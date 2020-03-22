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Для профилактики коронавируса дезинфицируют подъезды, детские площадки и чаще вывозят мусор 22.03.2020 ZELENOGRAD.RU

В целях профилактики распространения коронавируса по несколько раз в день обрабатывают всё: ручки входных дверей, лестничные поручни, кнопки лифтов, все «касательные» поверхности на детских площадках во дворах и в подъездах, другие места общего пользования многоквартирных домов, а также малые архитектурные формы. Об этом заявили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Это стали делать после того, как столичным и областным коммунальщикам дали указание «усилить мероприятия по дератизации, дезинсекции и дезинфекции городских территорий и находящихся на них жилых объектах, в том числе детских площадок и мест накопления твердых коммунальных отходов». От имени столицы об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Пётр Бирюков. О дезинфекции в Солнечногорском городском округе рассказали в районной администрации.

Чаще дезинфицируют места накопления мусора. Организована ежедневная работа по обеззараживающей обработке мусоровозов перед выходом на рейс. И вообще участили вывоз мусора.

«В связи со вспышкой коронавирусной инфекции значительное число москвичей переведено на удаленную работу из дома. В результате прогнозируемо увеличивается объем выбрасываемого мусора, поэтому операторам дано указание контролировать наполняемость мусорных контейнеров и по необходимости оперативно освобождать их», — отметил Бирюков.

В работе задействованы специалисты районных «Жилищников», «Автомобильных дорог» и управляющих компаний, а также сотрудники ГУП «Московский государственный центр дезинфекции.

Всё обрабатывают специальным антибактериальным средством с поверхностно-активными веществами, рекомендованным Роспотребнадзором.

В телеграм-канале Zelenochat опубликовано видео дезинфекции детской площадки в 9-м микрорайоне.

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Метки:
жкх, вывоз и утилизация мусора, коронавирус, Бирюков Пётр Павлович, карантин, детская площадка, контейнерные площадки для мусора
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Обсуждение
Shambala Shambala Shambala
Вчера, 21:06
В 10 районе пока не видела, но на своей лестничной клетке и в тамбуре сама мою пол с хлоркой и протираю ручки двери и кнопку лифта спиртом. Зачем ждать, когда кто-то придет и вымоет, когда вся процедура занимает всего 10 минут. Вымыл и спи спокойно. Хлорка рулит:)
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