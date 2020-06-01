Также планируется реконструкция существующего въезда-выезда на территорию «Ангстрема» со стороны Георгиевского проспекта. Вероятно, речь идет о расширении дороги у леса, что потребует вырубки деревьев. Сейчас небольшой кусок проспекта — это дорога вдоль «Ангстрема», обрывающаяся у леса. Другая часть проспекта находится в «новом» городе — в районе Крюково. Строительство середины дороги через лес, чтобы связать «старый» и «новый» город, планируется при строительстве развязки через железную дорогу в Малино.

Материалы проекта опубликованы на портале «Активный гражданин» — теперь там проходят публичные слушания и общественные обсуждения. Они продлятся до 14 июня включительно. Принять участие в них могут живущие и работающие в районе Старое Крюково. Для жителей это 8 и 9 микрорайоны, для работающих — все организации на территории района. А их немало — это и вся Южная промзона, и МИЭТ. Электронное обсуждение предполагает регистрацию на сайте mos.ru с введением персональных данных. Подробнее об этой процедуре.