных насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью была минимальной, с 2010 года она постоянно росла, — говорится в Лесном плане Московской области до 2028 года. — Причинами выявленной тенденции явились засушливые условия в вегетационные периоды 2010, 2011 и 2014 годов, следствием которых стали значительные по площади пожары, вспышки массового размножения короеда-типографа в 2011—2013 годах, хвое- и листогрызущих насекомых в 2012—2015 годах».