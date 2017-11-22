Зеленоградский завод по производству микросхем «Ангстрем-Т» подписал 21 ноября соглашение о стратегическом сотрудничестве с Ассоциацией Российских вузов по электронной компонентной базе (ЭКБ), работающей на базе университета МИЭТ. Студенты впервые в России смогут увидеть готовые чипы, которые они разрабатывают в своих курсовых и дипломных проектах.

Multi-Project Wafer — вариант микроэлектронного производства, когда на одной кремниевой пластине изготавливается одновременно несколько различных интегральных схем, разработанных разными дизайн-центрами. Стоимость для каждого из заказчиков снижается, а значит, первые образцы разработанной продукции обойдутся значительно дешевле. В мире услугу MPW предлагают лишь несколько производителей, в России — только «Ангстрем-Т», как утверждают на предприятии. Однако, услугу MPW-шатл предлагает и зеленоградский «Микрон», а в Зеленоградском наноцентре её собираются внедрить к 2020 году.

В рамках соглашения «Ангстрем-Т» выделит на каждой такой MPW-пластине место для работ в рамках образовательных программ. Выпустить свои микросхемы смогут студенты и научные работники, изучающие курс по проектированию микроэлектроники. Первым это особенно поможет, считает президент МИЭТ Юрий Чаплыгин: «Проект позволит расширить существующие стандарты обучения и даст возможность студентам выпустить свои разработки в виде настоящих микросхем. Для ребят это будет бесценным опытом и хорошей практикой».