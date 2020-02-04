В январе стало известно, что в разработанный Минюстом законопроект о возврате долгов внесут изменения — и разрешат коллекторам собирать деньги с неплательщиков за «коммуналку». В то же время депутаты от «Единой России» и ЛДПР внесли в Госдуму документ с предложением полного запрета деятельности коллекторских агентств в стране. Рассказываем, чем аргументируют свою правоту разработчики и эксперты, как меняется позиция законодателей и что «Жилищники» не хуже коллекторов умеют выбивать долги.
По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП) на конец 2019 года, возвратом долгов в России занимаются около 280 профессиональных коллекторских организаций, порядка двух тысяч микрофинансовых организаций, более 450 кредитных организаций, свыше 20 тысяч организаций ЖКХ, а также операторы связи, различные кооперативы и ломбарды.
В июле 2019 года Владимир Путин подписал закон, запрещающий передавать данные о задолженностях по ЖКХ коллекторам. Согласно пояснительной записке, передача прав непрофессиональным участникам рынка лишает граждан возможности установить законность требования долга в суде. Тем не менее, долги за услуги ЖКХ могут быть переданы профессиональным участникам рынка, включая управляющие и ресурсоснабжающие организации, ТСЖ и жилищные кооперативы.
Перед принятием этого законопроекта эксперты признавали его необходимость. Так, по словам президента «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств» Эльмана Мехтиева, профессиональные взыскатели работают в рамках федерального закона 230-ФЗ, который четко регламентирует их деятельность и предусматривает ответственность за нарушения при взыскании. Однако в то время закон не затрагивал сферу ЖКХ, что давало возможность работать с этим сегментом компаниям, не зарегистрированным в реестре ФССП. Из-за этого такие организации применяли разные методы воздействия: звонили в любое время и сколько угодно раз, расклеивали объявления о должниках в подъездах, устанавливали «доски позора».
Руководитель департамента контроля качества Национальной юридической службы «Амулекс» Нурида Ибрагимова говорила «Коммерсанту», что этот закон «скорее направлен на произведение эффекта бурной деятельности, поскольку бесчинства при взыскании долгов устраивают не только коллекторы, но и сами сотрудники УК, ТСЖ и жилищных кооперативов».
Несмотря на закон, запрещающий продавать коллекторам долги за оплату жилищно-коммунальных услуг, лазейку в законе нашли. Существует два вида передачи долгов коллекторам: переуступка прав требования (цессия) и агентская схема. Первый способ — это то, что называется продажей. При втором способе долги остаются в собственности кредитора, но организация заключает с профессиональными коллекторами агентский договор, по которому последние получают фиксированный процент с возвращенных денег.
Эта схема не запрещена законом, и, по сути, получалось возможным передавать вопрос взыскания денег коллекторам. Понимая это, депутаты Госдумы Сергей Вострецов («Единая Россия») и Юрий Волков (ЛДПР) 21 января внесли на рассмотрение палаты проект закона «О запрете привлечения иных лиц для взаимодействия с должником». По сути, он запрещает деятельность коллекторских агентств в России.
Законопроект сформулирован так, что запрещает деятельность на территории страны юридических лиц, у которых возврат просроченной задолженности является основным видом деятельности. Также предлагается запретить привлечение кредитором иных лиц для взаимодействия с должником по поводу возврата средств.
Это делается, чтобы защитить граждан: ссылаясь на данные ФССП, авторы законопроекта утверждают, что число жалоб на коллекторов с января по октябрь 2019 года выросло на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Депутаты отметили в пояснительной записке, что должники часто сталкиваются «с неправомерными действиями коллекторов в свой адрес — угрозами, шантажом», а коллекторы при общении «оказывают психологическое давление, используют унижающие честь и достоинство выражения, высказывают угрозы».
По их мнению, все это указывает на то, что «рынок коллекторских услуг по-прежнему остается криминализированным».
