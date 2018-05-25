Контракт между «Ангстрем-Т» и Zhejiang Sirius Semiconductor Co., Ltd. — китайской компанией-дистрибьютером, технологическим партнёром «Ангстрем-Т» — был подписан 24 мая на Петербургском международном экономическом форуме, при поддержке и на стенде «Российского экспортного центра», сообщает пресс-служба предприятия. Соглашение предусматривает поставки до 10 тысяч пластин с чипами в месяц до 2020 года с возможностью пролонгации договора.

«Это первый крупный контракт на поставку нашей продукции в Китай, — отметил генеральный директор „Ангстрем-Т“ Андрей Аникин. — Команде „Ангстрем-Т“ было важно выйти на ключевой рынок, где сосредоточены основные потребителя микроэлектроники и производителя конечных компонентов и устройств. Подписанные сегодня документы подтверждают, что продукция завода конкурентоспособна не только по качеству, но и по цене».

Зеленоградский завод выпускает полупроводниковые изделий с топологическими нормами 250-130-90 нм с перспективой перехода на 65 нм, его производственная мощность — 15 тысяч пластин с микросхемами в месяц. Строительство «Ангстрем-Т» велось с 2007 по 2016 год с привлечением крупного кредита Внешэкономбанка, в том числе на приобретение оборудования от AMD для производства чипов 110-130 нм. Летом 2016 года производство запустили, а в сентябре «Ангстрем-Т» попал под санкции США, в связи с чем на заводе сложилась непростая ситуация с обслуживанием технологической линии и поставками продукции.

«До сих пор были лишь небольшие поставки в рамках MPW (Multi-Project Wafer — услуга, позволяющая объединить в одной кремниевой пластине микросхемы нескольких разработчиков), — пишет РБК со ссылкой на представителя „Ангстрем-Т“. — При этом бизнес-модель „Ангстрем-Т“ предполагает, что 70% ее продукции будет идти на экспорт, так как размер отечественного рынка изначально небольшой».

Выйти на рынок Китая «Ангстрем-Т» помогли достаточно конкурентные цены при высоком качестве продукции, как пояснил изданию представитель завода, а также то обстоятельство, что планы производства на полупроводниковых предприятиях в Юго-Восточной Азии уже расписаны на месяцы вперед, а потому нет возможности заказывать относительно небольшие партии. «В данный момент „Ангстрем-Т“ только формирует пакет заявок, а потому может предложить потребителям достаточно гибкие условия», — отметил собеседник РБК. Дело еще и в том, что российскую продукцию китайские производители электроники используют для предыдущего поколения приборов, комментирует глава Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский — российские поставщики чипов занимают небольшую нишу «хвостовых» технологий на китайском рынке.