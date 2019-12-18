Ряд садоводческих товариществ, участками в которых владеют зеленоградцы, оказались на грани ликвидации и с многомиллионными долгами из-за исков Мосэнергосбыта. Дачники обвиняют в махинациях энергетиков, которые получают премии за найденные неисправности счетчиков, а сами энергетики — председателей товариществ, которые не знают даже, как проверить работоспособность счетчиков. «Зеленоград.ру» рассказывает, чем похожи все эти истории, почему виноватыми все-таки оказываются дачники и как избежать такого сценария.
История примерно одинакова: в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) специалисты Мосэнергосбыта (МЭС) монтируют счетчик (после поломки или истечения срока поверки), через несколько месяцев приезжает проверка Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК) и обнаруживает, что одна из фаз не считала ток, потому что прибор неисправен. МЭС заявляет о безучетном потреблении и выставляет огромные счета, хотя дефекты такого рода носят скрытый характер.
Тексты решений судов по таким искам также практически идентичны: «…абонент обязался оплачивать принятую электроэнергию… сотрудники МОЭСК зафиксировали факт безучетного потребления ответчиком электроэнергии… наличие у потребителя возможности установить факт неисправности… взыскать N миллионов рублей». Основная причина неисправности — отсутствие тока по одной из трех фаз. Из-за этого МЭС начисляет сумму за время с последней поверки по максимальному тарифу.
Суды не учитывают доводы председателей СНТ о скрытом характере дефектов, напоминая, что те лично подписали акт выполненных работ, — значит, подтвердили, что у них нет претензий к работе МЭС.
В тех СНТ, у кого нет возможности выплачивать эти миллионы (то есть практически во всех), отключают уличное и индивидуальное освещение и блокируют счета — платежи на любые услуги вроде вывоза мусора приходится собирать наличкой, а впереди маячит перспектива ликвидировать СНТ как организацию.
Вот истории нескольких местных СНТ о том, как они стали должниками на огромные суммы.
В феврале 2017 года у СНТ рядом с Менделеево истек срок поверки общего электросчетчика. Они сразу подали заявку в «Мосэнергосбыт», в конце февраля МЭС смонтировали новый счетчик и выдали акт выполненных работ. В октябре приехали инспекторы МОЭСК, они произвели инструментальную проверку электросчетчика и выявили отсутствие тока по фазе «С» в цепях учета. Был составлен акт о неучтенном потреблении, выставлен счет на 3,6 млн.
Все суды СНТ проиграло. При этом производитель счетчика подтвердил, что прибор был неисправен, но на выставление долга это не повлияло. По мнению членов СНТ, сотрудник МЭС должен был выявить дефект при монтировании. Уже после проигрыша в суде они подавали в суд на МЭС, пытаясь заставить компенсировать этот долг за свет, возникший из-за их некачественной работы. Суд отказал им, посчитав, что эти исковые требования нужно было заявлять в том процессе, где им начисляли долг. В декабре 2018 года в «Никольском» отключили общее уличное освещение и въездные ворота, сейчас они подключены от трех участков неравнодушных соседей.
Член правления «Никольского» Алексей Журавлев рассказал, что счетчик они купили у МЭС, а после монтирования подписали акт, подтверждающий, что у СНТ нет претензий к работе. Через три месяца к ним приехала проверка МОЭСК, их приборы показали, что счетчик неисправен — не работала одна из фаз.
«Мне кажется странным, что специалисты МОЭСК приехали ровно через несколько месяцев, будто зная, где и что искать. Будто в счетчик была заранее заложена неисправность, потому что обнаружить ее было невозможно. Мы сами не могли ее увидеть, мы просто раз в месяц снимали показания, все было нормально. Если представители СНТ не подпишут акт выполненных МЭС работ, счетчик просто не пустят в работу, не допустят к эксплуатации, отключат от электричества. А так — мы видим, что счетчик включился, табло горит, все работает. Даже наш электрик не смог увидеть, что что-то не так. Только когда инспекторы из МОЭСК подключили специальные приборы, они установили, что одна фаза не считает. Но для этого они снимали пломбы, а мы же не могли ее снять, чтобы узнать о поломке», — объяснил он.
По словам бывшего председателя СНТ «Раздолье» рядом с Солнечногорском Екатерины Кузьминовой, со счетчиком у них все было нормально. «Просто мне позвонили [в июле 2017 года], сказали, что сейчас приедут проверить трансформаторы тока. Ответственного по электрохозяйству у меня не было в тот день. Приехали три человека, посмотрели и через 3-4 минуты заявляют: „Ой! А у вас пломбы нет!“ А она все время была, эта пломба. И началось: вы сорвали, вы своровали, мы вам насчитаем… И насчитали на семь миллионов», — сказала она.