Законопроект «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц» был разработан Минюстом в конце прошлого года и должен с 1 января 2021 года заменить действующий в настоящее время закон о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ). Сейчас он находится на стадии обсуждений и антикоррупционной экспертизы.
«Ъ» выяснил, что одно из положений нового закона заключается в том, чтобы допустить коллекторские агентства до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ. По данным издания, эта версия текста законопроекта не является окончательной, часть пунктов будет уточняться.
Пока что инициатива выглядит так: взыскивать просроченную задолженность физлиц по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги смогут профессиональные коллекторы. Список таких организаций есть на сайте Федеральной службы судебных приставов.
В отношении долгов по ЖКХ досудебный порядок возврата просрочки не будет обязательным. На этом настаивали участники рынка ЖКХ. По их словам, они информируют должников другими способами, и досудебная работа создала бы дополнительные расходы и увеличила бы срок взыскания задолженности.
Еще одно предлагаемое нововведение — два госреестра. В первый ФССП уже вносит профессиональных коллекторов, во втором будут другие юрлица, кроме товариществ собственников жилья (ТСЖ) и товариществ собственников недвижимости (ТСН), занимающихся возвратом долгов.
Все организации, работающие с просроченной задолженностью, должны вести и хранить не менее двух лет аудиозаписи разговоров с должниками, записи всех видов сообщений. Страховать свою ответственность за причинение убытков должнику не менее чем на десять миллионов рублей в год будут обязаны только профессиональные коллекторы.
Глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская считает, что был внесен «правильный законопроект» о запрете передачи коллекторам долгов физических лиц: «Коллекторов запретили, это была безобразная ситуация, когда выколачивали долги варварским методом. Сказали, давайте цивилизованным образом, возвращайте долги в судебном порядке».
Инициативу депутатов о запрете коллекторов резко раскритиковал председатель саморегулируемой организации микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие» Эльман Мехтиев: «Если у кого-то проблемы с деньгами, то в этом виноваты не коллекторы, виновата экономика. Давайте, если проблема с деньгами, запретим деньги и не будет с ними проблем. Вместо того, чтобы заниматься повышением доходов населения, легче заработать популистские очки.
В «Общероссийском народном фронте» так же опасаются, что запреты на деятельность коллекторов не повлияют на действия самих управляющих компаний в отношении должников, поскольку для них порядок досудебного взыскания никак не регламентирован. Из-за этого методы воздействия на должников ничем не отличаются от работы коллекторов, считает глава проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгения Лазарева. По ее словам, УК продолжают вывешивать на подъездах списки должников, звонить им и даже отключать некоторые коммунальные услуги.
«Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации, не подпадающие до настоящего времени под регулирование в сфере взыскания, зачастую позволяют себе нарушения, ущемляющие права граждан, либо на договорной основе привлекают к взысканию лиц, которые имеют криминальное прошлое и фактически не несут никакой ответственности за неправомерное взыскание, — говорила Лазарева „Ъ“. — Мы считаем, что такие инициативы позволят навести порядок во взыскании долгов по коммунальным платежам».
Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина также считает допуск коллекторов к работе с долгами по ЖКХ «острой необходимостью». Она объяснила это тем, что у управляющих организаций нет инструментов взыскания таких долгов — официально им нельзя сотрудничать с коллекторами, а самостоятельно подать на должника в суд они не могут из-за поправок в Гражданско-процессуальный кодекс РФ.
Дело в том, что с 1 октября 2019 года иски в суд можно подавать, только если в заявлении указаны персональные данные ответчика: кроме ФИО, нужно представить СНИЛС, либо данные паспорта, ИНН или водительских прав. Таких данных у УК зачастую нет.
Осенью 2018 года задолженность жителей Зеленограда составляла 731 миллион рублей, в целом по России — 535 миллиардов рублей.
