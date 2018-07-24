За первые полгода начала производства «Ангстрем-Т» нашёл и первого крупного заказчика — китайского, с которым заключил двухлетний контракт на сумму более 2 миллиардов рублей на поставки до 10 тысяч пластин с чипами в месяц.

В 2019 году запланировано начать выпуск кристаллов с топологией 90 нм, а в дальнейшем довести уровень производства до норм 65 нм — в развитии фабрики как фаундри эти этапы должны проходит последовательно. Чипы 250 нм вполне востребованы рынком, как видно из контракта с китайским партнёром, а на чипы 90 нм, по оценке компании Garthner, бум продлится еще пять-семь лет.

«Например, в вашем телефоне всего две-три микросхемы уровня 28 нм и ниже, а все остальные попадают в наш диапазон, — объясняет Андрей Аникин. — „Ангстрем-Т“ обладает технологией 90 нм с рядом опций, которые позволяют выпускать чипы для разных сфер применения. Опция mixed signal, технология для обработки смешанного сигнала, используется для изготовления аналого-цифровых приборов, которые применяются в телеметрии, а опция RF — высокочастотная, для устройств беспроводной передачи данных, например, RFID-меток. Мы можем выпускать и низкопотребляющие микросхемы (опция LP — low power), востребованные в сегменте интернета вещей. „Ангстрем-Т“ владеет также технологией энергонезависимой памяти flash третьей генерации на 90-нанометровый техпроцесс по лицензии компании SST».

У «Ангстрем-Т» есть и микросхемы собственной разработки — это, например, микросхемы с топологией 90 нм, которые уже опробованы в производстве (часть производственных операции приходилось делать на аналогичной зарубежной фабрике). Речь идёт об аналого-цифровом 14-разрядном преобразователе, который успешно прошел испытания и был поставлены ряду заказчиков. «Даже китайские партнёры, получившие эту микросхему, очень хотят её у нас купить и просят сотни штук. Поэтому мы дозапускаем технологию 90 нм — заказчик на эту продукцию у нас есть» , — заявил Андрей Аникин.

Для России это тоже интересное предложение, и «Ангстрем-Т» уже заявил о себе как крупный игрок — фаундри для дизайн-центров, проектирующих микросхемы, где они могут размещать заказы. Но спрос внутри страны слишком мал, и сам «Ангстрем-Т» в основном ориентирован на экспорт — доля поставок за рубеж планируется от 70% и больше. Учитывая политическую обстановку, на заводе рассчитывают в основном на рынки Китая и ЮВА, работают и с европейскими компаниями.