Кузьминова сразу поехала в МЭС, стала спрашивать, что происходит. Ей сказали, что если бы они сообщили о сорванной пломбе до проверки, ничего бы не было — а раз обнаружили сотрудники МОЭСК, это считается нарушением. «Но мы же не можем нажечь столько за полгода! А мне: ну, вы понимаете… Я не согласилась, сказала: доказывайте, воровства никакого не было. Так три года и боремся с ними, с 2017 года. В судах нам отказали», — рассказала Кузьминова.
При этом, по ее словам, о суде ее не известили, и о проигрыше в январе 2018 года в СНТ узнали только в 2019 году, когда им начали отключать электричество. «А до этого все было тихо, шито-крыто. Я туда побежала, говорю, вы чего? А они мне решение суда показывают. Говорю: а известить можно было? Молчат. Я бы пошла в суд и доказала нашу правоту, но меня не известили», — вспоминает она.
В августе Кузьминову попросили покинуть пост председателя СНТ — люди даже писали на нее заявление в прокуратуру, но им ответили, что ее вина не доказана. «Может быть, моя вина в том, что я допустила к трансформатору без ответственного за электрохозяйство», — признает она.
В СНТ новый трансформатор, новые сети, и МОЭСК еще несколько лет назад просил передать все это им. «Я спрашивала, возместят ли они хоть что-то — мы за это отдали 4 млн рублей. Сказали, нет, ничего не возместят. Сейчас мы решили, что передадим и трансформатор, и сети, а что дальше будет, я не знаю», — сказала Кузьминова.
Она вспомнила случай из другого подмосковного СНТ, где председатель, зная о подобных случаях, сфотографировал счетчик и трансформатор с пломбой после звонка о грядущей проверке. Когда приехавшие сотрудники МОЭСК заявили, что пломба сорвана, он им показал эту фотографию. По словам Кузьминовой, председатель подал в суд и выиграл, «ему даже возместили моральный ущерб». Вспомнить фамилию этого человека она не смогла.
В сентябре 2017 года сотрудники МОЭСК приехали в СНТ, расположенное за Льялово и Менделеево, с проверкой. Они заявили, что тока по фазе «С» в цепях учета нет, а садоводы могли бы и сами заметить это раньше — поэтому нужно составить акт о неучтенном потреблении электроэнергии. В решении суда отмечается, что неисправность была заметна, так как на счетчики были следы возгорания. Суд всех трех инстанций встал на сторону Мосэнергосбыта, в августе 2019 году кассационную жалобу СНТ отказались передавать в Верховный суд РФ.
Активный член «Веревского «Елена Кнопова рассказала «Зеленоград.ру», что есть две версии: одна — обычных людей, другая — председателя. «Председатель говорит, что он не виноват, но на самом деле виноват: он подписал акт, что идет скрутка на нашем счетчике, хотя и написал, что не согласен с этим, но подписал. А начислили нам столько, сколько мы не могли потратить», — заявила она.
По словам Елены, рядовые члены СНТ ничего не знали об этой истории вплоть до проигрыша в третьей инстанции: «Мы ничего не знали до конца третьего суда, когда мы уже окончательно проиграли и нам начислили этот долг, сумма безумная. Мы наняли юриста, но уже было поздно. Председатель знал обо всем, он получал все извещения, но делал вид, что все нормально. Что сейчас будет, я не представляю. Если с нас начнут взыскивать эту сумму, мы подадим в суд на председателя, потому что считаем, что это он виноват, а не мы».
Сам председатель СНТ Андрей Холодов допускает, что его вина в случившемся есть — не проследил должным образом за работой электромонтеров МЭС. Он объяснил: после того как МЭС поставили им новый счетчик, перестала считаться одна фаза. Садоводы договорились с МЭС, что поменяют трансформаторы тока, а МЭС потом приедет и проверит, насколько хорошо все работает. «Мы поменяли трансформаторы тока, оплатили МЭС проверку, через неделю они меня вызывают, говорят, что у них все сделано, вот вам акты с печатями, что работа выполнена. Но когда приехала проверка МОЭСК, оказалось, что никуда они не ездили и ничего не делали — как та фаза не работала, так и не работает. То есть дело было не в трансформаторе тока, а в ошибке при монтировании счетчика, еще когда это делали специалисты МЭС», — рассказал Холодов.
