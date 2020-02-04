Не отдавать коллекторам долги по ЖКХ

По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП) на конец 2019 года, возвратом долгов в России занимаются около 280 профессиональных коллекторских организаций, порядка двух тысяч микрофинансовых организаций, более 450 кредитных организаций, свыше 20 тысяч организаций ЖКХ, а также операторы связи, различные кооперативы и ломбарды.

В июле 2019 года Владимир Путин подписал закон, запрещающий передавать данные о задолженностях по ЖКХ коллекторам. Согласно пояснительной записке, передача прав непрофессиональным участникам рынка лишает граждан возможности установить законность требования долга в суде. Тем не менее, долги за услуги ЖКХ могут быть переданы профессиональным участникам рынка, включая управляющие и ресурсоснабжающие организации, ТСЖ и жилищные кооперативы.

Перед принятием этого законопроекта эксперты признавали его необходимость. Так, по словам президента «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств» Эльмана Мехтиева, профессиональные взыскатели работают в рамках федерального закона 230-ФЗ, который четко регламентирует их деятельность и предусматривает ответственность за нарушения при взыскании. Однако в то время закон не затрагивал сферу ЖКХ, что давало возможность работать с этим сегментом компаниям, не зарегистрированным в реестре ФССП. Из-за этого такие организации применяли разные методы воздействия: звонили в любое время и сколько угодно раз, расклеивали объявления о должниках в подъездах, устанавливали «доски позора».

Руководитель департамента контроля качества Национальной юридической службы «Амулекс» Нурида Ибрагимова говорила «Коммерсанту», что этот закон «скорее направлен на произведение эффекта бурной деятельности, поскольку бесчинства при взыскании долгов устраивают не только коллекторы, но и сами сотрудники УК, ТСЖ и жилищных кооперативов».