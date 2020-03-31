В 400-х автобусах будут открывать все двери, чтобы во время эпидемии люди не стояли в очереди 31.03.2020 ZELENOGRAD.RU

«Мосгортранс» пообещал открывать все двери в автобусе 400 «экспресс» при посадке пассажиров. Когда начнут это делать, не уточняется. Водителей должны проинструктировать.

Об этом транспортное предприятие написало в твиттере в ответ на реплику пользователя: «У вас на маршруте 400Э до сих пор стыдный вход в одну дверь, который вынуждает людей толпиться в очереди на вход».

Решение принято в связи с эпидемией коронавируса. Рекомендованное сейчас расстояние между людьми в общественных местах, в том числе, в транспорт — 2 метра. Понятно, что в автобусе это практически невозможно, но и пассажиров стало намного меньше.

По данным департамента транспорта на 31 марта, количество пассажиров в автобусах снизилось на 72% по сравнению с мартом прошлого года. В метро — на 85%, в электричках — на 56%.

Отстаивать традиционную посадку на конечных остановках в 400-й «экпресс» пришлось два года назад с помощью общественной кампании. Открытие всех дверей в автобусах на посадку и высадку пассажиров на этом маршруте привело к многочисленным конфликтам — большинство пассажиров заходили в автобус по очереди, но некоторые шли без очереди в открытую вторую дверь. В итоге у остановки «Магазин «Океан» и у метро «Ховрино» вернули традиционную посадку.

А в прошлом году ввели параллельную посадку, чтобы разгрузить очередь — приезжают два автобуса и почти одновременно открывают передние двери.

Вернут ли вход только переднюю дверь после завершения эпидемии, неизвестно.

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Метки:
общественный транспорт, автобус 400, коронавирус, эпидемия
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