2
Собянин утвердил проект реконструкции «Ангстрема» — снос зданий предприятия и строительство новых 23.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Согласно утвержденному проекту планировки территории, под снос должны пойти старые здания «Ангстрема» общей площадью 153 тысяч кв.м. На их месте построят новые — по площади в 3,5 раза больше. Проект обсуждали с жителями и работниками предприятия онлайн, возражения против «не рекомендованы к учету».

Территория «Ангстрема» площадью 15,1 гектар с 2017 года — площадка особой экономической зоны «Технополис Москва». По мнению мэрии, реконструкция площадки будет способствовать развитию экономической зоны, создаст дополнительные рабочие места и увеличит инвестиционную привлекательность Зеленограда.

Постановление мэра утверждает проект в том виде, в каком он обсуждался на портале «Активный гражданин» в июне. В нём прописано три этапа реализации. Первый — снос двух 2-этажных зданий (18,5 тысяч кв.м) и строительство нового 4-этажного корпуса (63 тысячи кв.м). Второй и третий — снос остального и строительство нового. Строить будут, по документам, объекты научно-производственного назначения. Все этапы сопровождаются устройством новых инженерных коммуникаций. Сроки реализации не определены.

Также планируется реконструкция существующего въезда-выезда на территорию «Ангстрема» со стороны Георгиевского проспекта. Вероятно, речь идет о расширении дороги у леса, что потребует вырубки деревьев. Сейчас небольшой кусок проспекта — это дорога вдоль «Ангстрема», обрывающаяся у леса. Другая часть проспекта находится в «новом» городе — в районе Крюково. Строительство середины дороги через лес, чтобы связать «старый» и «новый» город, планируется при строительстве развязки через железную дорогу в Малино.

Что будет с новым зданием «Ангстрема-Т», которое достраивали и запускали в эксплуатацию с 2008 по 2018 год, пока неизвестно. Проект планировки — это градостроительные планы, которые не отвечают на вопросы о целесообразности сноса зданий, экономической эффективности проекта, транспортном обслуживании, остановке работ, трудоустройстве и прочих, возникающих у собственников помещений, арендаторов и сотрудниках «Ангстрема» и других предприятий Южной промзоны. И у жителей, которым непонятно, зачем это нужно в принципе. Принять участие в обсуждении могли только жители 8 и 9 микрорайонов, поскольку «Ангстрем» находится на территории района Старое Крюково.

В заключении по итогам общественных обсуждений резюме к подобным вопросам — «не рекомендовано к учету», поскольку не является предметом проекта планировки. Всего в обсуждении участвовали 90 человек. Это немного, учитывая масштаб проекта и зону охвата участников — вся Южная промзона и МИЭТ. Протокол обсуждений не опубликован.

Среди читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе, мнение разделились: примерно половина поддерживает идею реконструкции «Ангстрема», другая — нет.

Что касается предприятия «Ангстрем-Т», то в пршлом году была начата процедура его банкротства и оно перешло под контроль государства. Правительство РФ выделило более трёх миллиардов рублей на деятельность предприятия.

Читайте также
Рядом с МИЭТом начинается строительство инновационного центра на две тысячи рабочих мест. Смотрите, как он будет выглядеть
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микроэлектроника, особая экономическая зона, реконструкция, капитальное строительство, Ангстрем
Реклама
Реклама
Обсуждение
Хрюря Пампукская
3 часа назад
Старое или новое здание... что производить будете, ребята? Или снова под сдачу в аренду по спекулятивной цене?
Ирина Горячева
1 час назад
Интересно сказано: "Проект планировки — это градостроительные планы, которые не отвечают на вопросы о целесообразности сноса зданий, экономической эффективности проекта, транспортном обслуживании, остановке работ, трудоустройстве и прочих, возникающих у собственников помещений, арендаторов и сотрудниках «Ангстрема» и других предприятий Южной промзоны. И у жителей, которым непонятно, зачем это нужно в принципе"

Просто переоборудовать, наверное, слишком дёшево получается - откатов мало...
Будут ломать и уродовать город.
Интересно, а куда денут работников завода на время этой вакханалии?
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
В каких зеленоградских домах заменят лифты в 2021 и 2022 году Новости
Как пленные немцы построили в Крюково дачу для главного авиаконструктора Лавочкина. И что осталось от неё сейчас Истории
Собянин утвердил проект реконструкции «Ангстрема» — снос зданий предприятия и строительство новых Новости
«Жилищник» запретил косить траву до 9 утра из-за жалоб на шум Новости
Мэр назначил нового министра образования вместо Исаака Калины Новости
Бассейн не для плавания начали строить в Менделеево. Во ВНИИФТРИ заложили фундамент нового эталонного гидроакустического комплекса Новости
Поверку счетчиков воды отменили до конца года из-за эпидемии. На самом деле нет — просто отодвинули штрафы Новости
В Андреевке узаконили одностороннее движение на Троицкой улице. Теперь по ней не объедешь пробку на въезде в Зеленоград Новости
В «Иридиуме» открывается аутлет сети брендовой одежды Offprice Новости
Профессор НИУ МИЭТ Александр Викторович Душкин: «Техническая защита информации — это наш конёк!» Партнерский материал
Автобусные маршруты от метро «Ховрино» до Солнечногорска и Клина через платную трассу М-11 согласованы. Но движение вряд ли начнётся до конца года Новости
Рабочий попал в больницу, спилив ветку, на которой сидел Новости
«Коллекционирование — это тихий и эстетичный алкоголизм: сам не заметил, как заболел хронически». Как Светлана Корнилова начала собирать открытки и не смогла остановиться Истории
Три особо охраняемые природные территории созданы в Зеленограде: комплексный заказник и два памятника природы. Что не попало под охрану Новости
Велодорожку ведущую в никуда сделали в 17-м микрорайоне. Откуда такие берутся? Новости
Погиб бывший преподаватель колледжа 50 Геннадий Шевченко. Его сбила машина, когда он ехал на велосипеде Новости
Как поездки на лифте превратились для жильцов 23 микрорайона в фильм ужасов Истории
Зеленоградский НИИФП официально стал частью Курчатовского института. «Планируется восстановить работоспособность синхротрона» Новости
«Шерстяная мафия» вернула зеленоградке 70 тысяч рублей за «полезные для здоровья» постельные принадлежности. Наш читатель готов помочь составить претензию Новости
Подпорная стена, скважины для газа и река в трубе. Как планируют избавиться от свалки в Поварово и какие есть вопросы Истории
© 1997–2020 Зеленоград.ру