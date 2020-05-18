Сплошные санитарные вырубки лесов возле Алабушево, Елино, Малино, Менделеево, Ржавок запланированы на это лето, но уже начались. Экологические активисты бьют тревогу и пытаются остановить вырубку, однако специалисты считают, что она необходима. Замдиректора Клинского лесничества Московской области Александр Капер рассказал «Зеленоград.ру», зачем нужны вырубки, что будет, если этого не делать, есть ли альтернатива сжиганию порубочных остатков и чем вредят экоактивисты.
Лес на территории Клинского лесничества — искусственный, то есть посаженный в своё время людьми. Это не уникальная ситуация, большинство подмосковных лесов такие же. И сейчас деревья совсем старые, на пределе жизненного цикла, фактически они умирают. Старые перестойные деревья не имеют должного иммунитета, выделяют мало смолы, становятся сухими. А значит, не могут защищаться от вредителя. Отсюда и эпидемия короеда. С экологической точки зрения ценность таких деревьев нулевая, поскольку под старость деревья уже не выделяют кислород.
А главное — деревья засыхают и просто падают. Это уже не лес, а гербарий. Экологические активисты настаивают, что рубить этот лес нельзя. Давайте его оставим — и через десять лет большая часть деревьев упадёт. Остальную часть завалит. И те же люди будут возмущаться старым захламленным лесом. Иного способа восстановить лес нет, настаивает Александр Капер, — только вырубкой старых и посадкой молодых деревьев.
С посадками тоже проблемы и тоже в основном из-за усилий экоактивистов, которые инициируют различные проверки и остановку работ. Чтобы сажать новые деревья, нужно очистить места под посадку, нужны чистые делянки. Но каждый год, когда начинается расчистка, приходят протестующие и начинают защищать старые деревья. Не понимая, что тем самым крадут нормальный лес у своих детей — если бы вырубки велись нормально, вместо «гербария» мог бы стоять 10-20-летний лес.
Еще одна проблема, вредящая лесу, — это пожары. В Клинском лесничестве говорят, что лес горит исключительно по вине граждан. За пять дней майских праздников было двадцать лесных пожаров. Это и костры шашлычников, и брошенные окурки. Ещё лес поджигают.
Еще с царских времен в России действовало правило лесопользования: лес делили на сто частей, каждый год вырубали одну сотую часть и сажали там новые деревья. Если применить это правило к нынешней ситуации, то можно смело вырубать в Клинском лесничестве 1600 гектаров леса каждый год (общая площадь лесничества 163 тысячи га). Экоактивисты настаивают, что это слишком много — можно максимум 500-600 га.
В советские времена тоже рубили сотую часть леса, причём чистого леса. Его выгодно продавали, и на эти деньги делали крупные новые посадки. Было два больших питомника, один из них в Андреевке, там выращивали десятки тысяч гектар леса ежемесячно. А потом появились экологи и потребовали признать все подмосковные леса защитными. В итоге деревья, которые давно надо было срубить, падают от старости, лес в полном объеме не очищается и не восстанавливается.
В этом году планируется вырубить 178 га леса в Крюковском и Сходненском участковых лесничествах (относятся к Клинскому лесничеству). Согласно «Лесному плану», до 2028 года в Клинском лесничестве ежегодно будут вырубать 298 гектаров лесных насаждений.
Порубочные остатки — это ветви, сучья, кора и пни, оставшиеся после вырубки деревьев. Древесину сжигают с тем, чтобы не размножались вторичные вредители и не развивались болезнетворные грибы. Действующие законы разрешают это делать. Есть и другой способ утилизации порубочных остатков — переработать их в щепу с помощью мульчеров, чтобы затем отправить на вторичную переработку. Но это намного дороже, чем сжигать. Предпринимателю, который пришёл заниматься вырубками, это невыгодно и даже затратно.
«Пришёл заниматься» — значит выиграл конкурс на эти работы через госзакупки. Заказчик работ — областной Комитет лесного хозяйства. Подрядчик на вырубке зачастую ничего заработать не может, поскольку, во-первых, промышленное использование лесов запрещено. Поэтому все разговоры «рубят, чтобы кому-то построить дачу» — абсурд, отметил замдиректора лесничества. Во-вторых, это уже плохая гнилая древесина, качественных досок, пиломатериалов из неё не получится.
Государство установило определенные правила: лесники определяют участок вырубки, подтверждают это документально, передают документы в комитет, тот объявляет тендер, приходит подрядчик выполняет работу. Эта цепочка создана, чтобы исключить коррупционные схемы, но прописывали её люди, которые во многом не понимают принципов лесного хозяйства.
Сжигание — да, проблема, считают специалисты лесничества. В существующей ситуации невозможно заставить подрядчика перерабатывать древесину, но этот вопрос постепенно решается.
Ещё в 2015 году мэр Москвы попросил областные власти рассмотреть альтернативные способы утилизации порубочных остатков — не сжигать их. Тогда говорили, что на закупку мульчеров из бюджета Москвы выделили 200 миллионов рублей.