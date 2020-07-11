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Дым и запах гари от сжигания порубочных остатков накрыли город. «Зеленоград.ру» начинает общественную кампанию против такого способа утилизации древесины 11.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Утром в субботу, 11 июля, запах гари особенно ощущался в «старом» городе, донёсся он и до «нового». Выяснили, что стало его причиной.

Первое сообщение о сильном запахе «как от костра» и дыме над «старым» городом пришло от читателя «Зеленоград.ру» в десять часов вечера пятницы, 10 июля. «Что-то горит в лесу между Малино (Зеленоград) и Фирсановкой. Когда ехал через Рожки, видел дым. Но сейчас он охватывает весь лес и седьмой микрорайон», — написал он.

После полуночи другой читатель сообщил нам, что сильный запах гари уже несколько часов стоит в третьем и пятом микрорайонах.

«В области около Фирсановки сжигают порубочные остатки», — сказали «Зеленоград.ру» в МЧС.

На сайте регионального ведомства говорится, что плановое сжигание порубочных остатков 10 июля проводили в 293 местах на территории 23 городских округов Московской области, в том числе в Солнечногорском. Более конкретные точки не уточняются. На субботу сжигание порубочных остатков не запланировано.

При этом замерять предельно допустимую концентрацию (ПДК) вредных веществ в воздухе ни в пятницу, ни в субботу не собирались.

Ближайшая к месту сжигания станция контроля воздуха в 6-м микрорайоне не измеряет вредные частицы PM10, которые образуются после сжигания. Станция в 16-м микрорайоне показывает содержание частиц PM10 в 6% от предельно допустимой концентрации. Станция в 11-м микрорайоне показывает нули по всем показателям и, вероятно, не работает.

По информации «Зеленоград.ру», сжигать порубочные остатки не обязательно — есть альтернативные и безопасные меры. Но заказчик вырубок — Комитет лесного хозяйства Московской области — выбирает самый дешёвый.

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«Зеленоград.ру» начинает общественную кампанию по исключению из госконтрактов на вырубку такого способа утилизации древесины, как сжигание. Если вы поддерживаете эту инициативу, оставьте подпись в форме по ссылке. Пожалуйста, не проходите мимо — здесь важна массовость. Требование прекратить сжигание с вашими подписями отправим в Комитет лесного хозяйства, Московскую областную думу и губернатору Московской области.

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Метки:
экология, вырубка
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Обсуждение
Ирина Горячева
2 часа назад
Ну правильно, получить деньги (распределить их между собой) и потом сжигать где попало, а то, что мы этим дышим - так это их не волнует. Они же не живут в Зеленограде.
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