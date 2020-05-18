Зачем рубят лес? Можно ли не рубить?

Лес на территории Клинского лесничества — искусственный, то есть посаженный в своё время людьми. Это не уникальная ситуация, большинство подмосковных лесов такие же. И сейчас деревья совсем старые, на пределе жизненного цикла, фактически они умирают. Старые перестойные деревья не имеют должного иммунитета, выделяют мало смолы, становятся сухими. А значит, не могут защищаться от вредителя. Отсюда и эпидемия короеда. С экологической точки зрения ценность таких деревьев нулевая, поскольку под старость деревья уже не выделяют кислород.

А главное — деревья засыхают и просто падают. Это уже не лес, а гербарий. Экологические активисты настаивают, что рубить этот лес нельзя. Давайте его оставим — и через десять лет большая часть деревьев упадёт. Остальную часть завалит. И те же люди будут возмущаться старым захламленным лесом. Иного способа восстановить лес нет, настаивает Александр Капер, — только вырубкой старых и посадкой молодых деревьев.

С посадками тоже проблемы и тоже в основном из-за усилий экоактивистов, которые инициируют различные проверки и остановку работ. Чтобы сажать новые деревья, нужно очистить места под посадку, нужны чистые делянки. Но каждый год, когда начинается расчистка, приходят протестующие и начинают защищать старые деревья. Не понимая, что тем самым крадут нормальный лес у своих детей — если бы вырубки велись нормально, вместо «гербария» мог бы стоять 10-20-летний лес.

Еще одна проблема, вредящая лесу, — это пожары. В Клинском лесничестве говорят, что лес горит исключительно по вине граждан. За пять дней майских праздников было двадцать лесных пожаров. Это и костры шашлычников, и брошенные окурки. Ещё лес поджигают.