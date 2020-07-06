С августа на зеленоградской площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис «Москва» станут доступны к аренде три инновационных лабораторно-промышленных корпуса. Арендовать новые площади приглашают крупные импортозамещающие предприятия, которые смогут в перспективе стать резидентами ОЭЗ. Их сотрудников обеспечат местами на многоуровневой автопарковке, которая построена по соседству. А в будущем по территории особой зоны задумано запустить шаттлы, сделать велодорожки и наладить бесплатный прокат самокатов, рассказали в пресс-службе «Технополиса «Москва».
"Сегодня одна из наших приоритетных задач — аккумулировать новые крупные импортозамещающие предприятия в Зеленограде. Это поможет снизить так называемую маятниковую миграцию благодаря созданию новых высокооплачиваемых рабочих мест за пределами ТТК и МКАД" , — заявил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.
Арендовать помещения от 25 до 1200 квадратных метров в трёх новых лабораторно-промышленных корпусах предлагается предприятиям промышленно-производственного и технико-внедренческого типа. Если в будущем компания планирует стать резидентом ОЭЗ, чтобы получить соответствующие преференции — снижение налоговой нагрузки на 47%, региональные и федеральные льготы, режим свободной таможенной зоны, — она должна соответствовать определённым критериям правительства Москвы.
«Разместить производство на площадке „Алабушево“ теперь можно не только через строительство собственного завода, но и воспользовавшись готовыми современными помещениями. В перспективе по желанию компания-арендатор сможет получить статус резидента и все доступные преференции по уплате налогов на имущество, транспорт и прибыль. Речь идёт о предприятиях с объемом инвестиций за пять лет в 50 тысяч рублей за квадратный метр (без НДС), с выручкой за год в 200 тысяч рублей за квадратный метр (без НДС), со средней зарплатой за год в 68 176 рублей», — рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.
Предложение аренды носит открытый характер, и отклики на него уже поступают — планируется заключение предварительных договоров аренды, сообщили в пресс-службе.
Общая площадь трёх 6-этажных корпусов — 24,8 тысяч квадратных метров, площадь одного этажа — 1254 квадратных метра. Подробные характеристики перечислены на сайте или в презентации. Все помещения с чистовой отделкой, полностью готовые к работе, уточнили в «Технополисе «Москва».
Индикативная ставка аренды — от 7 до 12 тысяч рублей за квадратный метр в год, с НДС.
В каждом из зданий расположены административные, складские и технические помещения, места для разгрузки автотранспорта, санитарно-бытовые и подсобные помещения, площадка для размещения промышленных установок охлаждения жидкости. Корпуса оснащены необходимой инфраструктурой (водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, пожаробезопасность 2-го класса, охрана и видеонаблюдение). Предусмотрена возможность размещения производства с «чистым процессом».
Компаниям-арендаторам в Алабушево обещают также клиентский сервис, «единое окно» для взаимодействия с контрольными и разрешительными органами, техподдержку — обслуживание инженерных систем персоналом управляющей компании, оперативное реагирование по заявкам на мелкий и средний бытовой ремонт, почтовое обслуживание, систему связи и безопасности, комплексную систему быстрого реагирования на аварийные и чрезвычайные ситуации.
Рядом с лабораторно-промышленными корпусами построена многоярусная парковка на 900 машиномест, из них 90 — для лиц с ОВЗ. Планируется расширение автодорог, ведущих к корпусам и парковке: шесть полос будет на улице Конструктора Лукина при въезде на территорию, четыре полосы — на проезде 6029 внутри комплекса. В перспективе — реконструкция шести наземных пешеходных переходов и создание трех новых.
В непосредственной близости от корпусов расположена башня Административно-делового центра — «сердце» площадки «Алабушево» с конференц-залами и выставочными площадями, офисами компаний, гостиницей и большим лобби-баром. Помещения в АДЦ также начнут сдавать в аренду в ближайшее время.
Что касается общественного транспорта — на всей территории площадки задумано обустройство велосипедных дорожек общей протяжённостью 2,1 километра, а также бесплатная аренда самокатов для сотрудников компаний-резидентов, рассказали в «Технополисе «Москва». Рассматривается возможность запуска шаттлов внутри площадки по маршруту в 14 остановок. Возможен и трансфер сотрудников от станции Крюково до ОЭЗ «Алабушево».
Сейчас на площадке ОЭЗ «Алабушево» (более 140 гектаров) размещается 27 резидентов, которые занимаются высокотехнологичным производством в сфере микроэлектроники, медицины, информационно-коммуникационных и энергоэффективных технологий. Ведется строительство более чем 20 заводов, рассчитанных на более 4000 рабочих мест — это корпуса предприятий по производству лекарств, глюкометров и лазерного оборудования, продукции из синтетического сапфира, здания для ИТ-компаний и др. В перспективе число рабочих мест планируют удвоить.
Рядом с тремя лабораторно-промышленными корпусами, которые сейчас сдают в аренду, по другую сторону парковки, будут построены еще два производственных корпуса — работы по ним на предпроектной стадии.