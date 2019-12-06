Содержание и капремонт домов подорожают с 1 января. Электричество, вода и отопление — с июля 06.12.2019 ZELENOGRAD.RU

С 1 января в Москве поднимают ставки на содержание и капитальный ремонт многоквартирных домов. Цены вырастут на 4-5%, как и в прошлом году. Плата за коммунальные услуги — электричество, воду, отопление — не изменится до 1 июля 2020 года.

Содержание жилого помещения (в среднем +5%), цена за 1 кв. м общей площади в месяц:

  • квартира в доме со всеми удобствами: на 1 этаже — 26,58, на остальных этажах — 30,49 руб.
  • дом без мусоропровода: 24,66 и 28,14 рубля соответственно
  • дом без лифта — 26,58 руб.

Капитальный ремонт жилых домов: минимальный размер ежемесячного взноса взноса на капитальный ремонт — 18,86 рубля за 1 квадратный метр общей площади (+3,7%).

Соответствующие постановления подписал 3 декабря мэр Москвы Сергей Собянин: тарифы ЖКХ и капремонт. Льготы и субсидии сохраняются.

«В целом с 2012 года рост тарифов на коммунальные услуги в Москве ниже накопленной инфляции за аналогичный период (рост тарифов — 66,3 процента, индекс потребительских цен — 70,3 процента)», сообщает правительство Москвы.

Предыдущее подорожание квартплаты и взноса на капремонт было в январе. Тогда же повысили цены на коммунальные услуги, и ещё раз повысили с 1 июля. В этот раз рост тарифов на «коммуналку» будет в июле 2020 года.

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