В суде он представлял экспертизу, что вмешательств в работу счетчика не было, перепрограммирования не было, но суд не учел эти доводы. «По сути, это стопроцентный косяк «Мосэнергосбыта», — считает он. По его мнению, наиболее вероятная причина случившегося — просто недоработка МЭС, а не злонамеренность с их стороны. «Думаю, у них была запарка, сезон отпусков, просто не дошли руки, и они мне сунули мне бумажку, чтобы я отстал от них. А я, вместо того чтобы куда-то лезть, проверять, разбирать, просто понадеялся на них. Если бы я полез и увидел, что на трансформаторе нет пломбы, я бы стал дальше трясти МЭС, конечно», — признает он.
«Мы проиграли все суды, платить такие деньги у нас нет возможности и желания — особенно после того как экспертиза показала, что вмешательства в работу счетчика не было. Оплачивать чьи-то ляпы неправильно. Какой выход? Сейчас будем переходить на индивидуальное потребление, а товарищество будем разгонять, что еще делать?» — рассуждает Холодов.
Этот СНТ далеко от Зеленограда — около Павловского Посада, не его история важна тем, что они выиграли суд — правда, только в первой инстанции. В дальнейшем МЭС подал апелляцию, и долг остался на СНТ. Но факт остается: суд признал, что причина неисправности — «грубая небрежность электромонтера „Мосэнергосбыта“, выразившаяся в не подключении напряжения в фазе В и С, что является прямым нарушением договора, предусматривающее право заказчика на качественное выполнение услуг и возмещение убытков».
Председатель СНТ «Фрунзенец» Наталья Рощина рассказала, как это происходило: «Мы заключили договор с МЭС, что они нам поменяют пробег счетчика. Пришел электрик, сделал свою работу некачественно, но мы этого не видели. Он подвел нашего электрика к уже опломбированному ящику, сказал: я все сделал, распишитесь в акте выполненных работ, а ты сюда не лезь, это моя работа. Буквально через несколько недель к нам приезжают МОЭСК для поверки (тогда они не предупредили о приезде, приехали в тихую), открывают ящик и говорят: откручена одна фаза. Мы говорим: все было опломбировано, мы не могли сами это сделать. Они нас не слушают, составляют акт о безучетном потреблении».
В апелляции, по словам Рощиной и адвоката Александра Маркина, который представлял интересы СНТ в суде, им не дали сказать ни слова, решение первой инстанции отменили. В кассации нас выслушали, приняли экспертизу, что при монтировании все было собрано настолько неправильно, что эта фаза могла отвалиться самостоятельно, что это был скрытый дефект, который мы не могли обнаружить. Эксперт сказал, что все было собрано из срощенных, а не из целых проводов, и что делал как будто пятиклассник, а не профессиональный монтер. Но в суде все равно отказали" , — возмущается председатель.
Маркин считает, что в ситуации с «Фрунзенцем» ответственность должен нести МЭС, потому что их сотрудник не поставил перемычку. «Это, на мой взгляд, могло произойти и умышленно, поскольку из составленного МОЭСК акта о неучтенном потреблении следует, что на испытательной коробке на фазах В и С подняты перемычки. Электромонтер «Мосэнергосбыта», производивший установку, должен являться квалифицированным специалистом, который не мог не знать о необходимости установки перемычки. Но сейчас получается так, что товарищество не может требовать возмещения убытков по договору по замене электросчетчика с «Мосэнергосбытом», — объяснил он.
По словам адвоката, в апелляции и кассации им отказали, чтобы не создавать прецедент: «Представитель Мосэнергосбыта сам сказал, что да, они виноваты, ситуация спорная, но если вы сейчас у нас выиграете, к нам все СНТ пойдут взыскивать». Сейчас от СНТ «Фрунзенец» подана жалоба в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ.
Сейчас, по оценке Рощиной, СНТ разорено: «95% наших жителей — пенсионеры, и я не знаю, как перед ними оправдываться сейчас. Как мы будем расплачиваться с контрагентами, как мы переживем зиму, как будем вести дела. И мы такие не одни, ближайшие семь СНТ наказаны точно так же. И наше СНТ существует с 1978 года, у нас ни разу недоимки не было по свету, не то что таких приключений. Поэтому и зачем нам красть электричество?»
Еще два СНТ в Павлово-Посадском районе и одно в Щелково оказались в такой же ситуации, несмотря на наличие счетчиков, которые сами передавали в МОЭСК абсолютно все данные — даже об образовании поломки.
