Археологические находки, предположительно связанные с дворянской усадьбой декабриста Михаила Фонвизина, были обнаружены в 80-е годы на территории автостоянки в 9 микрорайоне. Теперь на её месте планируется построить два новых многоэтажных дома по программе реновации. Строительство третьего дома по соседству, на пустыре со старыми ивами, уже началось. Грунтовые работы могут дать множество исторических предметов из истории Зеленограда 18-19 веков, считает Александр Неклюдов, зеленоградский краевед и археолог.
В 1985 году вместе со школьниками, которые занимались в кружке юных археологов школы 719, Александр Неклюдов осматривал только что вырытую траншею неподалёку от универсама №40 (нынешний магазин «Перекрёсток», корпус 900). Траншея была проложена по территории будущей автостоянки вдоль Солнечной аллеи, для установки фонарей — они и сейчас стоят на этом месте.
«Мы с ребятами обнаружили остатки конструкции старинного дома, фрагменты древней керамики, а самое главное — остатки изразцов, которые датировались периодом от середины XVII до начала XIX века. Но работы пришлось прекратить, так как стали попадаться гранаты и другие взрывоопасные предметы, оставшиеся со времён войны», — утверждает археолог.
Собранные в 80-е годы и позже находки Александра Неклюдова и его учеников хранятся в зале истории Старого Крюково в библиотеке №255 (корпус 1004).
Сельцо Крюково, которое вместе с усадьбой принадлежало Михаилу Фонвизину, располагалось на месте нынешних 8 и 9 микрорайонов: 12 дворов с хозяйственными постройками, около 100 крестьян. Предположительно, к бывшей усадьбе вела аллея деревьев, пересекающая 8 микрорайон — её остатки и сейчас можно видеть на въезде к магазину «Перекрёсток» с Солнечной аллеи, возле автобусной остановки. Собственно, никакой дороги на месте этого отрезка Солнечной аллеи в те времена еще не было — основная дорога шла от станции Крюково к нынешнему памятнику Пушкина, наискосок через 8 микрорайон. Сейчас она превратилась в пешеходный бульвар.
Михаил Александрович Фонвизин (1788-1854) — герой Отечественной войны 1812 года, генерал-майор, племянник знаменитого русского писателя Дениса Фонвизина, с 1816 года член и руководитель организаций декабристов (Союз спасения, Союз благоденствия), участвовал в подготовке к восстанию в Москве в декабре 1825 года, готовил программу и устав Северного тайного общества. После выхода в отставку в 1822 году он отошёл от активной деятельности в тайных организациях и поселился в своём подмосковном имении Крюково вместе с молодой женой. К нему в усадьбу приезжали будущие декабристы Никита Муравьёв и Иван Пущин, по пути из Москвы в Петербург и обратно, в том числе и в начале декабря 1825 года.
После восстания декабристов, 9 января 1826 года в своём имении Крюково Михаил Фонвизин был арестован и доставлен в Санкт-Петербург, в Петропавловскую крепость. Год спустя он отправился в ссылку в Сибирь, за ним последовала и жена, оставив двух маленьких сыновей на попечении родственников. Вместе они провели в ссылке 25 лет. В Крюково Фонвизины больше не возвращались — усадьба была продана Софье Митьковой, а затем в 1853 году перешла к её мужу Валериану Митькову, брату декабриста Михаила Митькова, также приговорённого к ссылке. А через пять лет сельцо Крюково сгорело, и пожар этот был не случайным.
Вскоре после открытия в 1851 году движения по новой Николаевской железной дороге земля у станции Крюково выросла в цене, сообщает в своём исследовании другой зеленоградский краевед, Александра Алфёрова. Одновременно в России началась подготовка к отмене крепостного права. И в 1858 году Митьков решил переселить своих крестьян, более 100 душ, с крюковской земли в другое своё имение в Смоленской губернии. Крестьяне отказывались переезжать и терять заработки, которые у них появились на железной дороге. Летом 1859 года в деревне вспыхнул пожар, уничтоживший большую часть крестьянских дворов, но крюковчане переселились в сараи и жили в них.
