На Середниковской улице установят стационарный комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. В первую очередь он будет следить за ограничением скорости в 60 км/ч. Такое решение приняла зеленоградская комиссия по безопасности дорожного движения после ДТП, унёсшего жизнь 17-летнего юноши.

29 января кроссовер «Форд Эксплорер» под управлением 18-летнего зеленоградца въехал сзади в попутную легковушку «Сузуки Свифт», в которой было два несовершеннолетних пассажира — 17-летние девушка и юноша. Столкновение произошло в районе Северного кладбища в Рожках — напротив дома 19, строение 1, на Середниковской улице. В гололёд, при мокром снеге с дождём, в тёмное время суток.

Очевидец дорожно-транспортного происшествия отвёз молодого человека, впавшего в кому, в зеленоградскую больницу. Девушку позже забрала «скорая» и отвезла в один из столичных стационаров. Также пострадал 19-летний пассажир «Эксплорера».

На третьи сутки 17-летний юноша, Руслан, скончался в больнице, не приходя в сознание.