А перед новым годом на запах гари жаловались жители 15-го микрорайона Зеленограда. Одна из них обратилась в префектуру: «Два дня подряд, начиная с 17 декабря, на уровне верхних этажей очень сильно пахнет гарью, и все окрестности затянуты дымом. Дышать совершенно нечем. Мы мучаемся от головной боли и повышенного артериального давления».

Женщина сообщила, что пожарные причин не знают, а крюковский лесхоз утверждает, что, хотя и производит сжигание порубочных остатков между Андреевкой и Алабушево, этот дым не может достигнуть 15-го микрорайона. «Обещали, сжигание прекратится до начала ноября, а сейчас уже

середина декабря».

Префектура ответила, что департамент природопользования регулярно проводит мониторинг и рейды с передвижной экологической лабораторией. Действительно фиксировались «кратковременные превышения максимального разового норматива по оксиду углерода, связанные с ухудшением условий рассеивания». Однако определить источник гари вышеупомянутым организациям не удалось.

Как пояснили Zelenograd.ru в лесничествах, в лесах продолжается санитарная вырубка сухостойных и аварийных деревьев, в том числе пораженных короедом. Крупные остатки вырубленных деревьев вывозят, мелкие вывозу не подлежат и сжигаются на месте. Другого способа нет, говорят лесничие. Места, где необходима санитарная вырубка, определяют в том числе по обращениям местных жителей: в лес невозможно зайти без страха, что на тебя не рухнет сухое дерево, а их много.

Рядом с Зеленоградом сейчас сжигают порубочные остатки в Бакеево и Менделеево, где в 2018 году появились новые вырубки. Закончить сжигание порубков планировали еще до нового года, но не хватает рабочих рук. Если не успеют к началу пожароопасного периода, то продолжат по его окончании осенью.

В 2019 году рядом с Зеленоградом появится минимум одна новая вырубка — между Алабушево и Дедёшино. До осени сжигание порубочных остатков там не планируется. Да и дым оттуда не должен достичь Зеленограда.

Теперь жители окрестных мест массово жалуются на удушающий дым с делянок. Притом что, назначая даты сжигания, лесохозяйственники обычно учитывают погодные условия, в том числе направление ветра. Проблема в том, что эти условия меняться по несколько раз в сутки, а сжигаемые порубки могут дотлевать еще несколько дней. Остается только терпеть и понимать, что в будущем здесь появится молодой здоровый хвойник. На очищенных участках, по окончании сжигания порубочных остатков, почву разравнивают и облагораживают для саженцев. Уже через три года на таких участках может вырасти полноценный новый лес.

На делянках за 16, 17 и 23-м микрорайоном, откуда всю прошлую осень гарь и едкий дым несло на Зеленоград, сжигание порубков закончили. Готовят почву под посадки.

Сжигание порубочных остатков запрещено только в пожароопасный период. В 2019 году он продлится с 10 апреля по 1 ноября. Соответствующее постановление губернатор Подмосковья подписал в середине февраля.