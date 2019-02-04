Зеленоградскому производителю микроэлектроники «Ангстрему-Т» требуются деньги на продолжение производства или на его консервацию. В противном случае может произойти аварийная остановка завода.

В середине января «Ангстрем-Т» предупредил об этом госкорпорацию ВЭБ.РФ, своего основного акционера, пишет «Коммерсант». По словам источника «Коммерсанта» причиной загрязнения Зеленограда и Московской области могут стать опасные газы, которые использует завод.

Специальные газы используются на участке плазменных процессов. За возможными утечками газов следит специальная система LSS, Life Security System. Их улавливают специальные сенсоры, и если происходит авария, срабатывает общезаводская сигнализация: в производственных помещениях загораются красные сигнальные лампы, гудит сирена, весь персонал должен покинуть чистую зону. Затем сюда придут специалисты со средствами химзащиты, найдут причину утечки и устранят её.

Известно, что чистые газы для производства — кислород, аргон, водород — поставляет компания Air Liquid. Её производственная площадка находится рядом с «Ангстремом-Т». Газы поступают по трубопроводам прямо в «газовое» крыло микроэлектронной фабрики, где проходят дополнительную очистку. Какие именно газы представляют опасность в случае аварийной остановки завода и каков технический механизм загрязнения, не уточняется.

На консервацию завода потребуется до 160 млн рублей разово и 21 млн ежемесячно. Последующая реконсервация, по предварительным расчетам, потребует одного года и 3 млрд рублей.

На продолжение операционной деятельности нужны те же три миллиарда. На какой срок их хватит и потребуется ли дальнейшее финансирование, не уточняется.

Заседание наблюдательного совета ВЭБ.РФ, на котором обсудят судьбу «Ангстрема-Т», по данным источника «Коммерсанта», состоится в понедельник, 4 февраля.

После консервации на заводе сохранятся рабочие места для 50 сотрудников. «Коммерсант» пишет, что ранее численность завода превышала тысячу человек. Однако по данным, имеющимся в распоряжении Zelenograd.ru, год назад организационная структура завода предусматривала работу 430 человек, а поддержание работоспособности осуществлялось 38 сотрудниками (24 инженера и 11 наладчиков) — и тогда о консервации речь не шла.

О том, что «Ангстрем-Т» стал собственностью ВЭБ.РФ стало известно в начале января. 100% акций завода перешли к госкорпорации как залог по невыплаченному кредиту в 815 млн евро, полученному в 2008 на строительство завода и приобретение линии AMD для производства чипов 130-110 нм. Смена владельца не повлияет на текущую операционную деятельность завода, обещали тогда в «Ангстрем-Т».