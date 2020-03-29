По громкой связи посетителей просят уходить и от Школьного озера. Некоторые посетители проходят через ограждение и остаются в зоне отдыха: сидят на лавочках, дети играют на площадке.

Попросили идти домой людей от Черного озера, сообщает Алексей. Сначала все пикниковые зоны обошли полицейские, потом по дорожкам проехала машина из которой через громкоговоритель прочитали лекцию о необходимости соблюдать социальную дистанцию.

Похожим образом перекрыты входы в лесопарк со стороны 1-го и 4-го микрорайона. Вход в лесопарк со стороны 12-го и 5-го микрорайонов на момент публикации был открыт.