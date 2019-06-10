Что касается мусоросжигательного завода в Хметьево (около 20 километров от Зеленограда) — эта история тянется уже десятый год, после эпопеи с протестами против строительства такого предприятия в Зеленограде. Строительство такого завода областное правительство окончательно утвердило в 2017-м.

В прошлом году прошли — очень напряженно — публичные слушания проекта мусоросжигательного завода с передовой японско-швейцарской технологией. Реализация этих планов пока откладывается из-за «социальной напряженности» — так объясняют разработчики необходимость построить для начала мусороперерабатывающий комплекс.

Потому что в любом случае надо что-то делать: некоторые специалисты говорят, что ресурсы оставшихся в Московской области мусорных полигонов почти исчерпаны, их хватит на четыре года, потому что нет инвестиций в их модернизацию (впрочем, это же говорили и раньше). Значит, большой объем отходов придется вывозить в соседние регионы, что приведет к подорожанию утилизации мусора.