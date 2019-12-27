Подземные гаражи в новых домах решили сдавать в аренду, а не продавать 27.12.2019 ZELENOGRAD.RU

В многоэтажках с подземным паркингом, строящихся по программе реновации — в основном для переселения жителей из старых домов, — продавать машиноместа не выгодно, потому что нет спроса, поняли власти. И обещают увеличить количество бесплатных уличных парковок на 15% по сравнению с существующим положением.

Подземные парковки будут далеко не в каждом новом доме, который построят в рамках реновации. Конкретные цифры — сколько таких домов будет, — власти не называют. Например, в 19 микрорайоне Зеленограда, который ждёт масштабный снос и строительство, на 22 новых дома запроектировано только два с подземным паркингом. Можно подумать, что это местная специфика, — у людей меньше денег. Но, судя по планам столичных властей, она уже общегородская.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, спрос на машиноместа в подземных паркингах недостаточно высок, в связи с чем рассматривается возможность их сдачи в аренду. «Все равно какой-то процент покупает парковки и может парковаться там, что еще сильнейшим образом увеличивает обеспеченность», сказал Кузнецов.

Одновременно он заявил, что ситуация с парковками в местах реновации улучшится. «В среднем, по нашим расчетам, количество бесплатных парковочных мест на открытых стоянках по сравнению со старыми районами увеличится на 15%». Непонятно, как он считал — по нашим расчетам с парковками в 19 микрорайоне после завершения реновации ситуация будет плохая с учетом того, что дворы хотят закрыть для парковки.

В городе продаются места во множестве подземных паркингов. Цена зависит от площади машиноместа, типа застройки и района. В отапливаемой и охраняемой парковке коммерческого жилого комплекса машиноместо площадью 10-15 квадратных метров пытаются продать в диапазоне от 800-900 тысяч (Бирюлево, Новокосино) до пяти миллионов рублей (Красные ворота).

В коммерческом 23 микрорайоне Зеленограда за 16 м2 в подземном паркинге просят 1,4 млн рублей, а за аренду такого же — шесть тысяч в месяц. Цены на места в многоэтажных и подземных паркингах, принадлежащих городу, ниже, но продать почти ничего не удаётся — желающих нет. Стоимость аренды в «народных» гаражах — 3-4 тысячи рублей, в подземных дороже — до пяти тысяч.

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Подземные гаражи в новых домах решили сдавать в аренду, а не продавать Новости
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