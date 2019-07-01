Отопление (цена за 1 Гкал, +3,1%)

Тариф зависит от схемы теплоснабжения — открытая или закрытая.

Дома с открытой схемой — 1904,28 руб. (для жителей домов, подключенных к тепловой сети до тепловых пунктов, без дополнительного преобразования на ЦТП).

Дома с закрытой схемой — 2389,72 руб. (для подключенных после тепловых пунктов или на тепловых пунктах, с дополнительным преобразованием на ЦТП).

Адреса домов в Зеленограде с закрытой схемой горячего водоснабжения