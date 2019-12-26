Садовые товарищества, участками в которых владеют зеленоградцы, проигравшие Мосэнергосбыту в судах о долгах, оказались на грани полного отключения электричества. «Зеленоград.ру» рассказывает, как это должно происходить по закону, что можно сделать членам СНТ и каким садоводам удалось победить систему.
Недавно «Зеленоград.ру» рассказывал, как ряд садоводческих товариществ оказались на грани ликвидации и с многомиллионными долгами из-за исков Мосэнергосбыта. Дачники обвиняют в махинациях энергетиков, которые получают премии за найденные неисправности счетчиков, а сами энергетики — председателей товариществ, которые не знают даже, как проверить работоспособность счетчиков.
Член СНТ «Раздолье» (долг 6,9 млн рублей) Владимир Наумов рассказал «Зеленоград.ру», что «Мосэнергосбыт» зимой регулярно ограничивает или даже отключает потребление электрической энергии тем СНТ, у которых нет возможности выплачивать многомиллионные долги.
«Среди постоянно живущих дачников есть старики, женщины с детьми, люди, страдающими различными заболеваниями. У некоторых из них это единственное жилье. Уже сейчас есть неудобства — та же „скорая“ по темноте будет ехать дольше, и есть вероятность, что из-за этого промедления может погибнуть человек. Или пожарная машина. И это просто омерзительно, чудовищно, цинично выбивать из этих людей деньги такими методами ради своих премий», — написал он.
Сейчас в «Раздолье» уже отключено уличное освещение, несколько месяцев назад им «начали угрожать, что отключат полностью». По словам Наумова, свет отключали на короткое время в октябре, в декабре еще не отключали, только шлют уведомления о необходимости СНТ обесточить себя: «Наверное, ждут морозов, чтобы наверняка подействовать».
В СНТ «Никольское-94» (долг 3,6 млн) уличное освещение отключили еще в декабре 2018 года. Тогда спасением стало подключение от трех неравнодушных соседей. Член СНТ Алексей Журавлев пояснил, что свет в домах им еще не отключали, но каждый месяц с ноября 2018 года приходят уведомления, что нужно отключить электричество у всех, у кого нет прямых договоров.
«По сути, они так заставляют переходить на прямые договоры. Но они сами не могут отключить нас, потому что мы хозяева внутри СНТ, а обесточить все СНТ полностью они не могут, потому что здесь есть люди с прямыми договорами. Поэтому и выдают предписания, чтобы мы сами отключили себя», — рассказал он.
Сейчас в «Никольском» 140 участков, 40 из них на прямых договорах — эта цифра выросла после первых писем МЭС. «Люди испугались и стали экстренно заключать прямые договоры, даже взятки платили, чтобы им быстрее подключили, по 10 тысяч рублей отдавали сверху за оперативность», — добавил Журавлев.
Начальник службы корпоративных коммуникаций АО «Мосэнергосбыт» Вадим Надточиев объяснил «Зеленоград.ру», что объект отключения — только уличное освещение или СНТ полностью — зависит от того, что написано в договоре. Если договор между СНТ и МЭС заключен только на уличное освещение, отключат только его. Если на все товарищество в целом, отключать будут все, включая дома (кроме тех, кто на прямых договорах).
«Если нет прямых договоров, у нас обязательств как таковых перед людьми нет, это уже их отношения с СНТ, и ответственность лежит на СНТ. Обеспечить переток энергии к людям с прямыми договорами должно также само товарищество», — сказал он.
В «Мосэнергосбыте» по-прежнему не ответили на вопросы «Зеленоград.ру».
Действующее законодательство позволяет ограничивать или полностью отключать электричество в садовых товариществах, если оно не заплатило даже за один расчетный период (то есть за один месяц). Включение происходит после погашения долга. Время года отключения не играет роли.
Самый важный нюанс — в том, что если к сетям СНТ присоединены другие потребители, у которых долгов за электричество нет, этим добросовестным гражданам отключать нельзя. В этом случае СНТ, в идеале, должно самостоятельно ограничить свет себе, но оставить электричество людям, у которых заключены прямые договора с энергосбытовой компанией.
Да, речь идет только об индивидуальном подключении — все остальные члены СНТ, если они подключены к сетям через общий договор с товариществом, останутся без света, даже если у них тоже нет долгов.
Обязанность оставить электричество индивидуалам лежит одновременно на СНТ и на ресурсоснабжающей компании. Так, товарищество, зная, что его вскоре отключат (то есть получив соответствующее уведомление), должно сразу же уведомить Энергосбыт о том, что в их поселении есть люди с прямыми и договорами и отключать их нельзя. На СНТ же лежит обязанность обеспечить это с технической стороны.
