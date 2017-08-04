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Срубленные деревья жгут в Бакеево и Жилино. Дым идёт на Зеленоград. Когда это закончится? 04.08.2017 ZELENOGRAD.RU

В окрестностях Зеленограда продолжаются санитарные вырубки зараженных короедом и сухостойных деревьев. После вырубки пни и ветки сжигают. Областные власти уверяют, что дым идет «в сторону», но жители — особенно «нового» города — снова жалуются на сильный запах гари. Рассказываем, где жгут и когда это закончится.

Фото: Александр Сайганов/Zelenograd.ru

Вырубки с последующим сжиганием проводятся возле деревень Жилино, Бакеево, Общественник на площади более 90 гектаров, сообщили Zelenograd.ru в подмосковном Комитете лесного хозяйства. Около Бакеево на еще 15 гектарах рубки идут сейчас, пройдено 5 Га. Это сплошные санитарные рубки — то есть, вырубаются все деревья на определенной территории. Сжигать их на месте предписывают Правила санитарной безопасности в лесах — «В очагах вредных организмов, повреждающих (поражающих) древесину, порубочные остатки подлежат обязательному сжиганию».

У «Центрлесхоза», который занимается вырубками, также запланированы в этом году сплошные санитарные рубки в районе Пикино и Лунево — в этом случае дым может пойти на «старый» город.

Сейчас разработан и согласован с МЧС регламент сжигания порубочных остатков на делянках вблизи населенных пунктов, отметили в Комитете. Учитывается направление ветра, в сторону от населенного пункта, в дневное время и в рабочие дни. Какой населенный пункт имеется в виду, не уточняется. Зеленоградцы жалуются на сильную гарь по вечерам и ночам — об этом пишут в префектуру жители 14, 15, 18, 16, 20, 23 микрорайонов.

Это продолжается уже четвертый год. В зеленоградской администрации привычно отвечают, что альтернативы сжиганию как способу очистки лесосек нет. По контракту сжигание могут вести до 25 декабря.

Впрочем, в одном случае оказалось, что вырубки вообще ни при чём. В июне после очередных жалоб жителей Крюково на сильную гарь префектура сообщила, что в Малино, за территорией бывшего ЖБИ обнаружены следы обжига проводов. «С лицом, предположительно причастным к указанным действиям, проведена разъяснительная беседа», говорится в ответе.

Еще один недавний случай дыма и едкого запаха пока не объяснен. О нем сообщил в префектуру житель корпуса 311. Вечером 20 июля он увидел с балкона два источника сильного дыма. Один был поход на целенаправленные выбросы, отметил мужчина. Через некоторое время сильно запахло сгоревшим мусором, а потом «старый» город «накрыло черное облако».

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