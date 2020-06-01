1
Началось обсуждение проекта реконструкции территории «Ангстрема». Здесь снесут всё старое и построят новое 01.06.2020 ZELENOGRAD.RU

На территории «Ангстрема» планируется полная реконструкция: старые здания снесут и построят новые. Это нужно, чтобы привлечь инвесторов, считают в мэрии. Что будет с существующими предприятиями на территории «Ангстрема», и когда начнется непосредственно снос и строительство, точно неизвестно. Началось общественное обсуждение проекта планировки территории.

По проекту, под снос должны пойти все существующие старые здания «Ангстрема» общей площадью 153 тысяч кв.м. На их месте построят новые — площадью 528 тысяч кв.м — в 3,5 раза больше.

Проект разбит на три этапа. На первом этапе речь идёт о сносе двух 2-этажных зданий (18,5 тысяч кв.м.) и строительстве нового 4-этажного корпуса площадью 63 тысячи кв.м.

Территория «Ангстрема» площадью 15,1 гектар с 2017 года — площадка технополиса «Москва». Развитие экономической зоны и реализация проекта позволит создать дополнительные рабочие места и увеличит инвестиционную привлекательность Зеленограда, говорится в описании проекта.

В прошлом году «Ангстрем-Т» стал банкротом и перешел под контроль государства. Правительство РФ выделило более трёх миллиардов рублей на деятельность предприятия.

Читайте также
«Ангстрем-Т» собираются обанкротить за кредит в 60 миллиардов. Кто виноват и что будет с заводом

Также планируется реконструкция существующего въезда-выезда на территорию «Ангстрема» со стороны Георгиевского проспекта. Вероятно, речь идет о расширении дороги у леса, что потребует вырубки деревьев. Сейчас небольшой кусок проспекта — это дорога вдоль «Ангстрема», обрывающаяся у леса. Другая часть проспекта находится в «новом» городе — в районе Крюково. Строительство середины дороги через лес, чтобы связать «старый» и «новый» город, планируется при строительстве развязки через железную дорогу в Малино.

Материалы проекта опубликованы на портале «Активный гражданин» — теперь там проходят публичные слушания и общественные обсуждения. Они продлятся до 14 июня включительно. Принять участие в них могут живущие и работающие в районе Старое Крюково. Для жителей это 8 и 9 микрорайоны, для работающих — все организации на территории района. А их немало — это и вся Южная промзона, и МИЭТ. Электронное обсуждение предполагает регистрацию на сайте mos.ru с введением персональных данных. Подробнее об этой процедуре.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Поддерживаете ли вы идею реконструкции территории «Ангстрема»?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовал 111 человек
Метки:
микроэлектроника, особая экономическая зона, Ангстрем
Реклама
Реклама
Обсуждение
Roman Turaev
Вчера, 20:55
Я так понимаю, построят новые здания и потом как обычно, там будет торговый центр и еще склады с китайскими товарами. Много новых квалифицированных рабочих мест - продавцы, уборщицы, грузчики, кладовщики и охранники. Закончил МИЭТ и через дорогу работа есть высокооплачиваемая. Кремниевая долина.
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Последний день голосования по поправкам в Конституцию — среда, 1 июля — будет выходным Новости
Началось обсуждение проекта реконструкции территории «Ангстрема». Здесь снесут всё старое и построят новое Новости
На Пятницком шоссе отремонтировали шесть километров дороги Новости
Роспотребнадзор изменил условия открытия кафе и ресторанов: больше расстояние между столиками и без ограничений по площади Новости
Девочке с ДЦП из Зеленограда Вике Цыгановой собирают деньги на реабилитацию. На государственную медицину мама не рассчитывает Новости
Врачи зеленоградской больницы уехали в другие регионы для борьбы с коронавирусом Новости
Последствия «тропического» ливня и грозы: оползень, потопы, сломанные деревья. Фото и видео Истории
История зеленоградского Крюково: три версии названия и за что собирались биться на кулаках пятьсот лет назад Истории
Мэрия решила построить в 11 микрорайоне некапитальные спортплощадки. Что это будет, на каких условиях и чего хотят жители, неизвестно Новости
Губернатор Подмосковья обещал с 3 июня открыть парикмахерские. Пойдут ли зеленоградцы стричься через дорогу? Новости
Москвичей начнут бесплатно тестировать на иммунитет к коронавирусу. Будут доступны результаты отдельно по Зеленограду Новости
«Леруа Мерлен» в Ржавках открылся, но ограничил одновременное число покупателей Новости
Путин объявил нерабочим день проведения парада Победы и салюта 24 июня — с сохранением заработной платы Новости
Двойную молнию над городом «поймали» на видео Жизнь
На сайте мэрии появилась карта с расписанием прогулок Новости
Дворникам закупают тележки для вывоза мусора. Без них отходы из мусоропровода попадают в бак для вторсырья Новости
После потери сына семья из Зеленограда закрыла сбор на лечение трех детей Новости
В ЖК «Новый Зеленоград» появились изобретения Леонардо Да Винчи Новости
Маски станут обязательными с 1 июня. Везде, кроме квартир и личных помещений на работе Новости
Правила прогулок: как, когда, где и с кем можно выходить на улицу с 1 июня (и полный текст указа) Истории
© 1997–2020 Зеленоград.ру