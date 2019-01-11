Зеленоградский завод микросхем «Ангстрем-Т», запущенный в 2016 году, стал собственностью Внешэкономбанка — 100% акций перешли к госкорпорации «ВЭБ.РФ» как залог по невыплаченному кредиту в 815 млн евро, полученному в 2008 на строительство завода и приобретение линии AMD для производства чипов 130-110 нм. Смена владельца не повлияет на текущую операционную деятельность завода, обещают в «Ангстрем-Т».

О смене собственника завода сообщили «Ведомости», ссылаясь на раскрытие госкорпорации «ВЭБ.РФ» и подтверждение, полученное от обеих сторон. На вопросы о финансовых параметрах сделки представители сторон не ответили. Информация о намерении Внешэкономбанка обанкротить «Ангстрем-Т» появилась в 2018 году и исходила как от ВЭБ, так и от председателя совета директоров «Ангстрем-Т» Леонида Реймана — прежнего бенефициара «Ангстрем-Т», бывшего министра связи.

В госкорпорации разработают для «Ангстрем-Т» новую инвестиционную программу развития совместно с ведомствами, министерствами и консультантами, а также найдут заводу стратегического партнера или инвестора. По словам представителя «ВЭБ.РФ», цель процедуры банкротства — финансовое оздоровление актива. Получение 100% «Ангстрем-Т» необходимо, чтобы консолидировать актив у основного кредитора и урегулировать претензии других кредиторов завода путём переговоров с ними и определения порядка погашения долгов. «Поэтому госкорпорация первой обратилась в суд с иском о несостоятельности „Ангстрем-Т“», пишут «Ведомости», однако, указывая, что пока иск не опубликован.

После перехода контроля к Внешэкономбанку Леонид Рейман останется членом совета директоров, утверждает представитель «ВЭБ.РФ».

Эксперты «Ведомостей» подтверждают, что переход акций к Внешэкономбанку должен помочь провести банкротство без постороннего вмешательства: его не будут оспаривать прежние владельцы завода, а долги всех прочих кредиторов (поставщиков, сотрудников, инвесторов) госкорпорация сможет выкупить, затем отозвать заявление о банкротстве и стать единственным контролером долга предприятия. А после этого реструктурировать собранный долг на собственных условиях — например, номинировать директоров в совет, запретить другие заимствования, перепродать долг другому инвестору. Кроме того, «ВЭБ.РФ» получает возможность назначить своего гендиректора, чтобы операционная деятельность полностью подчинялась любой его долгосрочной стратегии.

Залогом по кредиту Внешэкономбанка были все акции «Ангстрем-Т», земля и недвижимость предприятия, а также производственная линия AMD. На старте в 2008 году проект был поддержан правительством и Советом Безопасности: завод должен был производить чипы для процессоров, смарт-карт, электронных паспортов и виз. Планировалось, что предприятие запустят в 2009 году, а к погашению кредита оно приступит в 2014-м, затем этот срок перенесли на июль 2017-го, потом еще на год. Официально запустить производство удалось к 2016 году, приступить к фактическому производству чипов — в 2018-м. Леонид Рейман обвинил в неудаче проекта санкции США против российской высокотехнологичной промышленности, которые были введены в сентябре 2016-го и вызвали значительные финансовые проблемы у «Ангстрем-Т». По итогам 2017 года суммарный долг завода достиг 87,4 млрд рублей, при этом выручка составила лишь 101 млн рублей, а чистый убыток превысил 10 млрд. Летом 2018 года ВЭБ провёл аудит «Ангстрем-Т» и планировал решить его судьбу. К этому времени завод освоил лишь технологию 250 нм.

В 2017 году зеленоградский НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ) предложил построить на площадях «Ангстрем-Т» фабрику по производству чипов 28 нм, демонтировав действующее производство. В 2018 году эти планы были включены в проект дорожной карты по развитию гражданской микроэлектронной промышленности на период до 2025 года, подготовленный Минпромторгом, как сообщало агентство Reuters. Согласно этому документу, до конца 2018 года ВЭБ конвертирует в капитал долг «Ангстрем-Т» и, после установления контроля над предприятием, представит проект по организации на территории завода более современного производства микроэлектроники — с топологией 28 нанометров.