В то же время, считает Верховный суд РФ, даже если товарищество не обращалось в ресурсоснабжающую организацию с информацией об индивидуалах, суды при спорах должны выяснять, принимала ли сама ресурсоснабжающая организация меры для обеспечения светом добросовестных плательщиков. Причем — «независимо от того, имелась ли у таких ресурсоснабжающих организаций информация о таких потребителях…», указано в определении ВС РФ.
В законе не прописан запрет на отключение света в холодное время года в тех домах, где отопление зависит от электроэнергии. Но в постановлении правительства РФ №354 «О предоставлении коммунальных услуг…» есть пункт, что ограничение коммунальных услуг не должно делать помещение непригодным для постоянного проживания. Поэтому отключение за неуплату зимой приведет к непригодности жилых помещений, если они находятся на электроотоплении. В этом случае можно написать жалобу в жилищную инспекцию и в прокуратуру.
В то же время стоит уточнить, что это требование касается именно жилых помещений. Если строение на садовом участке не имеет статус жилого, эти условия на него не распространяются, и отключению ничего не помешает.
«Солнечная долина», Нижегородская область
Существует судебная практика с иным подходом к делу. Так, арбитражные суды обеих инстанций в Нижнем Новгороде, Марий Эл, Санкт-Петербурге указывали, что само по себе садовое товарищество не является потребителем электроэнергии — она лишь закупается для конечных потребителей, то есть членов СНТ. Таким образом, отношения между членами СНТ и СНТ как юрлицом стоит рассматривать как отношения между управляющей компанией и жильцами многоквартирного дома. Само СНТ здесь является лишь посредником между гражданами и ресурсоснабжающими организациями.
В Нижнем Новгороде этот подход спас садовое некоммерческое партнерство «Солнечная долина» от долга за безучетное потребление (была сорвана пломба) в 25 млн рублей за расчетный период три месяца. Суд пришел к выводу, что СНТ нельзя признать субъектом, в отношении которого может быть составлен акт о безучетном потреблении. Та же позиция отражена в постановлении Арбитражного суда Волго-Вятского округа.
Из этого положения вытекает и другой вывод: рассчитывать плату за период безучетного потребления просто по максимальным тарифам энергосбытовой компании нельзя. По мнению суда, размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых услуг — а они определяются по приборам учета (если их нет — исходя из нормативов потребления коммунальных услуг).
Арбитражный суд Нижнего Новгорода посчитал, что схема электроснабжения садового товарищества — это «горизонтальный многоквартирный дом», а потому показания с общего прибора учета — это потребление на общедомовые нужды. А плата за общедомовые нужды не может превышать объем коммунальной услуги, рассчитанный исходя из нормативов потребления.
«Иной подход создавал бы условия для дискриминации граждан — собственников земельных участков, ведущих деятельность в некоммерческих садоводческих объединениях, по сравнению с гражданами-собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, в отношении которых установлен запрет на начисление безучетного потребления по общедомовому прибору учета электрической энергии», — сказано в постановлении суда.
В то же время у энергосбытовой компании остается возможность получить оплату за фактически поставленную электроэнергию с членов СНТ по отдельности — по показаниям их счетчиков или нормативам. Для разных категорий жителей в Москве он разнится (семьи с детьми или одинокие люди, с газовой плитой или электрической), в среднем составляет 70 кВ/ч на одного жильца.
Председатель «Солнечно долины» Андрей Жихарев рассказал «Зеленоград.ру», как им удалось выиграть и не платить 25 млн. Долг за безучетное потребление образовался после приезда проверки и обнаружения надорванной пломбы. Жихарев считает, что сами проверяющие ее и надорвали, чтобы выставить претензии в дальнейшем.
Он подчеркнул, что в их партнерстве нет «ни магазинов, ни заводов, ни производственных площадок, которые бы потребляли электроэнергию». Они предоставляли в суд акты ввода счетчиков на каждый дом, показывая, что они все опломбированы и ведется учет электроэнергии. В итоге садоводам не пришлось платить 25 млн — только 80 тысяч рублей, которые они выплатили добровольно.
