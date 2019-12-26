Кому и как удалось спастись

«Солнечная долина», Нижегородская область

Существует судебная практика с иным подходом к делу. Так, арбитражные суды обеих инстанций в Нижнем Новгороде, Марий Эл, Санкт-Петербурге указывали, что само по себе садовое товарищество не является потребителем электроэнергии — она лишь закупается для конечных потребителей, то есть членов СНТ. Таким образом, отношения между членами СНТ и СНТ как юрлицом стоит рассматривать как отношения между управляющей компанией и жильцами многоквартирного дома. Само СНТ здесь является лишь посредником между гражданами и ресурсоснабжающими организациями.

В Нижнем Новгороде этот подход спас садовое некоммерческое партнерство «Солнечная долина» от долга за безучетное потребление (была сорвана пломба) в 25 млн рублей за расчетный период три месяца. Суд пришел к выводу, что СНТ нельзя признать субъектом, в отношении которого может быть составлен акт о безучетном потреблении. Та же позиция отражена в постановлении Арбитражного суда Волго-Вятского округа.

Из этого положения вытекает и другой вывод: рассчитывать плату за период безучетного потребления просто по максимальным тарифам энергосбытовой компании нельзя. По мнению суда, размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых услуг — а они определяются по приборам учета (если их нет — исходя из нормативов потребления коммунальных услуг).

Арбитражный суд Нижнего Новгорода посчитал, что схема электроснабжения садового товарищества — это «горизонтальный многоквартирный дом», а потому показания с общего прибора учета — это потребление на общедомовые нужды. А плата за общедомовые нужды не может превышать объем коммунальной услуги, рассчитанный исходя из нормативов потребления.

«Иной подход создавал бы условия для дискриминации граждан — собственников земельных участков, ведущих деятельность в некоммерческих садоводческих объединениях, по сравнению с гражданами-собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, в отношении которых установлен запрет на начисление безучетного потребления по общедомовому прибору учета электрической энергии», — сказано в постановлении суда.

В то же время у энергосбытовой компании остается возможность получить оплату за фактически поставленную электроэнергию с членов СНТ по отдельности — по показаниям их счетчиков или нормативам. Для разных категорий жителей в Москве он разнится (семьи с детьми или одинокие люди, с газовой плитой или электрической), в среднем составляет 70 кВ/ч на одного жильца.

Председатель «Солнечно долины» Андрей Жихарев рассказал «Зеленоград.ру», как им удалось выиграть и не платить 25 млн. Долг за безучетное потребление образовался после приезда проверки и обнаружения надорванной пломбы. Жихарев считает, что сами проверяющие ее и надорвали, чтобы выставить претензии в дальнейшем.

Он подчеркнул, что в их партнерстве нет «ни магазинов, ни заводов, ни производственных площадок, которые бы потребляли электроэнергию». Они предоставляли в суд акты ввода счетчиков на каждый дом, показывая, что они все опломбированы и ведется учет электроэнергии. В итоге садоводам не пришлось платить 25 млн — только 80 тысяч рублей, которые они выплатили добровольно.

«Чтобы доказать свою правоту, предоставляйте в суд документы, что у вас все дома опломбированы, что идет учет. И предоставьте расчеты пиковой нагрузки — это повлияет на сумму расчета, потому что если, грубо говоря, наш трансформатор выдает 200 киловатт, а вам выставляют 4000 киловатт, то технологически он просто сгорит, — советует председатель «Солнечной долины». — Мы взяли расчет как для жилых домов, как идет по норме потребления. Энергосбытовая компания не возражала, мы вместе поработали, предоставляли друг другу документы. МРСК [компания «Россетей"] была против, но энергосбытовая компания пошла нам навстречу».

