Отопление (+2%), цена за 1 Гкал

Цена зависит от схемы тепло-водоснабжения — открытая или закрытая.

Дома с «открытой» схемой — 1837,51 рублей (для жителей домов, подключенных к тепловой сети до тепловых пунктов, без дополнительного преобразования на ЦТП (сейчас 1806,89).

Дома с «закрытой» схемой — 2318 рублей — для подключенных после тепловых пунктов или на тепловых пунктах, с дополнительным преобразованием на ЦТП (сейчас 2279,95).