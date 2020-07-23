Также планируется реконструкция существующего въезда-выезда на территорию «Ангстрема» со стороны Георгиевского проспекта. Вероятно, речь идет о расширении дороги у леса, что потребует вырубки деревьев. Сейчас небольшой кусок проспекта — это дорога вдоль «Ангстрема», обрывающаяся у леса. Другая часть проспекта находится в «новом» городе — в районе Крюково. Строительство середины дороги через лес, чтобы связать «старый» и «новый» город, планируется при строительстве развязки через железную дорогу в Малино.

Что будет с новым зданием «Ангстрема-Т», которое достраивали и запускали в эксплуатацию с 2008 по 2018 год, пока неизвестно. Проект планировки — это градостроительные планы, которые не отвечают на вопросы о целесообразности сноса зданий, экономической эффективности проекта, транспортном обслуживании, остановке работ, трудоустройстве и прочих, возникающих у собственников помещений, арендаторов и сотрудниках «Ангстрема» и других предприятий Южной промзоны. И у жителей, которым непонятно, зачем это нужно в принципе. Принять участие в обсуждении могли только жители 8 и 9 микрорайонов, поскольку «Ангстрем» находится на территории района Старое Крюково.

В заключении по итогам общественных обсуждений резюме к подобным вопросам — «не рекомендовано к учету», поскольку не является предметом проекта планировки. Всего в обсуждении участвовали 90 человек. Это немного, учитывая масштаб проекта и зону охвата участников — вся Южная промзона и МИЭТ. Протокол обсуждений не опубликован.

Среди читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, мнение разделились: примерно половина поддерживает идею реконструкции «Ангстрема», другая — нет.

Что касается предприятия «Ангстрем-Т», то в пршлом году была начата процедура его банкротства и оно перешло под контроль государства. Правительство РФ выделило более трёх миллиардов рублей на деятельность предприятия.