СНТ «Веревское» — долг 4,7 миллиона

В сентябре 2017 года сотрудники МОЭСК приехали в СНТ, расположенное за Льялово и Менделеево, с проверкой. Они заявили, что тока по фазе «С» в цепях учета нет, а садоводы могли бы и сами заметить это раньше — поэтому нужно составить акт о неучтенном потреблении электроэнергии. В решении суда отмечается, что неисправность была заметна, так как на счетчики были следы возгорания. Суд всех трех инстанций встал на сторону Мосэнергосбыта, в августе 2019 году кассационную жалобу СНТ отказались передавать в Верховный суд РФ.

Активный член «Веревского «Елена Кнопова рассказала «Зеленоград.ру», что есть две версии: одна — обычных людей, другая — председателя. «Председатель говорит, что он не виноват, но на самом деле виноват: он подписал акт, что идет скрутка на нашем счетчике, хотя и написал, что не согласен с этим, но подписал. А начислили нам столько, сколько мы не могли потратить», — заявила она.

По словам Елены, рядовые члены СНТ ничего не знали об этой истории вплоть до проигрыша в третьей инстанции: «Мы ничего не знали до конца третьего суда, когда мы уже окончательно проиграли и нам начислили этот долг, сумма безумная. Мы наняли юриста, но уже было поздно. Председатель знал обо всем, он получал все извещения, но делал вид, что все нормально. Что сейчас будет, я не представляю. Если с нас начнут взыскивать эту сумму, мы подадим в суд на председателя, потому что считаем, что это он виноват, а не мы».

Сам председатель СНТ Андрей Холодов допускает, что его вина в случившемся есть — не проследил должным образом за работой электромонтеров МЭС. Он объяснил: после того как МЭС поставили им новый счетчик, перестала считаться одна фаза. Садоводы договорились с МЭС, что поменяют трансформаторы тока, а МЭС потом приедет и проверит, насколько хорошо все работает. «Мы поменяли трансформаторы тока, оплатили МЭС проверку, через неделю они меня вызывают, говорят, что у них все сделано, вот вам акты с печатями, что работа выполнена. Но когда приехала проверка МОЭСК, оказалось, что никуда они не ездили и ничего не делали — как та фаза не работала, так и не работает. То есть дело было не в трансформаторе тока, а в ошибке при монтировании счетчика, еще когда это делали специалисты МЭС», — рассказал Холодов.

В суде он представлял экспертизу, что вмешательств в работу счетчика не было, перепрограммирования не было, но суд не учел эти доводы. «По сути, это стопроцентный косяк «Мосэнергосбыта», — считает он. По его мнению, наиболее вероятная причина случившегося — просто недоработка МЭС, а не злонамеренность с их стороны. «Думаю, у них была запарка, сезон отпусков, просто не дошли руки, и они мне сунули мне бумажку, чтобы я отстал от них. А я, вместо того чтобы куда-то лезть, проверять, разбирать, просто понадеялся на них. Если бы я полез и увидел, что на трансформаторе нет пломбы, я бы стал дальше трясти МЭС, конечно», — признает он.

«Мы проиграли все суды, платить такие деньги у нас нет возможности и желания — особенно после того как экспертиза показала, что вмешательства в работу счетчика не было. Оплачивать чьи-то ляпы неправильно. Какой выход? Сейчас будем переходить на индивидуальное потребление, а товарищество будем разгонять, что еще делать?» — рассуждает Холодов.