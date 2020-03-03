После гибели подростка на Середниковской улице там решили установить камеру контроля скорости 03.03.2020 ZELENOGRAD.RU

На Середниковской улице установят стационарный комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. В первую очередь он будет следить за ограничением скорости в 60 км/ч. Такое решение приняла зеленоградская комиссия по безопасности дорожного движения после ДТП, унёсшего жизнь 17-летнего юноши.

29 января кроссовер «Форд Эксплорер» под управлением 18-летнего зеленоградца въехал сзади в попутную легковушку «Сузуки Свифт», в которой было два несовершеннолетних пассажира — 17-летние девушка и юноша. Столкновение произошло в районе Северного кладбища в Рожках — напротив дома 19, строение 1, на Середниковской улице. В гололёд, при мокром снеге с дождём, в тёмное время суток.

Очевидец дорожно-транспортного происшествия отвёз молодого человека, впавшего в кому, в зеленоградскую больницу. Девушку позже забрала «скорая» и отвезла в один из столичных стационаров. Также пострадал 19-летний пассажир «Эксплорера».

На третьи сутки 17-летний юноша, Руслан, скончался в больнице, не приходя в сознание.

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Пресс-служба зеленоградского УВД отказалась информировать о мерах, предпринятых в отношении водителя, совершившего столкновение. В официальной публикации ведомство сообщило, что ведётся административное расследование. На тот момент Руслан был ещё жив. Но и через полторы недели после его смерти пресс-служба ответила всего лишь, что «по данному факту проводится проверка» — больше ничего.

Показательно не само решение, а то, что принято оно было уже после трагедии. По тому же принципу — пока не случится беда — зеленоградская дорожная комиссия принимала и другие решения. В частности, за безопасность нерегулируемых пешеходных переходов она взялась только после трагедии на улице Каменке, где на «зебре» между 16-м и 20-м микрорайонами сбили бабушку с двумя внучками. Пятилетняя девочка скончалась на месте, бабушка позже умерла в больнице, двухлетняя девочка получила психологическую травму. Местные жители просили обезопасить этот переход несколько лет.

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Нужно ли было анализировать потенциальную опасность и ставить камеру заранее?
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Метки:
дтп, безопасность дорожного движения, тема - чп, происшествия
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