По данным на август 2019 года, задолженность россиян за «коммуналку» превысила один триллион рублей. В эту сумму входят долги как граждан, так и организаций, сказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров. Размер долга физических лиц — более 560 миллиардов.
По мнению Егорова, долги за ЖКХ возникают в первую очередь «из-за нас с вами»: «У нас утрачена культура потребления ресурсов. Мы с вами тратим много на электроэнергию, на воду, на тепло. Счета к нам приходят, возможно, слишком большие, но все зависит от нас, как мы потребляем ресурсы, так и должны за них платить». Он напомнил, что услуги сотовой связи прекращают оказываться при задолженности.
Начальник отдела зеленоградского отдела судебных приставов Денис Радионов сказал, что задолженность зеленоградцев за ЖКУ по данным на декабрь 2019 года превысила 306 млн рублей. Чуть больше 117 млн рублей удалось взыскать, почти 90,5 млн рублей оказалось невозможно взыскать (например, это долги, по которым истек срок исковой давности, или невозможно установить местонахождение должника, или у него нет имущества, которое можно продать).
Арест был наложен на имущество 172 зеленоградцев, у 5,5 тысяч человек арестовали счета в банке. Для 3,7 тысяч человек ограничили в праве выезда за границу. Ещё 2,5 тысячи зеленоградцев получили запрет на регистрационные действия в отношении транспортных средств.
Родионов отметил, что, средняя задолженность горожан за услуги ЖКХ варьируется от 70 до 150 тысяч рублей, однако встречаются долги и по полмиллиона.
На встрече главы управы Матушкино с жителями в начале 2019 года и.о. директора «Жилищника района Матушкино» Александр Филиппов говорил, что, помимо обычных мер работы с должниками по ЖКУ, будет использоваться арест автомобилей и передача их на хранение в «Жилищник». По его словам, такой вариант им предложили судебные приставы. Предполагается, что эта мера повлечет за собой дополнительные расходы для должников.
Сами зеленоградские приставы утверждают, что арест автомобиля является «наиболее действенной мерой» при работе с должниками за «коммуналку». Сами они активно используют этот способ. Пристав-исполнитель зеленоградского отдела УФССП по Москве Екатерина Мараева рассказала: «Арест автотранспортных средств по-прежнему является самой влиятельной мерой для побуждения к выплате задолженности — их в 2018 году было 12».
Действенность меры доходит до того, что некоторые пытаются вернуть автомобиль за взятку приставу. Например, в 2011 году суд назначил бывшему главному зеленоградскому приставу 300 тысяч штрафа — он получил 20 тысяч рублей от жителя округа за возврат ранее арестованного автомобиля. Причем машину должны были вернуть по закону — должник заключил с банком мировое соглашение — но пристав стал намекать ему, что вопрос быстрее решить за деньги.
Еще одна быстродействующая мера — отключение канализации. В Зеленограде коммунальщики предпочитают именно эту меру: в канализационный стояк спускают заглушку, блокирующую водоотведение. Вообще за неуплату можно отключить любую жилищно-коммунальную услугу, кроме холодной воды и отопления. Но чтобы «отрубить» должнику горячую воду, необходимо попасть к нему в квартиру. А металлические заглушки можно спустить в канализационный стояк с чердака и перекрыть возможность спуска воды в унитазе конкретной квартиры. При этом сточные массы из санузлов соседей свободно проходят по стояку. Заглушки спускают в специальном контейнере с видеокамерами — чтобы отслеживать путь в стояке.
В 2016 году управляющие компании практиковали вывешивание на всеобщее обозрение и публикацию не только адресов, но и фамилий должников. Позже они от этого метода отказались, в отличие от коллекторов. Так, в июле 2019 года на стенах подъезда одного из домов Зеленограда появлялись надписи краской «квартира 15, отдай долг» и вывешивались листы с персональными данными неплательщика. Надписи «Жилищники» закрашивают за счет средств текущего содержания жилого фонда.