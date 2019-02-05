Зеленоградский производитель микроэлектроники «Ангстрем-Т» получит от государственной корпорации ВЭБ.РФ 3,4 миллиарда рублей - это бюджет завода на текущий год. В дальнейшем правительство РФ подготовит для предприятия инвестиционную программу.
Об этом рассказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов после заседания наблюдательного совета госкорпорации в понедельник.
Нет никаких деталей этого решения, кроме заявления, что на предприятии "много очень серьёзных проблем". На что потратят 3,4 миллиарда в текущем году и какие задачи предстоит решить, неизвестно.
Цели и сроки инвестиционной программы развития "Ангстрема-Т", также неизвестны, кроме того, что она будет осуществлена "чуть позже".
Еще Медведев сказал, что «нам» нужно продвигать российскую продукцию на внешние рынки и что это вопрос безопасности. Как экспорт продукции связан с безопасностью страны, председатель правительства не пояснил. Однако он оценил инвестиции в «Ангстрем-Т» как «очень важные».
Накануне заседания наблюдательного совета ВЭБ.РФ стало известно, что в середине января «Ангстрем-Т» предлагал правительству несколько вариантов развития:
- выделить 3 миллиарда на поддержание операционной деятельности (что под этим подразумевалось, неизвестно),
- законсервировать завод — это обошлось бы в 160 миллионов разово, 250 миллионов ежегодно и в 3 миллиарда на расконсервацию,
- не делать ничего и приготовиться к аварийной остановке завода и возможной техногенной катастрофе в Зеленограде и окрестностях.
Если такие варианты действительно были предложены, то правительство выбрало первый.
Большинство читателей Zelenograd.ru, принявших участие в опросе, считают, что «Ангстрем-Т» не сможет успешно работать, даже если ему дать сейчас 3 миллиарда рублей.
О том, что «Ангстрем-Т» стал собственностью ВЭБ.РФ (то есть — государства) стало известно в начале января. 100% акций завода перешли к госкорпорации как залог по невыплаченному кредиту в 815 млн евро, полученному в 2008 на строительство завода и приобретение линии AMD для производства чипов 130-110 нм. Смена владельца не повлияет на текущую операционную деятельность завода, обещали тогда в «Ангстрем-Т», но сейчас оказалось, что на нее потребовалось дополнительно 3,4 миллиарда рублей.
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