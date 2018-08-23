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Первая партия чипов «Ангстрем-Т» отправилась в Китай. Зеленоградский завод готовиться стать фаундри по экспортным заказам 23.08.2018 ZELENOGRAD.RU

В рамках миллиардных экспортных контрактов с китайским покупателем, подписанных на ПМЭФ-2018 этим летом, зеленоградский завод «Ангстрем-Т» отправил в Китай первую партию кремниевых пластин с микросхемами шести наименований. По результатам их испытаний в производство будет запущена промышленная серия пластин, сообщает предприятие.

Три контракта «Ангстрем-Т» на поставку микроэлектронных изделий в Китайскую Народную Республику на сумму более 2 миллиардов рублей рассчитаны на два года — зеленоградские чипы будут встраивать в смартфоны, планшеты и другую потребительскую электронику. Соглашение с китайской компанией Zhejiang Sirius Semiconductor Co., Ltd., компанией-дистрибьютером высокотехнологичной продукции, «Ангстрем-Т» заключил в мае нынешнего года на Петербургском международном экономическом форуме.

В перспективе объём отгрузок микросхем в Китай должен составить до 10 тысяч пластин в месяц. Сегодня это 80-90% мощностей работающей фабрики по производству чипов «Ангстрем-Т» — технологическое оборудование еще запущено не полностью, как рассказывали Zelenograd.ru на заводе во время недавней экскурсии по производству и «чистым комнатам».

«У нас есть возможность дополнительно увеличить производство, — сообщил генеральный директор „Ангстрем-Т“ Андрей Аникин. — Через два года, с учетом дозапуска оборудования, мы выйдем на 10 тысяч пластин в месяц, это загрузит фабрику на 50-60%. Условия „китайского“ контракта подразумевают пролонгацию и увеличение объемов поставок. Через два-три года мы планируем запустить все мощности и выйти на заявленный проектный объём продаж завода».

Поставляют в Китай микроэлектронные изделия по топологическим нормам 250 нм. Китайская компания, по условиям соглашения, является технологическим партнёром: она предоставляет дизайн (проектирует чипы) и использует «Ангстрем-Т» как фаундри, производственно-технологическую площадку, пояснил Андрей Аникин. Кроме того, из Китая поставляют исходное сырьё — кремниевые пластины.

«Ни для кого не секрет, что сегодня есть большие сложности с поставкой исходного кремния (кремниевых подложек). Все предприятия в России и, вероятно, в ближайшем зарубежье испытывают такие затруднения — потребность рынка в пластинах очень велика. У нашего китайского партнёра есть договоренности с китайским заводом, на которых они зарезервировали мощности по производству пластин, чтобы поставлять их нам» , — рассказал руководитель «Ангстрем-Т».

Для зеленоградского завода это первые экспортные контракты. После долгого строительства фабрики, которое велось с привлечением крупного кредита Внешэкономбанка, технологическую линию запустили летом 2016 года, а в сентябре того же года «Ангстрем-Т» попал под санкции США, в связи с чем на заводе сложилась непростая ситуация с обслуживанием оборудования и поставками продукции. В течение двух лет предприятие выполняло лишь небольшие поставки в рамках MPW (Multi-Project Wafer — услуга, позволяющая объединить в одной кремниевой пластине микросхемы нескольких заказчиков). «При этом бизнес-модель „Ангстрем-Т“ предполагает, что 70% ее продукции будет идти на экспорт, так как размер отечественного рынка изначально небольшой», — писал РБК со ссылкой на представителя «Ангстрем-Т».

Соглашение с Китаем подтвердило, что продукция завода конкурентоспособна не только по качеству, но и по цене, как заявили на предприятии после подписания контрактов. «Почему мы вообще заинтересовали Китай? Там испытывают нехватку производственных мощностей, особенно в сегменте технологий 250 нм, — поделился Андрей Аникин на брифинге для журналистов в июне 2018 года. — В Китае отлично освоен выпуск цифровых приборов, но есть сложности с другими секторами рынка. Китайского партнёра мы заинтересовали и своей ценовой политикой. Мы ожидаем и других заказчиков из ЮВА, а также активно ведём поиск клиентов в России».

Следующим направлением экспорта и сотрудничества с тем же Китаем могут стать микросхемы, разработанные на самом «Ангстреме-Т» под топологические нормы 90 нм. По словам Аникина, китайские партнёры, получившие эту микросхему, уже выразили желание её купить и просят сотни штук. Опытные образцы изготовлены, микросхемы успешно прошли испытания и были поставлены ряду других заказчиков: это аналого-цифровые 14-разрядные микросхемы ЦАП-АЦП от 150 до 600 МГц. В 2019 году «Ангстрем-Т» готовится запустить собственное производство чипов с топологическим уровнем 90 нм, а в дальнейшем довести уровень производства до норм 65 нм.

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