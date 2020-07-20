Проект объединит несколько площадок: от фундаментальных научно-исследовательских лабораторий до инжиниринговых компаний и технологических стартапов, сообщили в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Сначала построят пятиэтажный производственный корпус площадью 5,5 тыс. кв. м с опытно-конструкторскими отделами по созданию многофункциональной электроники. Сколько рабочих мест из запланированных двух тысяч будет в первом здании, не сообщается.