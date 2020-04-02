Пропускной режим

Введение пропусков для передвижения по городу, планировавшееся до этого, Собянин отложил.

«Опыт первой нерабочей недели показал, что пока такой необходимости нет. Большинство жителей города добросовестно выполняют требование оставаться дома. Москвичи проявили ответственную гражданскую позицию и солидарность в борьбе против коронавируса. Поэтому пропускной режим передвижения по городу можно пока не вводить», — пояснил он.

К этому вопросу мэр вернется либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима.