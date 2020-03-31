Почти все отделения «Сбербанка» перешли на особый график работы — только по понедельникам и субботам. В обычном режиме продолжает работать «Сбербанк» в Савелкинском проезде и в Андреевке. Отделения некоторых других банков по городу тоже временно закрыты.
Режим работы банков в Москве поменялся в связи с эпидемией коронавируса ковид-19. Последний день все отделения «Сбербанка» в Зеленограде работали 30 марта, следующий рабочий день у них только в субботу.
Отделение в Савелкинском проезде открыто с 8:30 до 20:00 до пятницы и с 10:00 до 18:00 часов в выходные. Также с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:30 работает отделение в Андреевке, дом 16Б. В воскресенье с 10:00 до 16:00 часов будет работать еще отделение в корпусе 1106.
Другие банки тоже в разной степени поменяли или могут поменять свой режим работы. Среди них «МБК», «Альфа-банк», «Райффайзенбанк», «Банк Авангард», «Совкомбанк», «Почта банк», «Открытие», «Россельхозбанк» и «Юникредит». «ВТБ» и «Газпромбанк» тоже не исключают сокращение времени работы. Не все банки подтверждают сокращение числа посетителей из-за карантина, но отмечают рост онлайн-операций на 10-15%.
По мнению РБК, банки изменили график, чтобы сотрудники могли работать посменно и меньше пересекались друг с другом и с клиентами в целях предотвращения заражения. Клиентов активно переводят на онлайн-услуги и число пользователей интернет-банков растет.
А сегодня узнала, что и Пенсионные фонды в Зеленограде закрылись. (Принимают только заявления на назначение страховой пенсии и только по предварительной записи. А мне надо было узнать начисли ли пенсию так как подавала заявление на начисление 2 недели назад. Дозвониться и записаться не возможно - вечно "занято" в трубке...Пришла лично. Охранник дальше 1 метра от двери не пускает. С дежурным администратором говорила "перекрикиваясь". Ответили, что даже если уже и начислили, то справки не дадут, так как сейчас эту услугу не предоставляют. Попросила подтвердить мою учётную запись на сайте ПФР, что бы могла в личном кабинете посмотреть - эту услугу они тоже сейчас не предоставляют. То есть даже удалённо я не могу узнать о начислениях...
Говорят только после 14 апреля...
А теперь представьте, что будет твориться в пенсионных фондах и МФЦ после 14 апреля (если не продлят, так сказать, карантин). Это будут дикие очереди, запись на 2 месяца вперёд...Жесть