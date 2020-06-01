На территории «Ангстрема» планируется полная реконструкция: старые здания снесут и построят новые. Это нужно, чтобы привлечь инвесторов, считают в мэрии. Что будет с существующими предприятиями на территории «Ангстрема», и когда начнется непосредственно снос и строительство, точно неизвестно. Началось общественное обсуждение проекта планировки территории.
По проекту, под снос должны пойти все существующие старые здания «Ангстрема» общей площадью 153 тысяч кв.м. На их месте построят новые — площадью 528 тысяч кв.м — в 3,5 раза больше.
Проект разбит на три этапа. На первом этапе речь идёт о сносе двух 2-этажных зданий (18,5 тысяч кв.м.) и строительстве нового 4-этажного корпуса площадью 63 тысячи кв.м.
Территория «Ангстрема» площадью 15,1 гектар с 2017 года — площадка технополиса «Москва». Развитие экономической зоны и реализация проекта позволит создать дополнительные рабочие места и увеличит инвестиционную привлекательность Зеленограда, говорится в описании проекта.
В прошлом году «Ангстрем-Т» стал банкротом и перешел под контроль государства. Правительство РФ выделило более трёх миллиардов рублей на деятельность предприятия.
Также планируется реконструкция существующего въезда-выезда на территорию «Ангстрема» со стороны Георгиевского проспекта. Вероятно, речь идет о расширении дороги у леса, что потребует вырубки деревьев. Сейчас небольшой кусок проспекта — это дорога вдоль «Ангстрема», обрывающаяся у леса. Другая часть проспекта находится в «новом» городе — в районе Крюково. Строительство середины дороги через лес, чтобы связать «старый» и «новый» город, планируется при строительстве развязки через железную дорогу в Малино.
Материалы проекта опубликованы на портале «Активный гражданин» — теперь там проходят публичные слушания и общественные обсуждения. Они продлятся до 14 июня включительно. Принять участие в них могут живущие и работающие в районе Старое Крюково. Для жителей это 8 и 9 микрорайоны, для работающих — все организации на территории района. А их немало — это и вся Южная промзона, и МИЭТ. Электронное обсуждение предполагает регистрацию на сайте mos.ru с введением персональных данных. Подробнее об этой процедуре.