«Чтобы доказать свою правоту, предоставляйте в суд документы, что у вас все дома опломбированы, что идет учет. И предоставьте расчеты пиковой нагрузки — это повлияет на сумму расчета, потому что если, грубо говоря, наш трансформатор выдает 200 киловатт, а вам выставляют 4000 киловатт, то технологически он просто сгорит, — советует председатель «Солнечной долины». — Мы взяли расчет как для жилых домов, как идет по норме потребления. Энергосбытовая компания не возражала, мы вместе поработали, предоставляли друг другу документы. МРСК [компания «Россетей"] была против, но энергосбытовая компания пошла нам навстречу».
«Корунд», Ленинградская область
Товарищество собственников недвижимости «Корунд» в суде доказало незаконность отключения электроэнергии у них из-за долга в 1,1 млн рублей. Долг возник из-за обычной неоплаты дачниками счетов.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области также подтвердил, что в правоотношениях с поставщиком электроэнергии СНТ — это не хозяйствующий субъект со своими интересами, а посредник между садоводами и энергоснабжающей организацией. И потребителем его можно считать только в части использования электроэнергии на общие нужды (содержание общего имущества товарищества).
Суд посчитал: так как истец не предоставил доказательств, что все члены «Корунда» задолжали за свет, отключать все товарищество полностью незаконно. В апелляции и кассации решение устояло.
История «Корунда» закончилась не так счастливо — с мая 2018 года они находятся в стадии ликвидации из-за банкротства по иску энергосбытовой компании. Дело в том, что хотя в законе о садоводческих объединениях указано, что его члены не несут ответственность по его обязательствам, есть и другой пункт — о субсидиарной ответственности. Это означает, что если юрлицо не может самостоятельно расплатиться по долгам, ответственность ляжет на другое лицо. В жизни это работает, например, при оформлении кредитов — когда другой человек становится вашим поручителем.
«Член садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения обязан нести субсидиарную ответственность по обязательствам садоводческого, огороднического или дачного потребительского кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов такого кооператива», — говорится в законе. На практике выглядит так: например, если кто-то один не платит членские взносы, то они делятся на всех.
И.о. председателя правления «Корунда» Дмитрий Куликов рассказал «Зеленоград.ру»: один суд признал, что товарищество не является потребителем, но другой суд вынес решение об оставлении долга на юрлице. Долг за неоплаченный свет гасили общими силами, однако из-за недобросовестности отдельных лиц до энергосбытовой компании дошли не все деньги — и товарищество обанкротили.
Конкурсный управляющий «Корунда» Денис Винарский пояснил, что задача членов товарищества была простой. «Планомерно собирать деньги, членские взносы и перечислять их для погашения долга энергосбытовой компании. Все можно было сделать. Просто деньги не надо разворовывать», — констатировал он.
Адвокат Александр Маркин, который представляет в суде интересы московских СНТ «Фрунзенец», «Никольское» и «Берендей» (долг перед МЭС за безучетное потребление — 3,3, 3,6 и 3,4 млн рублей соответственно), сказал «Зеленоград.ру», что практика по делам СНТ разнится от региона к региону. В Москве и Московской области не выносят решений о признании садового товарищества исполнителем коммунальных услуг — здесь все они считаются потребителями.
«Чтобы практика была единообразной, нужно обращаться в Генпрокуратуру — генеральный прокурор может инициировать обращение в Верховный суд РФ, чтобы он вынес пленум по подобной категории дел. Если пленум будет вынесен, суды будут понимать, что следует пользоваться конкретной нормой права при разрешении споров о безучетном потреблении. А все судебные акты по подобной категории дел можно будет пересмотреть в арбитражных судах по новым обстоятельствам», — объяснил он.
Константин Верещак, представляющий в суде интересы СНТ «Луговина» и «Возрождение» (долг 6,2 и 7,9 млн рублей) добавил, что он приводил довод об исполнителе коммунальной услуги в апелляционной жалобе. Суд счел эти доводы несостоятельными. «Суд указал, что СНТ не может быть исполнителем коммунальных услуг, так как не имеет лицензии на соответствующую деятельность и не является гарантирующим поставщиком коммунальных услуг», — рассказал он.
По его словам, в первой инстанции во всех регионах решение обычно принимается в пользу энергетиков, а вот в апелляции и кассации практика очень разнится — в том числе потому, что у Верховного суда нет пленума по этому вопросу. «Сейчас назрел ряд проблем, пробелов в законодательстве, и энергетики этим умело пользуются, слепо следуя букве закона, говоря, что иначе они посчитать не могут и так далее», — считает Верещак.
По его мнению, если бы СНТ признавалось исполнителем коммунальных услуг, расчет производился бы иначе — по нормативам: «Там нет таких штрафов, которые можно рассчитать по максимальной мощности».
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