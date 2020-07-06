Кого ждут в арендаторы

Арендовать помещения от 25 до 1200 квадратных метров в трёх новых лабораторно-промышленных корпусах предлагается предприятиям промышленно-производственного и технико-внедренческого типа. Если в будущем компания планирует стать резидентом ОЭЗ, чтобы получить соответствующие преференции — снижение налоговой нагрузки на 47%, региональные и федеральные льготы, режим свободной таможенной зоны, — она должна соответствовать определённым критериям правительства Москвы.

«Разместить производство на площадке „Алабушево“ теперь можно не только через строительство собственного завода, но и воспользовавшись готовыми современными помещениями. В перспективе по желанию компания-арендатор сможет получить статус резидента и все доступные преференции по уплате налогов на имущество, транспорт и прибыль. Речь идёт о предприятиях с объемом инвестиций за пять лет в 50 тысяч рублей за квадратный метр (без НДС), с выручкой за год в 200 тысяч рублей за квадратный метр (без НДС), со средней зарплатой за год в 68 176 рублей», — рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.

Предложение аренды носит открытый характер, и отклики на него уже поступают — планируется заключение предварительных договоров аренды, сообщили в пресс-службе.