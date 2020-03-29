Днем в воскресенье вход в парк Победы перегородили металлическими барьерами и сигнальной лентой. Отдельно закрыт вход на набережную. Посетителей просят покинуть парк. На объявлениях написано, что основание для закрытие парка — указ мэра о приостановлении посещения детских и спортивных площадок (на самом деле в последней версии указа мэра 12-УМ такого запрета нет).
По громкой связи посетителей просят уходить и от Школьного озера. Некоторые посетители проходят через ограждение и остаются в зоне отдыха: сидят на лавочках, дети играют на площадке.
Попросили идти домой людей от Черного озера, сообщает Алексей. Сначала все пикниковые зоны обошли полицейские, потом по дорожкам проехала машина из которой через громкоговоритель прочитали лекцию о необходимости соблюдать социальную дистанцию.
Похожим образом перекрыты входы в лесопарк со стороны 1-го и 4-го микрорайона. Вход в лесопарк со стороны 12-го и 5-го микрорайонов на момент публикации был открыт.
В префектуре «Зеленоград.ру» сообщили, что эти мероприятия предупредительные. Таким образом решили предупредить людей, что не нужно сейчас посещать общественные места отдыха. Кроме того, сейчас машина гражданской обороны ездит по городу и оповещает о том, что без надобности не стоит выходить.
Какие именно службы закрывают парки, неизвестно. Многие зеленоградцам в воскресенье днём пришла смс-рассылка от МЧС: «В Подмосковье проводятся ограничительные мероприятия в связи с COVID-19. Просьба без необходимости не выходить из дома и соблюдать правила личной гигиены». Что это за мероприятия, неизвестно.
В субботу появились сообщения, что в Москве и Подмосковье закрывают детские площадки во дворах, но официальных сообщений об этом не было.