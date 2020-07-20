В июле на площадке «МИЭТ» особой экономической зоны «Технополис „Москва“» начинается строительство инновационного центра трансфера технологий и подготовки кадров. В перспективе здесь собираются создать две тысячи рабочих мест. Первое здание планируют построить к апрелю 2022 года.
Проект объединит несколько площадок: от фундаментальных научно-исследовательских лабораторий до инжиниринговых компаний и технологических стартапов, сообщили в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы.
Сначала построят пятиэтажный производственный корпус площадью 5,5 тыс. кв. м с опытно-конструкторскими отделами по созданию многофункциональной электроники. Сколько рабочих мест из запланированных двух тысяч будет в первом здании, не сообщается.
В дальнейшем построят 11-этажный административный корпус площадью 20,5 тыс. кв. м. В нем разместятся центры инжиниринга, трансфера технологий и специализированной подготовки кадров. Сроки строительства не сообщаются.
Строительством центра займется АО «Зеленоградский инновационно-технологический центр», который вложит в этот проект 1,5 миллиарда рублей.