Три человека пострадали в столкновении двух автомобилей на Середниковской улице. Двое — 17-летние девушка и молодой человек. Через несколько дней юноша скончался в больнице.

Кроссовер «Форд Эксплорер» под управлением 18-летнего зеленоградца врезался сзади в «Сузуки Свифт», в котором находились несовершеннолетние пассажиры. Оба автомобиля двигались от Кутузовского шоссе в направлении деревни Лугинино. Столкновение произошло напротив Северного кладбища в Рожках (дом 19, строение 1) около десяти часов вечера в минувшую среду.

Девушку на «скорой» доставили в столичную больницу. Молодого человека привёз в городскую больницу очевидец ДТП, сообщили в полиции.

У юноши были множественные тяжелые травмы и сильнейший ушиб мозга. «Поступил в крайне тяжелом состоянии, в атонической коме», — уточнили «Зеленоград.ру» в пресс-службе стационара. Атоническая кома — это когда сознание, реакция на боль, корнеальный рефлекс (моргание при прикосновении к роговице глаза), реакция зрачков на свет отсутствуют ["Зеленоград.ру"].

В отделении анестезиологии и реанимации молодого человека полностью обследовали. Делали всё, чтобы стабилизировать состояние. К сожалению, не удалось — в субботу а 8:40 юноша скончался, рассказали в больнице.

В дорожно-транспортном происшествии пострадал также 19-летний пассажир кроссовера. Наряд скорой помощи доставил его в одну из столичных клиник, говорится в сообщении полиции.

По факту ДТП ведется административное расследование.