Услуги, требующие личного присутствия

Должно быть временно прекращено предоставление гражданам услуг, требующих личного присутствия человека (например, парикмахерских).

Исключение из этого правила составляют медицинские, реабилитационные услуги, услуги по уходу за престарелыми и иными нуждающимися лицами, другие услуги в сфере социального обслуживания, транспортные услуги, банковские и страховые услуги, услуги ЖКХ и связи, похоронные услуги — все они по-прежнему будут доступны.

Не вводится никаких ограничений на оказание услуг дистанционным способом или путем курьерской доставки.