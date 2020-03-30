Уровень самоизоляции в Зеленограде оказался чуть лучше московского 30.03.2020 ZELENOGRAD.RU

«Яндекс» запустил «индекс самоизоляции», который оценивает, насколько много людей продолжают передвигаться по городу. Система анализирует данные приложений, использование которых предполагает передвижение по городу.

Система ставит населенному пункту на карте оценку от 0 до 5. Чем выше индекс, тем лучше обстоит дело с самоизоляцией. Индекс уже считается для многих городов с населением больше 100 тысяч человек, в том числе для Зеленограда.

На момент публикации в понедельник около 16 часов, индекс самоизоляции в Зеленограде — 3,5 балла. А в среднем по Москве самоизоляция был 3 балла. «Яндекс» оценивает эти значения, как «большинство людей сидит по домам».

Хуже всего дело обстоит в районе Котельники — там на улице много людей, индекс 2,4. Лучше всего в Южно-Сахалинске, там на улице почти никого нет, но это и не удивительно, ведь в это время там была ночь.

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Метки:
коронавирус
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