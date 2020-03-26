Собянин распорядился закрыть рестораны, часть магазинов и парикмахерские 26.03.2020 ZELENOGRAD.RU

26 марта Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о новых ограничениях для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Эти меры вводятся с 28 марта по 5 апреля.

Рестораны, кафе, столовые

Приостанавливают свою работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие общедоступные предприятия общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения помещений и удаленной доставки готовых блюд.

Магазины

Временно прекращается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек, а также реализации любых продовольственных товаров и отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости. Продуктовые магазины будут работать без ограничений. Перечень непродовольственных товаров первой необходимости можно прочитать здесь.

Услуги, требующие личного присутствия

Должно быть временно прекращено предоставление гражданам услуг, требующих личного присутствия человека (например, парикмахерских).

Исключение из этого правила составляют медицинские, реабилитационные услуги, услуги по уходу за престарелыми и иными нуждающимися лицами, другие услуги в сфере социального обслуживания, транспортные услуги, банковские и страховые услуги, услуги ЖКХ и связи, похоронные услуги — все они по-прежнему будут доступны.

Не вводится никаких ограничений на оказание услуг дистанционным способом или путем курьерской доставки.

Рекомендации

На своем сайте Собянин попросил верующих воздержаться от посещения религиозных объектов, а людей из других регионов не приезжать в Москву.

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Метки:
рестораны и кафе, красота и уход, коронавирус, карантин, торговля
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