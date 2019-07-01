Свет, горячая и холодная вода, водоотведение и отопление подорожали в Москве с 1 июля 2019 года в среднем на пять процентов. Цена ежемесячного взноса на капремонт не изменилась. Льготы и субсидии сохраняются.
- одноставочный тариф: 4,65 руб/кВт•ч
- тариф «день-ночь»: день 6,29, ночь 2,13 руб.
- тариф по зонам суток: пик (7:00—10:00, 17:00—21:00) 6,57 руб., полупик (10:00—17:00, 21:00—23:00) 5,43 руб., ночь 2,13 руб.
Холодная вода и водоотведение: 40,28 и 29,57 руб/м3 соответственно. Холодная вода — это питьевая вода, водоотведение — слив воды в канализацию.
Горячая вода: 198,19 руб/м3.
Тариф зависит от схемы теплоснабжения — открытая или закрытая.
Дома с открытой схемой — 1904,28 руб. (для жителей домов, подключенных к тепловой сети до тепловых пунктов, без дополнительного преобразования на ЦТП).
Дома с закрытой схемой — 2389,72 руб. (для подключенных после тепловых пунктов или на тепловых пунктах, с дополнительным преобразованием на ЦТП).
Адреса домов в Зеленограде с закрытой схемой горячего водоснабжения
Тариф на содержание жилого помещения не меняется. Размер взноса на капитальный ремонт остается тот же — 18,9 рубля за 1 квадратный метр общей площади.
Предыдущее повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги было в январе, рост цен составил 4 процента. В конце прошлого года столичный департамент экономической политики и развития установил тарифы для населения на услуги отопления, водоснабжения и водоотведения, которые будут действовать в 2019—2023 годах. Практика утверждения тарифов на пять лет в Москве применена впервые, индексация будет происходить ежегодно 1 июля. 2019 год стал исключением — цены на коммунальные услуги подняли дважды, в январе и июле. Столичные власти объяснили это изменением ставки НДС.
Тарифы на отопление и горячую воду 2019—2023
Тарифы на холодную воду и водоотведение 2019—2023
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