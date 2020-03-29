Подписи ни на одном объявлении нет. В префектуре на вопрос, существует ли распоряжение о закрытии дворовых детских площадок, ответили отрицательно, добавив: «Как это сделать [закрыть площадки]? Это нереально!»

Чтобы снизить риск распространения новой коронавирусной инфекции, в столице действительно закрыли практически все общественные пространства, включая торгово-развлекательные центры, парки, кафе и рестораны. Однако о закрытии детских площадок в последнем распоряжении мэра ничего не говорится.

Кто огораживает площадки и вешает объявления, неизвестно. Судя по стилистике объявлений, это может быть реакцией местных жителей на то, что их соседи не соблюдают рекомендации по снижению контактов.

Если власти пока не огораживают детские площадки, то это не значит, что они не замечают проблемы. В субботу губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на переполненные детские площадки. «Всё серьезно, ребята, не валяйте дурака», — сказал губернатор.