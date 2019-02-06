Декабрист Фонвизин: от отставки до ареста

Сельцо Крюково, которое вместе с усадьбой принадлежало Михаилу Фонвизину, располагалось на месте нынешних 8 и 9 микрорайонов: 12 дворов с хозяйственными постройками, около 100 крестьян. Предположительно, к бывшей усадьбе вела аллея деревьев, пересекающая 8 микрорайон — её остатки и сейчас можно видеть на въезде к магазину «Перекрёсток» с Солнечной аллеи, возле автобусной остановки. Собственно, никакой дороги на месте этого отрезка Солнечной аллеи в те времена еще не было — основная дорога шла от станции Крюково к нынешнему памятнику Пушкина, наискосок через 8 микрорайон. Сейчас она превратилась в пешеходный бульвар.

Михаил Александрович Фонвизин (1788-1854) — герой Отечественной войны 1812 года, генерал-майор, племянник знаменитого русского писателя Дениса Фонвизина, с 1816 года член и руководитель организаций декабристов (Союз спасения, Союз благоденствия), участвовал в подготовке к восстанию в Москве в декабре 1825 года, готовил программу и устав Северного тайного общества. После выхода в отставку в 1822 году он отошёл от активной деятельности в тайных организациях и поселился в своём подмосковном имении Крюково вместе с молодой женой. К нему в усадьбу приезжали будущие декабристы Никита Муравьёв и Иван Пущин, по пути из Москвы в Петербург и обратно, в том числе и в начале декабря 1825 года.

После восстания декабристов, 9 января 1826 года в своём имении Крюково Михаил Фонвизин был арестован и доставлен в Санкт-Петербург, в Петропавловскую крепость. Год спустя он отправился в ссылку в Сибирь, за ним последовала и жена, оставив двух маленьких сыновей на попечении родственников. Вместе они провели в ссылке 25 лет. В Крюково Фонвизины больше не возвращались — усадьба была продана Софье Митьковой, а затем в 1853 году перешла к её мужу Валериану Митькову, брату декабриста Михаила Митькова, также приговорённого к ссылке. А через пять лет сельцо Крюково сгорело, и пожар этот был не случайным.