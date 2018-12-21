Внешэкономбанк (ВЭБ.РФ) намерен обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании банкротом зеленоградского завода микроэлектроники «Ангстрем-Т», как сообщил ТАСС со ссылкой на уведомление в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (Федресурс). По словам представителя ВЭБ, это не повлияет на операционную деятельность предприятия — уведомление носит технический характер.
Это часть процедуры по взысканию просроченных задолженностей, пояснили в ВЭБ. «Публикация и возможное осуществление указанного намерения не повлияет на операционную деятельность предприятий; ставит целью продолжение производственного процесса, сохранение трудовых коллективов и эффективного нахождения стратегических инвесторов».
В пресс-службе «Ангстрем-Т» подтвердили, что завод работает в штатном режиме и находится в постоянном контакте с представителями ВЭБ: «Обсуждаем детали возможной процедуры, целью которой является сохранение уникального для страны производства и опытного коллектива завода».
Речь идёт о выплатах по кредиту в 815 млн евро, который «Ангстрем-Т» получил от ВЭБ в 2008 году на строительство фабрики по выпуску чипов и приобретение производственной линии AMD 130-110 нм, а также лицензии IBM на технологию производства чипов уровня 90 нм. Залог по кредиту — все акции «Ангстрем-Т», земля и недвижимость предприятия, а также, собственно, оборудование AMD. Проект был поддержан правительством и Советом Безопасности, завод должен был производить чипы для процессоров, смарт-карт, электронных паспортов и виз. Планировалось, что предприятие запустят в 2009 году, а к погашению кредита оно приступит в 2014-м, затем этот срок перенесли на июль 2017-го, потом еще на год. Летом 2018-го ВЭБ провёл аудит «Ангстрем-Т» и планировал решить его судьбу, как сообщали «Ведомости».
По итогам 2017 года суммарный долг завода достиг 87,4 млрд рублей, писал finanz.ru. При этом выручка составила лишь 101 млн рублей, а чистый убыток превысил 10 млрд.
Новости о том, что «Ангстрем-Т» не платит долги и может перейти под контроль ВЭБ, появлялись и раньше, но каждый раз банкротство откладывалось. В октябре агентство Reuters сообщило о нём снова, со ссылкой на председателя совета директоров «Ангстрем-Т» Леонида Реймана, бывшего министра связи и главного бенефициара зеленоградского завода: он рассказал, что в ближайшие месяцы ВЭБ заберет завод за долги и станет мажоритарным акционером «Ангстрем-Т». Причина — санкции США против российской высокотехнологичной промышленности, которые вызвали значительные финансовые проблемы у компании.
Завод создавался преимущественно с использованием американских технологий, работоспособность производственной линии зависит от сервиса и поставок со стороны партнёров из США, взаимодействие с которыми попало под запрет. «Несмотря на то, что мы изначально получали согласование у Государственного департамента США на этот проект и поставку технологий сюда, санкции привели к тому, что сроки его реализации затягиваются. Завод работает, продукция производится, но есть же вопрос загрузки производства», — сказал Рейман.
Официально производство на «Ангстрем-Т» было запущено в августе 2016 года, а в сентябре того же года «Ангстрем-Т» попал под санкции США, в связи с чем на заводе сложилась непростая ситуация с обслуживанием оборудования и поставками продукции. В течение двух лет предприятие выполняло лишь небольшие поставки в рамках MPW (Multi-Project Wafer — услуга, позволяющая объединить в одной кремниевой пластине микросхемы нескольких заказчиков). «При этом бизнес-модель „Ангстрем-Т“ предполагает, что 70% ее продукции будет идти на экспорт, так как размер отечественного рынка изначально небольшой», — писал РБК со ссылкой на представителя «Ангстрем-Т».
В мае «Ангстрем-Т» заключил три экспортных контракта на сумму более 2 млрд рублей (36 млн долларов) с китайским покупателем — зеленоградские чипы будут встраивать в смартфоны, планшеты и другую потребительскую электронику. В Китай уже отправлена первая партия кремниевых пластин с тестовыми микросхемами 250 нм. Декларируется, что по результатам их испытаний будет запущено серийное производство с объёмом выпуска до 10 тысяч пластин в месяц. Сегодня это 80-90% мощностей работающей фабрики, но производство запущено не полностью, как рассказали Zelenograd.ru на «Ангстрем-Т» во время недавней экскурсии по «чистым комнатам».
«Условия китайского контракта подразумевают пролонгацию и увеличение объемов поставок. Через два-три года мы планируем запустить все мощности и выйти на заявленный проектный объём продаж завода», — сообщил генеральный директор «Ангстрем-Т» Андрей Аникин.
