«Яндекс» запустил «индекс самоизоляции», который оценивает, насколько много людей продолжают передвигаться по городу. Система анализирует данные приложений, использование которых предполагает передвижение по городу.

Система ставит населенному пункту на карте оценку от 0 до 5. Чем выше индекс, тем лучше обстоит дело с самоизоляцией. Индекс уже считается для многих городов с населением больше 100 тысяч человек, в том числе для Зеленограда.

На момент публикации в понедельник около 16 часов, индекс самоизоляции в Зеленограде — 3,5 балла. А в среднем по Москве самоизоляция был 3 балла. «Яндекс» оценивает эти значения, как «большинство людей сидит по домам».