«Более года крестьяне сопротивлялись с исключительным упорством, — писал Александр Неклюдов. — За этой человеческой драмой с вниманием следили жители соседних селений, опасавшиеся той же участи. Делом о переселении крюковских крестьян занималась вся московская уездная и губернская администрация. В Крюкове побывали не только начальник полиции, но даже губернатор (начальник Московской губернии). Несмотря на все их уговоры и настоятельные требования, крюковские крестьяне заявляли: „…в Дорогобужский уезд ехать не хотим и охотнее пойдем в Сибирь“. Московские власти, выступив на стороне помещика Митькова и не желая уронить свой престиж представителей государства-крепостника, ввели в Крюково казаков, и 9 декабря 1859 года „под надзором полиции“ жителей отправили пешком в село Успенское Смоленской губернии».
Таким образом, старое Крюково прекратило своё существование, а с ним и старая усадьба. Название деревни перешло к только что построенной станции Николаевской железной дороги — Крюково, возле которой возник небольшой поселок железнодорожников. После объединения в 1938 году с соседней крупной деревней Скрипицыно посёлок превратился в то «старое» Крюково, каким его знают старожилы. А муниципальный район Зеленограда — Старое Крюково — унаследовал имя сельца Крюково, которое было на его месте два века назад.
Впоследствии Митьков построил новую усадьбу на территории нынешнего 8 микрорайона — примерно там, где сейчас находится гимназия 1528 (ранее школа 897). Три тополя из старого усадебного парка и сейчас еще стоят возле памятника Пушкину, рядом с корпусом 820. В конце XIX века эта усадьба, после смены череды хозяев, перешла к купцу Ивану Карловичу Рахманову, который владел и кирпичным заводом в Крюково вплоть до 1917 года. Остатки барского дома Александр Неклюдов также обнаружил в 8 микрорайоне в 1990-е годы при помощи разведочных шурфов, разрешение на которые выдал Институт археологии Российской академии наук.
На этом история с археологией не закончилась. В 2005 году появился проект строительства на месте автостоянки у Солнечной аллеи общественно-торгового и жилого комплекса, который по заказу столичного проекта разработал «Зеленоградстрой» — в соответствии с генпланом Зеленограда 1997 года. На заседании муниципального собрания района Старое Крюково приняли один из трёх вариантов застройки: три 26-этажных дома и торговый комплекс с подземной автостоянкой, а между ними — сквер с фонтанами.
Тогда Зеленоградский музей по инициативе Неклюдова отправил официальное письмо в Комитет культурного наследия Москвы и главному археологу города с просьбой оказать помощь и установитель археологический надзор в зонах строительства на территории Зеленограда. К письму прилагалась карта-схема поселений зеленоградских усадеб.
Планы по строительству не осуществились, но археологический надзор пригодился в 2007 году, когда в 8 микрорайоне сносили пятиэтажки и строили новые дома, и в 2011 году, когда расширяли Солнечную аллею. Строительство было приостановлено для проведения исследований, в которых также участвовал Александр Неклюдов.
«Я и сейчас уже побывал на месте стройки в 9 микрорайоне, — рассказывает Александр Неклюдов. — Конечно, никакой надзор там не ведётся, никто из строителей ни о чём подобном не знает. А ведь именно сейчас у нас есть уникальный шанс узнать историю Старого Крюково и его усадеб. Необходимо, чтобы территорию стройки взяли под археологическую охрану, отследили возможное появление исторически ценных находок. Если начнётся строительство, всё вокруг домов закатают в асфальт, тогда уже больше не подступишься».
Хорошо было бы, мечтает Александр Неклюдов, восстановить хотя бы одну из дворянских усадеб, которые были когда-то на месте города. Так, например, в своё время поступили с домом Александра Блока в Шахматово — его фактически выстроили заново по изображениям, на остатках фундамента, а мебель и личные вещи привезли из других музеев и коллекций. «А мы чем хуже? Зеленоград не знает и не видит своей глубокой истории. Как будто у нас её нет», — говорит археолог.
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