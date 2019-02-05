Зеленоградский производитель микроэлектроники «Ангстрем-Т» получит от государственной корпорации ВЭБ.РФ 3,4 миллиарда рублей - это бюджет завода на текущий год. В дальнейшем правительство РФ подготовит для предприятия инвестиционную программу.

Об этом рассказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов после заседания наблюдательного совета госкорпорации в понедельник.

Нет никаких деталей этого решения, кроме заявления, что на предприятии "много очень серьёзных проблем". На что потратят 3,4 миллиарда в текущем году и какие задачи предстоит решить, неизвестно.

Цели и сроки инвестиционной программы развития "Ангстрема-Т", также неизвестны, кроме того, что она будет осуществлена "чуть позже".