Однако, описанные условия китайских контрактов вызывают сомнения у других участников рынка микроэлектроники: из расчётов выходит, что «Ангстрем-Т» собирается поставлять чипы по цене около 150 долларов за пластину, тогда как рыночная стоимость такой продукции — 400-600 долларов. Даже с учётом того, что сами кремниевые пластины 200 мм для изготовления кристаллов (средней стоимостью в 80 долларов), как и дизайн чипов будет предоставлять китайская компания на условиях технологического партнёрства, цена продажи микросхем представляется неправдоподобно низкой.
«Возможно, чипы предполагается производить не в России, а на одной из микроэлектронных фабрик, например, в Малайзии, по заказу и под брендом „Ангстрем-Т“ , — прокомментировал Zelenograd.ru один из экспертов отрасли. — Если бы ни пластины, ни чипы вообще не пересекали границ России, — вся логистика строилась между Китаем и Малайзией, а проект оставался бы российским только документально, — экономика контрактов выглядела бы более реальной. В таком случае, сами контракты имеют целью продемонстрировать, что „Ангстрем-Т“ жив и работает».
Следующим направлением экспорта и сотрудничества с тем же Китаем, по заявлениям «Ангстрем-Т», могут стать микросхемы 90 нм собственной разработки. По словам Аникина, китайские партнёры уже выразили желание их покупать. В 2019 году «Ангстрем-Т» готовится запустить технологию производства чипов 90 нм по лицензии IBM, а в дальнейшем довести уровень производства до норм 65 нм.
ВЭБ вряд ли собирается доводить процедуру банкротства «Ангстрем-Т» до конца, раз обе стороны называют процедуру технической, считает эксперт «Ведомостей» партнёр «Ковалев, Тугуши и партнёры» Сергей Патракеев. Скорее это способ собрать все долги «Ангстрем-Т» перед другими кредиторами (поставщиками, сотрудниками, инвесторами), которые будут объявлены сразу после запуска процедуры банкротства — и ВЭБ сможет их выкупить. А затем отозвать своё заявление о банкротстве, но зато стать единственным контролером долга предприятия, объясняет Патракеев. Это позволит ВЭБу реструктурировать собранный долг на собственных условиях — например, войти в капитал завода, номинировать директоров в совет, запретить другие заимствования, перепродать долг другому инвестору и т. д.
В 2010 году ВЭБ также заявлял о решении забрать «Ангстрем-Т» в собственность «ради сохранения проекта и его консолидации». И на предприятии трактовали это не как конфискацию завода за долги, а как усиление контроля государства за стратегически важным проектом. А эксперты обсуждали вопрос — зачем банку непрофильный актив и что с ним дальше делать? Высказывались мнения, что ВЭБ может привлечь профильную управляющую компанию, или продать «Ангстрем-Т» зеленоградскому соседу — заводу «Микрон», входящему на тот момент в концерн «Ситроникс». Представитель «Ситроникса» Сергей Филиппов тогда заявил, что если государство сочтет необходимым, компания изучит этот проект и сделает предложения.
Спустя семь лет такое предложение появилось.
В 2017 году зеленоградский НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ) предложил построить фабрику по производству чипов 28 нм на площадях «Ангстрем-Т», демонтировав его действующее производство. Строительство фабрики 28 нм с нуля или на площадях «Микрона» существенно увеличит сроки реализации проекта и его бюджет, поясняли идею в презентации НИИМЭ, с которой познакомились журналисты «Коммерсанта». Вариант же с «Ангстрем-Т» позволит сэкономить на инфраструктуре, производство чипов 28 нм можно будет начать уже в 2022 году, а к 2027-му дойти до 7 нм. Одновременно появилась информация том, что технологию 28 нм приобретут у одного из иностранных партнеров (TSMC, UMC, STMicroelectronics).
В октябре Reuters подтвердило акутальность этих планов, получив доступ к свежему проекту дорожной карты по развитию гражданской микроэлектронной промышленности на период до 2025 года, подготовленный Минпромторгом. Согласно этому документу, до конца 2018 года ВЭБ конвертирует в капитал долг «Ангстрем-Т» и, после установления контроля над предприятием, представит проект по организации на территории завода более современного производства микроэлектроники — с топологией 28 нанометров.
Такие чипы используются в смартфонах мировых производителей Apple, Samsung и Sony, ноутбуках и другой электронике. Проект по созданию в России фабрики по производству микросхем с топологией 28 нанометров Минпромторг лоббирует уже несколько лет. Недавно перспективы появления в Зеленограде такой фабрики подтвердил генеральный директор зеленоградского НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ) Геннадий Красников.
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