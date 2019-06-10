16 июня, в воскресенье, с 18:00 до 20:00 на Привокзальной площади (возле станции, со стороны «нового» города) пройдёт митинг против планов строительства рядом с Зеленоградом, в Солнечногорском районе, мусороперерабатывающего комплекса и мусоросжигательного завода. Зеленоградская администрация разрешила мероприятие и попросила полицию обеспечить порядок.
Организатор митинга — глава Андреевки Иван Ульянченко, собирающийся избираться от Зеленограда в Мосгордуму. В заявке говорится, что участниками могут стать 80-100 человек. Лозунги митинга: запрет строительства мусоросжигательного завода в Хметьево, мусорного полигона возле Поварово и возврат прежнего возраста выхода на пенсию.
Мусороперерабатывающий комплекс планируется строить на территории бывшей военной части между Лыткино и Поварово, на месте незаконной свалки. «По сути, это новый полигон, что противоречит национальному проекту „Чистая страна“, — обозначил свою позицию Ульянченко. — На общественных обсуждениях предложил сначала выполнить решение суда и провести рекультивацию незаконной свалки, и закрыть проект по появлению нового полигона на данном месте».
Что касается мусоросжигательного завода в Хметьево (около 20 километров от Зеленограда) — эта история тянется уже десятый год, после эпопеи с протестами против строительства такого предприятия в Зеленограде. Строительство такого завода областное правительство окончательно утвердило в 2017-м.
В прошлом году прошли — очень напряженно — публичные слушания проекта мусоросжигательного завода с передовой японско-швейцарской технологией. Реализация этих планов пока откладывается из-за «социальной напряженности» — так объясняют разработчики необходимость построить для начала мусороперерабатывающий комплекс.
Потому что в любом случае надо что-то делать: некоторые специалисты говорят, что ресурсы оставшихся в Московской области мусорных полигонов почти исчерпаны, их хватит на четыре года, потому что нет инвестиций в их модернизацию (впрочем, это же говорили и раньше). Значит, большой объем отходов придется вывозить в соседние регионы, что приведет к подорожанию утилизации мусора.
То, что в повестке митинга сразу две темы — утилизация мусора и пенсионный возраст — удивляет некоторых наших читателей. «Это чистой воды популизм, решение принято, никто пересматривать не будет, да и этот пункт отвлечёт внимание от завода, который отравит всех и вся вокруг», считает Татьяна.
Но и «мусорная» тема не такая однозначная. Наш читатель Иван недоумевает: «Куда [противники полигона и завода по сжиганию] собираются выбрасывать мусор? Будут хранить на собственных балконах? Сомневаюсь. Я понимаю, что им мозг не позволяет думать дальше жерла мусоропровода — выбросил в дырку и забыл. Нужно выходить на митинги и бороться за современные мусоросжигающие заводы, работающие по самыми последним технологиями».
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