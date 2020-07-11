Утром в субботу, 11 июля, запах гари особенно ощущался в «старом» городе, донёсся он и до «нового». Выяснили, что стало его причиной.
Первое сообщение о сильном запахе «как от костра» и дыме над «старым» городом пришло от читателя «Зеленоград.ру» в десять часов вечера пятницы, 10 июля. «Что-то горит в лесу между Малино (Зеленоград) и Фирсановкой. Когда ехал через Рожки, видел дым. Но сейчас он охватывает весь лес и седьмой микрорайон», — написал он.
После полуночи другой читатель сообщил нам, что сильный запах гари уже несколько часов стоит в третьем и пятом микрорайонах.
«В области около Фирсановки сжигают порубочные остатки», — сказали «Зеленоград.ру» в МЧС.
На сайте регионального ведомства говорится, что плановое сжигание порубочных остатков 10 июля проводили в 293 местах на территории 23 городских округов Московской области, в том числе в Солнечногорском. Более конкретные точки не уточняются. На субботу сжигание порубочных остатков не запланировано.
При этом замерять предельно допустимую концентрацию (ПДК) вредных веществ в воздухе ни в пятницу, ни в субботу не собирались.
Ближайшая к месту сжигания станция контроля воздуха в 6-м микрорайоне не измеряет вредные частицы PM10, которые образуются после сжигания. Станция в 16-м микрорайоне показывает содержание частиц PM10 в 6% от предельно допустимой концентрации. Станция в 11-м микрорайоне показывает нули по всем показателям и, вероятно, не работает.
По информации «Зеленоград.ру», сжигать порубочные остатки не обязательно — есть альтернативные и безопасные меры. Но заказчик вырубок — Комитет лесного хозяйства Московской области — выбирает самый дешёвый.
«Зеленоград.ру» начинает общественную кампанию по исключению из госконтрактов на вырубку такого способа утилизации древесины, как сжигание. Если вы поддерживаете эту инициативу, оставьте подпись в форме по ссылке. Пожалуйста, не проходите мимо — здесь важна массовость. Требование прекратить сжигание с вашими подписями отправим в Комитет лесного хозяйства, Московскую областную думу и губернатору Московской области.