Константин Верещак, который представлял интересы «Луговины» и «Возрождения» в суде, рассказал «Зеленоград.ру», что МОЭСК попросил все три СНТ установить автоматическую систему учета потребления электроэнергии — в них, кроме самого счетчика, стоит еще и модуль, который передает все данные напрямую в МОЭСК. Соответственно, все параметры они могут контролировать удаленно круглосуточно. После установки этих приборов председатели снимали показания, но не передавали их — данные автоматически уходили в МОЭСК, они передавали их в Мосэнергосбыт, и тот уже выставлял СНТ счета.
Во время поверок во всех трех товариществах МОЭСК выявил отсутствие напряжения по одной из фаз и вменил безучетное потребление — оказалось, в этой системе учета у всех вышел из строя предохранитель. Верещак утверждает, что МОЭСК через свою программу мог видеть, что предохранитель вышел из строя.
«Они это не признают, говоря, что эти модули используют только для подсчета фактически потребленной энергии, а другие показатели не смотрят, и не следили за счетчиком председатели СНТ. У председателей есть обязательство раз в месяц проверять состояние счетчика, и МЭС апеллирует к тому, что они могли выявить неисправность, но не сделали этого. Они видели, что фаза не считает, просто ждали, когда насчитает больше», — считает он.
По мнению Верещака, то, что сгорел предохранитель — вина не потребителя: «Это вопрос уже к энергетикам, потому что это значит, что был скачок внешнего электричества, никак не связанный с СНТ. Даже если нам вменяют недосмотр, то поломка произошла не из-за недосмотра, а потому что произошел скачок напряжения. Почему мы не регулируем этот момент?»
Член СНТ «Берендей» Елена рассказала, что они заподозрили поломку еще в октябре 2018 года, потому что показания счетчика сильно выросли. Казначей товарищества писала и звонила в МОЭСК (конкретному сотруднику) вплоть до проверки в январе 2019 года, просила проверить, все ли в порядке. Ни одного ответа СНТ не получило. На суде МЭС заявил, что никаких писем они не якобы получали, потому обновили все программное обеспечение.
Производитель счетчика, установленного в этом СНТ, заявил в ответ на их запрос, что отсутствие тока в фазе не обязательно обозначает поломку прибора — это может говорить и об отсутствии напряжения в сети. Между тем, причина отсутствия тока суд не заинтересовала, экспертиз назначено не было. В том же документе отмечено, что при появлении неисправности на дисплее счетчика появляется соответствующий символ с кодом ошибки.
Член СНТ «Никольское» Алексей Журавлев считает возможной причиной таких ситуаций желание перевести всех на индивидуальное потребление или для передачи сетей в МОЭСК. Председатель «Фрунзенца» Наталья Рощина предполагает: «Они это делают, чтобы закрыть какие-то свои дыры. Меня уже вызывали к приставам, но у нас ничего нет, мы нищие, ничего на балансе. Причем мы читали случаи, еще пять лет назад практика была другая, когда при целой пломбе обнаруживались скрытые дефекты, решения выносились в пользу СНТ, в пользу физических лиц».
Она обращает внимание на объявление для сотрудников МОЭСК, обещающее премии за выявление фактов безучетного потребления. В таблице на сайте, посвященном проблемам электрика-проектировщика, приводится пример: если сумма, выставленная за безучетное потребление, составит 200 тысяч рублей, сотрудник МОЭСК получит премию в девять тысяч. Такую же таблицу сфотографировала член СНТ «Берендей» Елена в отделении МОЭСК в Ногинске.
По словам Верещака, они интересовались у МЭС, как избегать таких ситуаций в дальнейшем: «Нам сказали: заключайте с нами договор на обслуживание. Это стоит достаточно больших денег. Спрашиваем: вот мы заключили договор сегодня, а завтра прибор учета сломался — кто будет нести ответственность? Они говорят: вы. А вы-то зачем тогда? Говорят: вы должны содержать его в надлежащем состоянии, и наше обслуживание не обозначает, что ответственность ляжет на нас».
В вопросе о том, как не допустить такой ситуации, адвокат Александр Маркин категоричен: «Нужно проверять электросчетчики раз в месяц. На приборах учета „Меркурий“, которые были установлены в „Никольском“ и „Фрунзенце“, есть кнопка: если на нее нажать, при наличии ошибки загорится табло. Председатели СНТ зачастую узнают об этом только в суде. Счетчик имеет свойство ломаться, и такие ситуации не возникали бы, если бы они каждый день проверяли, что прибор учета неисправен. В инструкциях к прибору учета написано, как следует из решений судов, что при нажатии на эту кнопу вся информация видна. А некоторые председатели и не знают о ее существовании».
