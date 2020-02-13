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Ещё один дом начали строить в девятом микрорайоне. Фото и подробности 13.02.2020 ZELENOGRAD.RU

Корпус 935 для переселения жителей из пятиэтажек построят у Солнечной аллеи — рядом со строящимся 934-м корпусом, на месте бывшей автостоянки. Стройплощадка находится перед детским садом. На очереди — третий дом, корпус 936.

Три многоэтажных корпуса строят по программе реновации — сноса старых домов и переселения жильцов в новые — на территории между корпусом 900 («Перекрестком») и катком с искусственным льдом. Корпус 934 строится, сейчас огорожена территория под 935-й. На стройплощадке работают бурильные установки. Это будет 11-этажный дом на 180 квартир. Для его строительства вырубят 35 деревьев. Построить дом планируют летом 2022 года.

Очередность расселения жителей зеленоградских пятиэтажек пока официально не обнародована, но уже известно, что в новые дома 9-го микрорайона власти планируют переселять жильцов из 925, 926, 927-го корпусов и домов на улице Гоголя. Об этом сказала в ходе отчета перед муниципальными депутатами глава управы Старое Крюково Людмила Петрова. Она отметила, что эта работа (переселение) будет вестись индивидуально, что многие переселенцы претендуют на две квартиры, поскольку среди них есть нуждающиеся в улучшении жилищных условий, большие семьи на небольшой площади. Глава управы побывала в строящемся 934-м и увидела «специально оборудованную» новую квартиру — «очень хорошая, не сравнить с домами старой постройки», сказала она.

В Зеленограде планируется снести первыми три пятиэтажки: дома 8 и 14 по Заводской улице (это 19-й микрорайон) и корпус 927.

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Рядом с 935-м будет 936-й корпус. Проектировался он как 14-этажный — такой же, как 934-й — монолитный железобетонный дом на 182 квартиры с подземной парковкой и нежилыми первыми этажами. Расчетное количество машиномест в подземном гараже — 150, в соседнем 935-м — 114. Расчётное — это значит, что столько рассчитали на этапе проектирования для нужд будущих жильцов нового дома. На информационных плакатах возле стройки количество мест в подземных гаражах не уточняется. Сроки начала и завершения строительства корпусов 935 и 936 примерно одинаковы.

Большая автостоянка вдоль Солнечной аллее прекратила своё существование — на её месте стройка. Власти обещают устроить бесплатную уличную парковку возле «Перекрестка» — справа от корпуса 900, где сейчас кусок газона и деревья, — но сроки её появления неизвестны. Местным жителям, спрашивающим, куда же ставить машины уже сейчас, а тем более, после заселения новых домов (где кроме переселенцев будут и новые жители), власти по-прежнему предлагают многоэтажные паркинги в 8-м микрорайоне — там есть свободные места.

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Новые дома в 9-м микрорайоне строят в примечательном месте. Грунтовые работы могут дать множество предметов из истории Зеленограда 18-19 веков, считает зеленоградский краевед и археолог Александр Неклюдов.

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Метки:
жилищное строительство, реновация, 9 микрорайон
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Обсуждение
Bo Yader
Вчера, 20:13
Зря они подземные парковки для явно бюджетно-социального жилья строят. Помимо удорожания строительства, у них еще и эксплуатация дорогая. Причем, возможно она будет оплачиваться всеми жильцами (скажем, подогрев парковки), что приведет к определенным конфликтам. Да и вообще, не хватает именно формата хрущевок (много маленьких комнат, нет дорогих в эксплуатации мусоропроода, лифта, подземных парковок, балконы бы еще убрать, заменив на отдельную комнату), новые дома станут не самой удачной заменой.
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