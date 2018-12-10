Для чего нужны 28 нанометров

К разговору о фабрике чипов 28 нм подтолкнули вопросы о том, чем занята сейчас отечественная микроэлектроника. Геннадий Красников, академик, член Президиума РАН, руководитель приоритетного технологического направления по электронным технологиям РФ, дал свои ответы.

Одна из задач на ближайшие три года — закрыть потребность в микросхемах для российского космоса. Действующая программа развития ракетно-космической отрасли предусматривает полную замену импортной элементной базы, которой активно пользовались с 90-х, на российские чипы. Тут достаточно уже реализованных на «Микроне» технологий. По словам Красникова, сейчас для космической электроники используют чипы 90 нм, меньше — технологически невозможно.

«Но общий вектор развития понятен: постоянное уменьшение размеров, чтобы можно было плотнее разместить элементы на микросхеме, — отметил он. — Таким образом, массу управляющих блоков ракеты можно уменьшить с 800 кг до 4 кг, при этом работать они будут на порядки быстрее, а энергии потреблять меньше. А потом можно и до 100 г уменьшить».

Другая государственная задача — внедрение электронных документов: медицинских полисов, загранпаспортов, гражданских паспортов с чипом, электронных водительских удостоверений и других. Микросхемы для всех этих существующих и будущих электронных документов уже разработаны в Зеленограде, запущены в производство и ждут начала массового внедрения. Но если внедрение затянется (как затягивается все последние годы), в НИИМЭ готовы сделать новый чип, чтобы он соответствовал новым ГОСТам по криптозащищенности, сообщил глава предприятия.

Наночипы понадобятся и для других применений: автомобильных платформ, роботов, беспилотников. «Нам нужно выходить на новые технологические уровни. Некоторых технологий, которые хотелось бы иметь, у нас пока нет. Нам нужно строить новые предприятия» , — подчеркнул Красников. И добавил, что на уровне государства есть понимание, готовность вкладываться в такие проекты и конкретные решения по этому поводу: новые фабрики будут построены.

Спрос на чипы 45-28 нм могут обеспечить устройства IoT, интернета вещей. На развитии российского производства чипов под этот сегмент, в том числе на экспорт, руководство «Микрона» делает акцент в своих стратегических планах, что уже не раз озвучивалось за последние годы. По данным J’son & Partners на октябрь 2018, интернет вещей стоит на четвертом месте основных мировых «потребителей» микросхем — после смартфонов и ПК, конкурируя по ёмкости с автоэлектроникой.

Но самым важным аргументом, по мнению участников российского рынка электроники, остаётся вопрос независимости России от внешних поставщиков в электронике для космоса, атомной энергетики, ВПК, телекоммуникаций, машиностроения и прочих отраслей, имеющих государственное значение.