Зеленоградский завод по производству микросхем «Ангстрем-Т» подписал 21 ноября соглашение о стратегическом сотрудничестве с Ассоциацией Российских вузов по электронной компонентной базе (ЭКБ), работающей на базе университета МИЭТ. Студенты впервые в России смогут увидеть готовые чипы, которые они разрабатывают в своих курсовых и дипломных проектах.
Multi-Project Wafer — вариант микроэлектронного производства, когда на одной кремниевой пластине изготавливается одновременно несколько различных интегральных схем, разработанных разными дизайн-центрами. Стоимость для каждого из заказчиков снижается, а значит, первые образцы разработанной продукции обойдутся значительно дешевле. В мире услугу MPW предлагают лишь несколько производителей, в России — только «Ангстрем-Т», как утверждают на предприятии. Однако, услугу MPW-шатл предлагает и зеленоградский «Микрон», а в Зеленоградском наноцентре её собираются внедрить к 2020 году.
В рамках соглашения «Ангстрем-Т» выделит на каждой такой MPW-пластине место для работ в рамках образовательных программ. Выпустить свои микросхемы смогут студенты и научные работники, изучающие курс по проектированию микроэлектроники. Первым это особенно поможет, считает президент МИЭТ Юрий Чаплыгин: «Проект позволит расширить существующие стандарты обучения и даст возможность студентам выпустить свои разработки в виде настоящих микросхем. Для ребят это будет бесценным опытом и хорошей практикой».
В результате уровень разработок студентов будет повышаться, они познакомятся с этапами реального производства микросхем и будут лучше подготовлены к профессиональной деятельности на предприятиях и в дизайн-центрах — смогут пройти практику, а то и остаться работать на заводе, надеются обе стороны соглашения.
«Мы заинтересованы в обновлении круга профессиональных разработчиков микроэлектронных изделий и стараемся постоянно взаимодействовать с вузами в этом направлении. Совместная работа предприятий с учебными заведениями это огромный шаг вперед. Студенты должны иметь возможность применять свои знания на практике уже во время учёбы», — уверен генеральный директор «Ангстрем-Т» Константин Носов.
Производство микросхем, разработанных студентами, будет проходить при участии Ассоциации Российских вузов по ЭКБ — в совместный проект с «Ангстрем-Т» приглашаются студенты технических вузов, входящих в ассоциацию. Она работает с октября 2015 года на базе университета МИЭТ и объединяет ведущие отечественные вузы страны в области электроники: МИФИ, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», МЭИ, ОмГТУ, ВГТУ, ЮФУ и другие. Цель — координировать усилия по подготовке кадров в области радиоэлектронной промышленности, особенно в области проектирования и технологии производства ЭКБ гражданского и специального назначения.
Компания «Ангстрем-Т» — российский производитель субмикронных полупроводниковых изделий с базовыми топологическими нормами 130-90 нм с перспективой перехода на 65 нм. Компания оказывает полный комплекс услуг по контрактному выпуску пластин с кристаллами на собственном высокотехнологичном производства с использованием передовых субмикронных технологий и иметт собственный научно-исследовательский центр по разработке новой продукции и технологий.
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