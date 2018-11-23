Коллекторские агентства серьезно интересуются взысканием долгов граждан по оплате услуг ЖКХ, а поставщики услуг не против такого сотрудничества. Более того, уже отдают небольшую часть долгов коллекторам.

О таких планах узнал «Коммерсантъ», посетивший круглый стол «Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА).

По данным Минстроя, общий долг населения за услуги ЖКХ на сентябрь 2018 года составляет 535 миллиардов рублей. По данным префектуры, общая задолженность зеленоградцев — 731 миллион.

«Росводоканал» сообщил, что уже отдает профессиональным коллекторам часть долгов и планирует увеличить их количество. «Мосэнерго» рассматривает такую возможность.



По оценке руководителя агентского комитета НАПКА Виктора Семендуева, сейчас поставщики услуг ЖКХ отдают в работу коллекторам не более 5% от общей задолженности населения. При этом эффективность их собственного взыскания долгов не очень высокая: на досудебной стадии — 5-10%, на досудебной —15-20%.



Привлечение коллекторов к сбору долгов по «коммуналке» может вызвать социальную напряженность, поскольку граждане не привыкли к вмешательству коллекторов в такие вопросы, считает глава «Юридического бюро №1» Юлия Комбарова. По ее мнению, росту социальной напряженности может способствовать и то, что у людей в памяти ещё живы бесчеловечные методы выбивания долгов коллекторами.

НАПКА рассчитывает в начале 2019 года подготовить стандарты для взыскания просроченных долгов по ЖКХ. Стандарт должен конкретизировать и ограничить перечень сведений, передаваемых коллекторам.

«Наш стандарт саморегулирования должен стать нормативной базой для всего рынка взыскания на рынке ЖКХ, несмотря на то, что почему-то для ЖКХ было сделано прямое исключение в законе (ФЗ №230), — сказал ТАСС глава ассоциации Борис Воронин. — И получилось, что компании ЖКХ пока еще могут звонить должникам сколько угодно раз, угрожать и нанимать для работы с просроченными долгами людей с уголовным прошлым» , — отметил Воронин.



Коллекторы могут взыскивать долги не только с граждан, но и с управляющих компаний. Так, в прошлом году коллекторское агентство АКМ судилось с «Жилищником района Старое Крюково», взыскивая долг в интересах ООО «Снабсервис Столица». Ранее фирма оказала услуги «Жилищнику», поставив товары по государственному контракту, но оплаты не дождалась. Суд полностью удовлетворил иск коллекторов. А по долгам за поставку коммунальных услуг с управляющими компаниями активно судятся сами поставщики — «Мосводоканал» и «Мосэнергосбыт».