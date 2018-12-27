Свет, горячая и холодная вода, водоотведение, тепло, квартплата подорожают с 1 января 2019 года в среднем на три-четыре процента. Следующее повышение цен на «коммуналку» — с 1 июля. Льготы и субсидии сохраняются.
- одноставочный тариф — 4,37 руб/кВтч
- тариф «день-ночь»: день 5,03 руб, ночь 1,37 руб
- тариф по зонам суток: пик (7:00—10:00, 17:00—21:00) 5,25 руб, полупик (10:00—17:00, 21:00—23:00) 4,37руб, ночь 1,37 руб
Водоотведение: 27,47 рубля (+1,7%, сейчас 27,01)
Горячее водоснабжение: 191,72 рубля за кубометр (+1,9%, сейчас 188,53)
Цена зависит от схемы тепло-водоснабжения — открытая или закрытая.
Дома с «открытой» схемой — 1837,51 рублей (для жителей домов, подключенных к тепловой сети до тепловых пунктов, без дополнительного преобразования на ЦТП (сейчас 1806,89).
Дома с «закрытой» схемой — 2318 рублей — для подключенных после тепловых пунктов или на тепловых пунктах, с дополнительным преобразованием на ЦТП (сейчас 2279,95).
- квартира в доме со всеми удобствами: на 1 этаже — 25,31, на остальных этажах — 29,04 руб.
- дом без мусоропровода: 23,49 и 26,8 рубля соответственно
- дом без лифта — 25,31 руб.
- Наём жилого помещения (неприватизированные квартиры): 23,21 руб. за 1 кв. метр общей площади (+3%)
Минимальный взнос за капитальный ремонт: 18,9 рублей за 1 кв.м общей площади (+11%, сейчас 17 рублей)
Предыдущее повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги было в июле, рост цен составил 5,5%. В конце декабря департамент экономической политики и развития установил тарифы для населения на услуги отопления, водоснабжения и водоотведения, которые будут действовать в 2019—2023 годах. Практика утверждения тарифов пять лет Москве применена впервые, индексация будет происходить ежегодно 1 июля. 2019 год стал исключением — цены на коммунальные услуги поднимут и с 1 января, и с 1 июля. Столичные власти объясняют это изменением ставки НДС.
Все тарифы на жилищные услуги
Тарифы на отопление и горячую воду 2019-2023
Тарифы на холодную воду и водоотведение 2019-2023
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