1
Почти все отделения «Сбербанка» закрылись до субботы. Не работают и другие банки 31.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Почти все отделения «Сбербанка» перешли на особый график работы — только по понедельникам и субботам. В обычном режиме продолжает работать «Сбербанк» в Савелкинском проезде и в Андреевке. Отделения некоторых других банков по городу тоже временно закрыты.

Режим работы банков в Москве поменялся в связи с эпидемией коронавируса ковид-19. Последний день все отделения «Сбербанка» в Зеленограде работали 30 марта, следующий рабочий день у них только в субботу.

Отделение в Савелкинском проезде открыто с 8:30 до 20:00 до пятницы и с 10:00 до 18:00 часов в выходные. Также с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:30 работает отделение в Андреевке, дом 16Б. В воскресенье с 10:00 до 16:00 часов будет работать еще отделение в корпусе 1106.

Другие банки тоже в разной степени поменяли или могут поменять свой режим работы. Среди них «МБК», «Альфа-банк», «Райффайзенбанк», «Банк Авангард», «Совкомбанк», «Почта банк», «Открытие», «Россельхозбанк» и «Юникредит». «ВТБ» и «Газпромбанк» тоже не исключают сокращение времени работы. Не все банки подтверждают сокращение числа посетителей из-за карантина, но отмечают рост онлайн-операций на 10-15%.

По мнению РБК, банки изменили график, чтобы сотрудники могли работать посменно и меньше пересекались друг с другом и с клиентами в целях предотвращения заражения. Клиентов активно переводят на онлайн-услуги и число пользователей интернет-банков растет.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
банк, коронавирус, сбербанк, карантин
Реклама
Реклама
Обсуждение
Ирина Горячева
29 минут назад
По указу президента банки должны работать как обычно. А то, что сейчас банки закрываются - это нарушение указа президента и нарушение наших прав. Карантин в Москве не объявлен! Оставаться дома - это рекомендация для самозащиты от вируса и защиты своих родных.
А сегодня узнала, что и Пенсионные фонды в Зеленограде закрылись. (Принимают только заявления на назначение страховой пенсии и только по предварительной записи. А мне надо было узнать начисли ли пенсию так как подавала заявление на начисление 2 недели назад. Дозвониться и записаться не возможно - вечно "занято" в трубке...Пришла лично. Охранник дальше 1 метра от двери не пускает. С дежурным администратором говорила "перекрикиваясь". Ответили, что даже если уже и начислили, то справки не дадут, так как сейчас эту услугу не предоставляют. Попросила подтвердить мою учётную запись на сайте ПФР, что бы могла в личном кабинете посмотреть - эту услугу они тоже сейчас не предоставляют. То есть даже удалённо я не могу узнать о начислениях...
Говорят только после 14 апреля...
А теперь представьте, что будет твориться в пенсионных фондах и МФЦ после 14 апреля (если не продлят, так сказать, карантин). Это будут дикие очереди, запись на 2 месяца вперёд...Жесть
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Хроника коронавируса в Зеленограде. Здесь все важные новости. Обновляется постоянно Онлайн
В 400-х автобусах будут открывать все двери, чтобы во время эпидемии люди не стояли в очереди Новости
Почти все отделения «Сбербанка» закрылись до субботы. Не работают и другие банки Новости
Очевидцы: «Полиция отлавливает и переписывает пенсионеров у продуктовых магазинов». Полиция и Росгвардия это опровергают Новости
«Пятерочка» и Lamoda запустили доставку еды Новости
Еще одну полосу Савёлкинского проезда перекроют для строительства пешеходного моста. А потом проезд закроют на три ночи Новости
В школах раздают продуктовые наборы детям-льготникам на период карантина. За ними выстроилась очередь Новости
«Полностью поддерживаем сохранение пешеходного перехода». Специалисты решили сохранить «зебру» через Савёлкинский проезд Новости
Центры соцобслуживания готовы помогать зеленоградцам в период изоляции: пожилым людям, гражданам с хроническими заболеваниями и семьям с детьми Новости
На перекрестках вдоль Панфиловского проспекта ограничили скорость до 50 км/ч Новости
Москвичи не будут платить три месяца взносы на капитальный ремонт. Ремонт в подъездах постепенно прекратят Новости
Я хочу помогать людям, пострадавшим от коронавируса. Как стать волонтёром? Ответы
Нарушителя карантина с коронавирусом забрали из его дома в Зеленограде в сопровождении полиции. Видео Новости
Освобождение полосы в Савёлкинском проезде откладывается. Чтобы смонтировать пешеходный мост, нужно перекрывать движение на три ночи Новости
Автобусы 1, 14 и 19 снова делают остановку «Корпус 1538» Новости
Потерявшим работу москвичам будут платить 19500 рублей в месяц Новости
«Если тренд сохранится, к 7 апреля Москву ждут 11 тысяч заболевших». Зеленоградец Даниил Устинов о математической тенденции распространения коронавируса Мнение
Уровень самоизоляции в Зеленограде оказался чуть лучше московского Новости
Слышал, что детские площадки во дворах закрыли из-за коронавируса. Это правда? Ответы
Уличные продуктовые ярмарки откроют досрочно — уже 27 марта Новости
Производитель многоразовых масок под Зеленоградом ищет покупателей Новости
Магазины вводят специальные часы для посещения пожилыми людьми Новости
Крюковский рынок: как проверяют товары, продавцов и цены (вообще и в связи с вирусом). Репортаж «Зеленоград.ру» Истории
Москвичам запретили выходить из дома. Но есть шесть исключений Новости
В Московской области объявили о снижении скорости до 50 км/ч, а потом передумали. ГИБДД оказалась против Новости
Будут ли отключать кнопки на пешеходных переходах, чтобы уменьшить распространение вируса? Ответы
Хлебозавод 28 открыл службу заказов для жителей Зеленограда и окрестностей Новости
Детсады закроют на неделю с 28 марта. С дистанционным обучением ситуация пока не ясна (обновлено) Новости
Сколько людей с коронавирусом в Зеленограде? Объясняем, почему никто не может ответить на этот вопрос Ответы
© 1997–2020 Зеленоград.ру