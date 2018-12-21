Внешэкономбанк (ВЭБ.РФ) намерен обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании банкротом зеленоградского завода микроэлектроники «Ангстрем-Т», как сообщил ТАСС со ссылкой на уведомление в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (Федресурс). По словам представителя ВЭБ, это не повлияет на операционную деятельность предприятия — уведомление носит технический характер.

Это часть процедуры по взысканию просроченных задолженностей, пояснили в ВЭБ. «Публикация и возможное осуществление указанного намерения не повлияет на операционную деятельность предприятий; ставит целью продолжение производственного процесса, сохранение трудовых коллективов и эффективного нахождения стратегических инвесторов».

В пресс-службе «Ангстрем-Т» подтвердили, что завод работает в штатном режиме и находится в постоянном контакте с представителями ВЭБ: «Обсуждаем детали возможной процедуры, целью которой является сохранение уникального для страны производства и опытного коллектива завода».

Речь идёт о выплатах по кредиту в 815 млн евро, который «Ангстрем-Т» получил от ВЭБ в 2008 году на строительство фабрики по выпуску чипов и приобретение производственной линии AMD 130-110 нм, а также лицензии IBM на технологию производства чипов уровня 90 нм. Залог по кредиту — все акции «Ангстрем-Т», земля и недвижимость предприятия, а также, собственно, оборудование AMD. Проект был поддержан правительством и Советом Безопасности, завод должен был производить чипы для процессоров, смарт-карт, электронных паспортов и виз. Планировалось, что предприятие запустят в 2009 году, а к погашению кредита оно приступит в 2014-м, затем этот срок перенесли на июль 2017-го, потом еще на год. Летом 2018-го ВЭБ провёл аудит «Ангстрем-Т» и планировал решить его судьбу, как сообщали «Ведомости».

По итогам 2017 года суммарный долг завода достиг 87,4 млрд рублей, писал finanz.ru. При этом выручка составила лишь 101 млн рублей, а чистый убыток превысил 10 млрд.