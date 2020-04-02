Все ранее введенные в Москве ограничения будут продлены до 1 мая 2020 года, постановил мэр Сергей Собянин и объяснил свои решения тем, что в столице сложилась наиболее сложная в стране ситуация по распространению коронавирусной инфекции.
Соответствующие изменения Собянин внёс в указ «О введении режима повышенной готовности» (в документе выделены жёлтым маркером) после указа Путина от 2 апреля о продлении нерабочих дней до конца месяца. Право устанавливать масштабы ограничений и сроки их действия президент оставил за региональными властями.
До 1 мая все жители столицы должны сохранять режим самоизоляции — Собянин назвал его «домашним режимом». Продолжает действовать домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, к указу прилагается.
Введение пропусков для передвижения по городу, планировавшееся до этого, Собянин отложил.
«Опыт первой нерабочей недели показал, что пока такой необходимости нет. Большинство жителей города добросовестно выполняют требование оставаться дома. Москвичи проявили ответственную гражданскую позицию и солидарность в борьбе против коронавируса. Поэтому пропускной режим передвижения по городу можно пока не вводить», — пояснил он.
К этому вопросу мэр вернется либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима.
«Попросту говоря, живем дальше так, как на этой неделе, — резюмировал мэр и добавил: — Однако с сегодняшнего дня соблюдение режима самоизоляции заболевшими COVID-19, которые лечатся дома, и членами их семей будет особо контролироваться с помощью современных технологий. За нарушение режима предусмотрены серьезные наказания».
Собянин говорит, что школы и колледжи работают с учащимися в дистанционном режиме с применением систем электронной школы. При этом на текущей неделе дистанционного обучения по сути нет. Пока непонятно, продолжится ли дистанционное обучение в течение апреля — обычно школы принимают решение после разъяснения департамента образования.
Вторую часть материальной помощи в две тысячи рублей этим людям выплатят сразу после 14 апреля. Ждать до мая не придется. О новых выплатах в связи с продлением домашнего режима, не сообщается.
Остаются в силе требования социального дистанцирования на транспорте и в общественных местах.
Срок действия неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт продлят после 1 мая, но при том условии, что в период самоизоляции по ним совершили не более шести поездок. Также продлят действие оплаченных школьных и студенческих проездных.
Запрещается до 1 мая посещение 55 городских парков, усадеб и зон отдыха. Зеленоградские рекреационные зоны в список не попали, но лучше воздержаться. Тем более входы в некоторые из них до сих пор закрыты лентами или заграждениями.
- Медицинские организации и аптеки.
- Продовольственные магазины и точки по продаже товаров первой необходимости.
- Банки.
- Организации, выполняющие неотложные ремонтные и погрузо-разгрузочные работы.
- Организации, выполняющие работы для противодействия распространению коронавируса.
- Непрерывно действующие организации, к которым относятся: предприятия с непрерывным технологическим процессом, обеспечивающие жизнедеятельность города (ЖКХ, транспорт, строители, энергетика, логистика и ряд других).
- Имеют право работать органы государственной власти, а также другие предприятия и организации, если их деятельность не приостановлена указом мэра.
При этом перечисленные организации должны определить оптимальную численность и список тех, кто: работает непосредственно на рабочих местах; трудится в дистанционном режиме; временно не работает с сохранением зарплаты.
Магазины непродовольственных товаров, рестораны, спортивные клубы и аналогичные заведения, деятельность которых была приостановлена предыдущими распоряжениями.
В стационар госпитализируют только по жизненным показаниям. Пациенты с легкой формой заболевания проходят лечение на дому.
«И это налагает на них особую ответственность — не стать источником распространения инфекции для своих родственников и соседей», — подчеркнул Собянин.