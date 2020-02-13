Очередность расселения жителей зеленоградских пятиэтажек пока официально не обнародована, но уже известно, что в новые дома 9-го микрорайона власти планируют переселять жильцов из 925, 926, 927-го корпусов и домов на улице Гоголя. Об этом сказала в ходе отчета перед муниципальными депутатами глава управы Старое Крюково Людмила Петрова. Она отметила, что эта работа (переселение) будет вестись индивидуально, что многие переселенцы претендуют на две квартиры, поскольку среди них есть нуждающиеся в улучшении жилищных условий, большие семьи на небольшой площади. Глава управы побывала в строящемся 934-м и увидела «специально оборудованную» новую квартиру — «очень хорошая, не сравнить с домами старой постройки», сказала она.

В Зеленограде планируется снести первыми три пятиэтажки: дома 8 и 14 по Заводской улице (это 19-й микрорайон) и корпус 927.