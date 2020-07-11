После полуночи другой читатель сообщил нам, что сильный запах гари уже несколько часов стоит в третьем и пятом микрорайонах.

«В области около Фирсановки сжигают порубочные остатки», — сказали «Зеленоград.ру» в МЧС.

На сайте регионального ведомства говорится, что плановое сжигание порубочных остатков 10 июля проводили в 293 местах на территории 23 городских округов Московской области, в том числе в Солнечногорском. Более конкретные точки не уточняются. На субботу сжигание порубочных остатков не запланировано.

При этом замерять предельно допустимую концентрацию (ПДК) вредных веществ в воздухе ни в пятницу, ни в субботу не собирались.

Ближайшая к месту сжигания станция контроля воздуха в 6-м микрорайоне не измеряет вредные частицы PM10, которые образуются после сжигания. Станция в 16-м микрорайоне показывает содержание частиц PM10 в 6% от предельно допустимой концентрации. Станция в 11-м микрорайоне показывает нули по всем показателям и, вероятно, не работает.

По информации «Зеленоград.ру», сжигать порубочные остатки не обязательно — есть альтернативные и безопасные меры. Но заказчик вырубок — Комитет лесного хозяйства Московской области — выбирает самый дешёвый.