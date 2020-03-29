Слышал, что детские площадки во дворах закрыли из-за коронавируса. Это правда? 29.03.2020 ZELENOGRAD.RU

О закрытии детских площадок в московских дворах в субботу написали некоторые СМИ и сообщили несколько телеграм-каналов. Появились фотографии площадок, опоясанных сигнальными лентами с объявлениями о закрытии. При этом официальных сообщений о закрытии площадок нет. Выяснили, что происходит.

«Коммунальщики огораживают входы на детские площадки сигнальными лентами» , — написала правительственная «Российская газета». Ссылок на источники в этой статье не было. Статья проиллюстрирована фотографией, где вдоль детской площадки натянута сигнальная лента, рядом с которой стоит человек в оранжевом жилете.

Более внятные фотографии появились в соцсетях. В телеграм-канале «Очевидцы эпидемии коронавируса» опубликованы две фотографии. На них детская площадка, огороженная лентой, на которой висят объявления: лист А4 в прозрачном файле. В одном объявлении просто написано «Стоп карантин». В другом — рекомендация жителям не пользоваться площадкой со ссылками на указ мэра, рекомендации министерства труда и указ президента (с неправильным номером).

Ещё одну фотографию прислали в телеграм-чат «Курилка Зеленоград.ру». По словам автора, на ней детская площадка в Ховрино. Она тоже огорожена лентой с объявлением: «В целях соблюдения санитарного контроля и тяжелой эпидемиологической обстановки детские и спортивные площадки закрываются. Надеемся на взаимопонимание и приносим извинения за доставленные неудобства».

Подписи ни на одном объявлении нет. В префектуре на вопрос, существует ли распоряжение о закрытии дворовых детских площадок, ответили отрицательно, добавив: «Как это сделать [закрыть площадки]? Это нереально!»

Чтобы снизить риск распространения новой коронавирусной инфекции, в столице действительно закрыли практически все общественные пространства, включая торгово-развлекательные центры, парки, кафе и рестораны. Однако о закрытии детских площадок в последнем распоряжении мэра ничего не говорится.

Кто огораживает площадки и вешает объявления, неизвестно. Судя по стилистике объявлений, это может быть реакцией местных жителей на то, что их соседи не соблюдают рекомендации по снижению контактов.

Если власти пока не огораживают детские площадки, то это не значит, что они не замечают проблемы. В субботу губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на переполненные детские площадки. «Всё серьезно, ребята, не валяйте дурака», — сказал губернатор.

В телеграм-канале «Очевидцы эпидемии коронавируса» опубликовали фотографию объявления на детской площадке в одной из подмосковных деревень. Кроме просьбы не гулять, там есть приписка сообщать на портал «Добродел» о несоблюдении мер безопасности в общественных местах. Автор фотографии сообщил, что объявление наклеил «человек из администрации», который предупредил о планах ввести крупный штраф за нарушение и сообщил, что губернатор готовит официальное распоряжение к публикации.

О случаях закрытия детских площадок из-за коронавируса в Зеленограде пока неизвестно. Некоторые площадки огораживают из-за планового ремонта, покраски и, возможно, на время дезинфекции, которую сейчас проводят в городе.

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Метки:
коронавирус, карантин
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