Читатель «Зеленоград.ру» Сергей Плаксюк сообщил редакции, что «все происходит из-за незнания 20 страниц текста — постановление Правительства №442 полностью описывает термин безучетного потребления, процедуры допуска приборов в эксплуатацию». В документе указано, что потребитель отвечает за допуск приборов учета к работе, а безучетное потребление считается таковым и тогда, когда потребитель не сразу уведомил о поломке.
«Замены [счетчика] зачастую проводит МТЦ [филиал МЭС на Серпуховском валу], у слабо говорящих по-русски представителей которых нет опломбированного материала. В законе написано, что потребитель обязан обеспечить допуск приборов учета в эксплуатацию, их хранение и эксплуатацию в рабочем состоянии. В этом ничего сложного нет. Проблема в экономии на электрика/энергетика, который понимает суть вопроса», — считает Сергей.
Читатель «Зеленоград.ру» и сотрудник Минэнерго Дмитрий уверен, что никто в МЭС мошенническими схемами с намеренной некачественной работой заниматься не будет. «Если где-то и есть безучетка, так надо в первую очередь искать интересантов. Жители зачастую и не подозревают, что творят их председатели. Говоря про массовые схемы… В Подмосковье порядка 40 тысяч СНТ. И я по долгу службы знал бы о таких „массовых“ схемах — если было бы их более десяти, я был бы в курсе. Поэтому не ищите врагов среди тех, кто работает на совесть. В моей многолетней практике у МЭС залетов не было. Были случаи, где присутствовал человеческий фактор, но жители вместе со службой безопасности МЭС пресекали такие схемы. Они слишком на виду. Нет смысла так им делать», — заявил он.
По его словам, в случае неисправности проводится экспертиза, и если счётчик «врёт», то это не вина абонента: «Такие случаи есть. Но гораздо больше случаев, когда председатели, пользуясь отсутствием прямых договоров со сбытом, делают такие вещи, что даже у прокуратуры волосы дыбом встают».
Сергей добавляет, что у МЭС есть план по снижению дебиторской задолженности (это то, что компании должны ее клиенты — в данном случае невыплаченные долги за электричество), и потому многомиллионные «висяки» на балансе им не нужны. Вместе с Дмитрием они уверены, что МОЭСКу совершенно невыгодно брать у СНТ сети и трансформаторы, потому что в итоге потребители получают обслуживание и приведение сетей в нормативное состояние, а тратится на это сам МОЭСК. Кроме того, невыгодны большие объемы неучтенной энергии и МОЭСКу — компания обязана покупать потери электроэнергии, что влияет на ее конечную прибыль.
После блокировки счета и осознания, что многомиллионный долг не выплатить, у СНТ два пути: либо ликвидировать товарищество как организацию, либо перевести всех членов СНТ на индивидуальное подключение. Во втором случае расчетный счет товарищества останется под арестом, и любые платежи на общие нужды перейдут в серую зону — деньги придется собирать наличкой. Плюс каждому жителю товарищества нужно будет оплатить сам переход.
При ликвидации товарищества участки, оформленные в собственность, останутся у хозяев, а вот земли общего пользования перейдут в долевую собственность — и все собственники обязаны будут чистить дороги, вывозить мусор и т. д. Чтобы этого избежать, можно передать земли общего пользования в муниципальную собственность, тогда всю работу будет обязан делать муниципалитет.
Раскинуть долг на членов СНТ нельзя, так как товарищество как юридическое лицо отвечает по своим долгам только своим имуществом — средствами на расчетном счете и той недвижимостью, которая находится в собственности СНТ. На имущество общего пользования (общие дороги и все, что создано на деньги членов) взыскание обращено быть не может.
Когда СНТ станет просто частными участками, у них снизится тариф на электроэнергию, потому что для товариществ тарификация обычно выше, чем для владельца дома. Если СНТ получит статус сельского поселения, стоимость одного киловатта электроэнергии снизится примерно на 30%.
В «Мосэнергосбыте» на вопросы «Зеленоград.ру» не ответили. Ответственный сотрудник несколько раз говорил, что почти подготовил ответ и вот-вот вышлет, но так и не сделал этого.
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Чего только стоит:
Если прибор не ваш, но сломался/истёк МПИ и вы принимаете электричество, то должны поставить свой прбор.
Если вы наняли электрика, то за его работу отвечаете вы, как принимающий электричество.
Если прибор сломался, то не зависимо от того сообщили или нет, можно схлопотать неучтёнку, но для физ.лиц всё несколько проще и там можно отделаться лёгким испугом с расчётом по средним, а вот юр.лиц обычно нагревают по полной (ведь для энергетиков это бездонная дойная корова).
Так что как гласит народная истина: потребитель может и прав, но нет основания не доверять энергетикам, ведь они совершенно не заинтересованная сторона...