«Корунд», Ленинградская область

Товарищество собственников недвижимости «Корунд» в суде доказало незаконность отключения электроэнергии у них из-за долга в 1,1 млн рублей. Долг возник из-за обычной неоплаты дачниками счетов.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области также подтвердил, что в правоотношениях с поставщиком электроэнергии СНТ — это не хозяйствующий субъект со своими интересами, а посредник между садоводами и энергоснабжающей организацией. И потребителем его можно считать только в части использования электроэнергии на общие нужды (содержание общего имущества товарищества).

Суд посчитал: так как истец не предоставил доказательств, что все члены «Корунда» задолжали за свет, отключать все товарищество полностью незаконно. В апелляции и кассации решение устояло.

История «Корунда» закончилась не так счастливо — с мая 2018 года они находятся в стадии ликвидации из-за банкротства по иску энергосбытовой компании. Дело в том, что хотя в законе о садоводческих объединениях указано, что его члены не несут ответственность по его обязательствам, есть и другой пункт — о субсидиарной ответственности. Это означает, что если юрлицо не может самостоятельно расплатиться по долгам, ответственность ляжет на другое лицо. В жизни это работает, например, при оформлении кредитов — когда другой человек становится вашим поручителем.

«Член садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения обязан нести субсидиарную ответственность по обязательствам садоводческого, огороднического или дачного потребительского кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов такого кооператива», — говорится в законе. На практике выглядит так: например, если кто-то один не платит членские взносы, то они делятся на всех.

И.о. председателя правления «Корунда» Дмитрий Куликов рассказал «Зеленоград.ру»: один суд признал, что товарищество не является потребителем, но другой суд вынес решение об оставлении долга на юрлице. Долг за неоплаченный свет гасили общими силами, однако из-за недобросовестности отдельных лиц до энергосбытовой компании дошли не все деньги — и товарищество обанкротили.

Конкурсный управляющий «Корунда» Денис Винарский пояснил, что задача членов товарищества была простой. «Планомерно собирать деньги, членские взносы и перечислять их для погашения долга энергосбытовой компании. Все можно было сделать. Просто деньги не надо разворовывать», — констатировал он.

Адвокат Александр Маркин, который представляет в суде интересы московских СНТ «Фрунзенец», «Никольское» и «Берендей» (долг перед МЭС за безучетное потребление — 3,3, 3,6 и 3,4 млн рублей соответственно), сказал «Зеленоград.ру», что практика по делам СНТ разнится от региона к региону. В Москве и Московской области не выносят решений о признании садового товарищества исполнителем коммунальных услуг — здесь все они считаются потребителями.

«Чтобы практика была единообразной, нужно обращаться в Генпрокуратуру — генеральный прокурор может инициировать обращение в Верховный суд РФ, чтобы он вынес пленум по подобной категории дел. Если пленум будет вынесен, суды будут понимать, что следует пользоваться конкретной нормой права при разрешении споров о безучетном потреблении. А все судебные акты по подобной категории дел можно будет пересмотреть в арбитражных судах по новым обстоятельствам», — объяснил он.

Константин Верещак, представляющий в суде интересы СНТ «Луговина» и «Возрождение» (долг 6,2 и 7,9 млн рублей) добавил, что он приводил довод об исполнителе коммунальной услуги в апелляционной жалобе. Суд счел эти доводы несостоятельными. «Суд указал, что СНТ не может быть исполнителем коммунальных услуг, так как не имеет лицензии на соответствующую деятельность и не является гарантирующим поставщиком коммунальных услуг», — рассказал он.

По его словам, в первой инстанции во всех регионах решение обычно принимается в пользу энергетиков, а вот в апелляции и кассации практика очень разнится — в том числе потому, что у Верховного суда нет пленума по этому вопросу. «Сейчас назрел ряд проблем, пробелов в законодательстве, и энергетики этим умело пользуются, слепо следуя букве закона, говоря, что иначе они посчитать не могут и так далее», — считает Верещак.

По его мнению, если бы СНТ признавалось исполнителем коммунальных услуг, расчет производился бы иначе — по нормативам: «Там нет таких штрафов, которые можно рассчитать по максимальной мощности».